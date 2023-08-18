Нутрициолог развеяла популярный миф о женском алкоголизме

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Существует устойчивое убеждение, что мужской алкоголизм выгодно отличается от женского, так как женщина не способна справиться с этим видом зависимости и быстрее доходит до финальной стадии. Наркологи отрицают особенности протекания такого заболевания, как алкоголизм, в зависимости от пола пациента. Так же, как не бывает "женского” аппендицита или "мужского” инфаркта. А вот реакция окружения и общества на пьющего человека зависит от пола. К мужчинам общество предъявляет меньше требований, поэтому женщина уже на ранних стадиях зависимости старается злоупотреблять алкоголем вдали от глаз близких, скрывая это даже от мужа, рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: pixabay.com

Женский алкоголизм: миф и реальность

"Также существует миф о том, что женский организм намного слабее мужского, поэтому женщина спивается и переходит в маргинальные ряды гораздо быстрее. В этом случае все зависит от базового здоровья человека, от наследственности и от наличия специальных ферментов", — отмечает нутрициолог.

Стадии алкоголизма

Стадия 1 — психическое влечение к алкоголю. В эту стадию сознательно формируется подходящий круг общения. Репутационные потери для человека минимальны, ведь буквально человек еще не теряет собственного лица, но еще испытывает чувство вины перед близкими за бесконтрольное распитие алкоголя. Скорость перехода на следующую стадию может достигать от 1 года до 10 лет. Визуально человек еще не похож на злоупотребляющего.

Стадия 2 — физическая зависимость с запойным употреблением. На данном этапе происходит первое знакомство с наркологами. Красота женщины уходит, она расстраивается и начинает пить еще больше. Образуется замкнутый круг.

Стадия 3 — изменения внутренних органов и систем организма, распад личности. Пьющие люди становятся все на одно лицо: отечные, круглолицые, со сломанным носом, синяками и неприятным запахом. Цирроз печени, гипертонический криз, инсульт, инфаркт, криминальные ситуации — это печальные финалы последней третьей стадии алкоголизма.

Когда с вами или вашим близким человеком произошла такая беда, не нужно стесняться того, что требуется помощь! Начать лечение нужно как можно раньше, ведь коррекция убеждений требует много времени! Методика лечения стандартная и не зависит от пола пациента:

госпитализация в стационар,

детоксикация,

подбор препаратов, стабилизирующих настроение, восстанавливающих сон и функцию печени.

Далее следует работа с психологами и группы взаимопомощи.

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