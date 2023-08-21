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Илья Панфёров

Врач Пилианг: Как железо способствует здоровью волос

3:46
Здоровье

Выпадение волос — это проблема, которая беспокоит многих. Однако мало кто знает, что ключ к решению этой проблемы может скрываться в железе.

Врач Пилианг: Как железо способствует здоровью волос
Фото: Ilariac2008t

Железо, помимо своей роли в предотвращении анемии и повышении иммунитета, также играет важную роль в здоровье ваших волос.

Врач Мелисса Пилианг, американский врач-дерматолог и доктор медицинских наук, делится своими знаниями о функциях этого минерала и о том, почему женщины особенно подвержены риску дефицита железа.

Железо и здоровье волос

Выявление причин выпадения волос является сложной задачей. Однако одним из ключевых факторов, которые стоит рассмотреть, является дефицит железа.

Железо играет важную роль в образовании гемоглобина — белка, содержащегося в красных кровяных клетках. Этот белок несет кислород к каждой клетке организма, обеспечивая их рост и восстановление. Особенно важен он для клеток, отвечающих за рост волос.

Пилианг говорит:

"Железо играет важную роль в здоровье и росте волос. При обнаружении симптомов выпадения волос мы часто проводим анализ крови, чтобы выявить уровень железа".

Связь между дефицитом железа и выпадением волос

Существует прямая связь между дефицитом железа и выпадением волос. Уровень железа оказывает влияние на здоровье ваших волос. Многие женщины сталкиваются с низким уровнем железа, и именно выпадение волос может стать первым сигналом о проблеме.

Женщины в зоне риска

Железо имеет особенное значение для женщин в период детородного возраста, особенно у тех, у кого есть менструации. Важно понимать, что железо важно для поддержания здоровья волос.

Пилианг советует:

"Многие женщины избегают употребления красного мяса, который является богатым источником железа. Если вы потребляете мясо, рекомендуется включить в рацион две порции красного мяса по 120 грамм в неделю. Этого достаточно для поддержания нормального уровня железа в большинстве случаев".

Важность железа для вегетарианцев и веганов

Вегетарианцы и веганы могут столкнуться с проблемой дефицита железа из-за ограниченности источников животного происхождения. Врач советует:

"Для вегетарианцев и веганов хорошими источниками железа являются бобы, шпинат и другие темно-зеленые овощи. Однако стоит помнить, что железо из растительных источников усваивается менее полно".

Для улучшения усвоения железа следует включать в рацион продукты, богатые витамином С.

Связь с профессиональными спортсменами

Профессиональные спортсмены, занимающиеся интенсивными тренировками, также подвержены риску дефицита железа. Интенсивные физические нагрузки могут привести к боль в суставах и слизистой оболочке желудка, что со временем может привести к потере железа и даже анемии.

Дефицит железа: возможности решения

Важно знать, что большинство случаев выпадения волос, вызванного дефицитом железа, можно обратить. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, рекомендуется обратиться к врачу. Анализ крови поможет определить уровень железа и выявить причины проблемы.

Помимо рекомендаций по рациону, Пилианг предлагает использовать продукты, способствующие росту волос, такие как Миноксидил.

"Уравновешенное питание с достаточным количеством железа или прием добавок могут вернуть здоровье волосам", — объясняет эксперт.

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Топ-6 супер продуктов для волос (Включите их в рацион)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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