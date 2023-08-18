Существует устойчивое убеждение, что мужской алкоголизм выгодно отличается от женского, так как женщина не способна справиться с этим видом зависимости и быстрее доходит до финальной стадии. Наркологи отрицают особенности протекания такого заболевания, как алкоголизм, в зависимости от пола пациента. Так же, как не бывает "женского” аппендицита или "мужского” инфаркта. А вот реакция окружения и общества на пьющего человека зависит от пола. К мужчинам общество предъявляет меньше требований, поэтому женщина уже на ранних стадиях зависимости старается злоупотреблять алкоголем вдали от глаз близких, скрывая это даже от мужа, рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.
"Также существует миф о том, что женский организм намного слабее мужского, поэтому женщина спивается и переходит в маргинальные ряды гораздо быстрее. В этом случае все зависит от базового здоровья человека, от наследственности и от наличия специальных ферментов", — отмечает нутрициолог.
Когда с вами или вашим близким человеком произошла такая беда, не нужно стесняться того, что требуется помощь! Начать лечение нужно как можно раньше, ведь коррекция убеждений требует много времени! Методика лечения стандартная и не зависит от пола пациента:
Далее следует работа с психологами и группы взаимопомощи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.