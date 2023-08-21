Врач Пилианг: Как железо способствует здоровью волос

Выпадение волос — это проблема, которая беспокоит многих. Однако мало кто знает, что ключ к решению этой проблемы может скрываться в железе.
Железо, помимо своей роли в предотвращении анемии и повышении иммунитета, также играет важную роль в здоровье ваших волос.
Врач Мелисса Пилианг, американский врач-дерматолог и доктор медицинских наук, делится своими знаниями о функциях этого минерала и о том, почему женщины особенно подвержены риску дефицита железа.
Выявление причин выпадения волос является сложной задачей. Однако одним из ключевых факторов, которые стоит рассмотреть, является дефицит железа.
Железо играет важную роль в образовании гемоглобина — белка, содержащегося в красных кровяных клетках. Этот белок несет кислород к каждой клетке организма, обеспечивая их рост и восстановление. Особенно важен он для клеток, отвечающих за рост волос.
Пилианг говорит:
"Железо играет важную роль в здоровье и росте волос. При обнаружении симптомов выпадения волос мы часто проводим анализ крови, чтобы выявить уровень железа".
Существует прямая связь между дефицитом железа и выпадением волос. Уровень железа оказывает влияние на здоровье ваших волос. Многие женщины сталкиваются с низким уровнем железа, и именно выпадение волос может стать первым сигналом о проблеме.
Железо имеет особенное значение для женщин в период детородного возраста, особенно у тех, у кого есть менструации. Важно понимать, что железо важно для поддержания здоровья волос.
Пилианг советует:
"Многие женщины избегают употребления красного мяса, который является богатым источником железа. Если вы потребляете мясо, рекомендуется включить в рацион две порции красного мяса по 120 грамм в неделю. Этого достаточно для поддержания нормального уровня железа в большинстве случаев".
Вегетарианцы и веганы могут столкнуться с проблемой дефицита железа из-за ограниченности источников животного происхождения. Врач советует:
"Для вегетарианцев и веганов хорошими источниками железа являются бобы, шпинат и другие темно-зеленые овощи. Однако стоит помнить, что железо из растительных источников усваивается менее полно".
Для улучшения усвоения железа следует включать в рацион продукты, богатые витамином С.
Профессиональные спортсмены, занимающиеся интенсивными тренировками, также подвержены риску дефицита железа. Интенсивные физические нагрузки могут привести к боль в суставах и слизистой оболочке желудка, что со временем может привести к потере железа и даже анемии.
Важно знать, что большинство случаев выпадения волос, вызванного дефицитом железа, можно обратить. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, рекомендуется обратиться к врачу. Анализ крови поможет определить уровень железа и выявить причины проблемы.
Помимо рекомендаций по рациону, Пилианг предлагает использовать продукты, способствующие росту волос, такие как Миноксидил.
"Уравновешенное питание с достаточным количеством железа или прием добавок могут вернуть здоровье волосам", — объясняет эксперт.
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