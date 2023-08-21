Врач Пилианг: Как железо способствует здоровью волос

3:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выпадение волос — это проблема, которая беспокоит многих. Однако мало кто знает, что ключ к решению этой проблемы может скрываться в железе.

Фото: Ilariac2008t

Железо, помимо своей роли в предотвращении анемии и повышении иммунитета, также играет важную роль в здоровье ваших волос.

Врач Мелисса Пилианг, американский врач-дерматолог и доктор медицинских наук, делится своими знаниями о функциях этого минерала и о том, почему женщины особенно подвержены риску дефицита железа.

Железо и здоровье волос

Выявление причин выпадения волос является сложной задачей. Однако одним из ключевых факторов, которые стоит рассмотреть, является дефицит железа.

Железо играет важную роль в образовании гемоглобина — белка, содержащегося в красных кровяных клетках. Этот белок несет кислород к каждой клетке организма, обеспечивая их рост и восстановление. Особенно важен он для клеток, отвечающих за рост волос.

Пилианг говорит:

"Железо играет важную роль в здоровье и росте волос. При обнаружении симптомов выпадения волос мы часто проводим анализ крови, чтобы выявить уровень железа".

Связь между дефицитом железа и выпадением волос

Существует прямая связь между дефицитом железа и выпадением волос. Уровень железа оказывает влияние на здоровье ваших волос. Многие женщины сталкиваются с низким уровнем железа, и именно выпадение волос может стать первым сигналом о проблеме.

Женщины в зоне риска

Железо имеет особенное значение для женщин в период детородного возраста, особенно у тех, у кого есть менструации. Важно понимать, что железо важно для поддержания здоровья волос.

Пилианг советует:

"Многие женщины избегают употребления красного мяса, который является богатым источником железа. Если вы потребляете мясо, рекомендуется включить в рацион две порции красного мяса по 120 грамм в неделю. Этого достаточно для поддержания нормального уровня железа в большинстве случаев".

Важность железа для вегетарианцев и веганов

Вегетарианцы и веганы могут столкнуться с проблемой дефицита железа из-за ограниченности источников животного происхождения. Врач советует:

"Для вегетарианцев и веганов хорошими источниками железа являются бобы, шпинат и другие темно-зеленые овощи. Однако стоит помнить, что железо из растительных источников усваивается менее полно".

Для улучшения усвоения железа следует включать в рацион продукты, богатые витамином С.

Связь с профессиональными спортсменами

Профессиональные спортсмены, занимающиеся интенсивными тренировками, также подвержены риску дефицита железа. Интенсивные физические нагрузки могут привести к боль в суставах и слизистой оболочке желудка, что со временем может привести к потере железа и даже анемии.

Дефицит железа: возможности решения

Важно знать, что большинство случаев выпадения волос, вызванного дефицитом железа, можно обратить. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, рекомендуется обратиться к врачу. Анализ крови поможет определить уровень железа и выявить причины проблемы.

Помимо рекомендаций по рациону, Пилианг предлагает использовать продукты, способствующие росту волос, такие как Миноксидил.

"Уравновешенное питание с достаточным количеством железа или прием добавок могут вернуть здоровье волосам", — объясняет эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Топ-6 супер продуктов для волос (Включите их в рацион)

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Копорева Наталья Проводит лечение и коррекцию всех видов выпадений волос, себореи, себорейного дерматита, псориаза, заболеваний стержней волос. Занимается лечением очаговых выпадений волос. Применяет разработанные самостоятельно методики мезотерапии при различных видах выпадения волос, плазмотерапии, озонотерапии. Ведет также дерматологический прием. Докладчик ряда Российских конгрессов, конференций по вопросам трихологии и дерматологии. Куратор Сыч Антонина Ведущий специалист. Занимается диагностикой и лечение дерматовенерологических заболеваний, проводит удаление новообразований, введение ботулотоксина. Также владеет методиками инъекционной косметологии по лицу и телу, лазерной и фототерапии. Проводит массажи, пилинги и фракционное омоложение. Куратор Чачанидзе Елена Оказывает полный спектр диагностики и лечения по специальности дерматовенерология, забор биологического материала при заболеваниях кожи и заболеваниях передаваемых половым путем, забор материала на гистологическое исследование, осмотр кожи в лучах лампы Вуда, проведение дерматоскопии, удаление любых кожных образований (папиллом, кератом, невусов, бородавок, контагиозного моллюска) радиохурургическим методом и лазером, удаление ногтевых пластин, пораженных грибковой инфекцией нехирургическим способом, инъекционные методики лечения вирусных заболеваний кожи, инъекционные методики лечения алопеций.

Специалисты

Клиники