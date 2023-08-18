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Ирина Гусакова

Эксперт рассказала, почему в шоколад часто кладут пальмовое масло

2:35
Здоровье » Здоровье и профилактика

Зачастую в сладости из масс-маркета добавляют так называемое "техническое" пальмовое масло, лишенное полезных микроэлементов. Главное его преимущество — оно долго не портится. Но это не совсем настоящее растительное пальмовое масло, а его обработанная твердая версия, чём-то похожая на маргарин. Из-за обработки в нем образуются глицидиловые эфиры, негативно влияющие на организм при систематическом применении. Наш организм не может усвоить или вывести эту химическую молекулу, что нарушает всасываемость питательных веществ. Почему же тогда пальмовое масло используют в шоколаде? От этом рассказала читателям Pravda.Ru эксперт компании Bob Светлана Громова.

Эксперт рассказала, почему в шоколад часто кладут пальмовое масло
Фото: allchoco.com

Пальмовое масло в шоколаде: риски

На деле шоколадом можно назвать только тот продукт, в котором есть какао-масло. Именно какао-масло служит основой качественной плитки. Оно твердое, но начинает плавиться при температуре выше 21 градуса. Поэтому настоящий шоколад так приятно тают во рту, а не в руках. 

Какао-масло получается в процессе обработки бобов какао: их дробят, перетирают до состояния пасты, а потом отжимают под прессом. И какао-бобы крайне требовательны к себе: их выращивают в экологически чистой зоне, без использования синтетических удобрений. На плантации используется только ручной труд! Какао-ингредиенты очищены и высушены в соответствии с традиционными методами — бобы ферментируются на солнце.

Поэтому шоколадные компании зависимы от урожаев. Если плохой урожай, то это скажется автоматически на вкусе и качестве ингредиентов и готового продукта. Не каждый на это готов, поэтому многие производители предпочитают "пальму". Пальмовое масло, в отличие от какао, дешевле, ведь его проще добыть, отмечает эксперт.

"Отметим, что в ГОСТ или техусловиях не указано, как называть шоколад, если в нем нет основного элемента — какао-масла. И поэтому под шоколадом у нас подразумеваться все, что подходит под общепринятый цвет и форму. С каждым годом покупатели все скрупулезнее читают этикетки, поэтому многие производители придумали новую формулировку "эквивалент какао-масла". А это все те же растительные жиры в смеси, например, то же пальмовое и ши", — резюмирует эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы продукты питания
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