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Ирина Гусакова

Нутрициолог рассказала о пользе семян чиа при похудении

3:09
Здоровье » Здоровье и профилактика

Семена чиа (или "шалфей испанский”) — относительный "новичок” на российском рынке, а родом он из Южной Америки. Во всем мире этот продукт признан очень полезным для здоровья. Чиа очень похожи на маковые зернышки визуально и по консистенции. О пользе этого суперфуда рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Нутрициолог рассказала о пользе семян чиа при похудении
Фото: assets.bonappetit.com/photos/57d6ce4f1844fc37461430ba/master/w_1500,h_1000,c_limit/chia-seeds.jpg

Семена чиа: польза

Семена чиа содержат значимое количество растительного белка, а также большое количество грубых пищевых волокон (пектин). Поэтому при регулярном употреблении этого продукта исключены запоры, а кишечник будет работать "как часы”. Также пектин при набухании в нашем кишечнике выводит вместе с собой:

  • лишний жир,
  • холестерин,
  • токсины,
  • канцерогены.

Семена чиа обладают колоссальным количеством Омега-3 наряду с жирной рыбой и орехами. Эти жирные кислоты чрезвычайно важны для образования новых клеточных мембран, защищающих наши нервные волокна. Омега-3 препятствует развитию слабоумия у детей и пожилых людей, а также влияет на сохранение когнитивных способностей и памяти. При недостатке жирных кислот эти защитные оболочки формируются неполноценно или разрушаются, теряя защитную функцию.

"Их можно есть сухими, посыпать салаты и каши, добавлять в йогурт и смузи. Важно помнить, что эти семена благодаря пектину в составе быстро набухают, вбирая воду. Поэтому позаботьтесь о дополнительных 100-200 мл воды, с которыми Вы выпьете любое блюдо с чиа. Каждое семечко увеличиться почти в 10 раз при контакте с водой на 10-15 минут!" — отмечает нутрициолог.

Калорийность семян чиа составляет 486 ккал на 100 г продукта, поэтому нутрициолог рекомендует ограничиться 2 столовыми ложками продукта в день. Что же касается популярной идеи о том, что эти семена помогают похудеть, то здесь не все так просто.

Напрямую определенных компонентов, которые будут топить подкожный жир, ускорять метаболизм или улучшать выносливость на тренировках, в чиа нет. Но зато правильное употребление семян чиа точно поможет снизить вес людям, страдающим от переедания и испытывающим сложность в ограничении порции еды. Кстати, это и есть основная причина лишнего веса у современного человека, отмечает эксперт.

"Пектин в составе продукта разбухает при контакте с водой и образует "пустой объем” потребленной еды. Клетчатка чиа не переваривается, а лишь создает ощущение сытости для мозга и желудка. А после просто устраняется естественным путем из кишечника, утаскивая с собой к выходу все токсины и лишние жиры. При этом чувство сытости человека не покидает еще долго и Ваша рука не будет тянуться за новым перекусом", — объясняет Анастасия Костомаха.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы продукты питания
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