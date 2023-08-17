Диетолог Соломатина: зверобой усиливает действие лекарств

Зверобой может усилить действие лекарств. Комбинирование этой травы, которая обладает успокаивающими свойствами, с некоторыми медикаментами может вызвать нежелательные последствия. К тому же, употребление большого количества заваренного зверобоя может повлиять на функцию печени, как и грейпфрут, предупреждает диетолог Елена Соломатина.
Также стоит обратить внимание на ещё один фактор, делающий опасным не только зверобой, но и другие травы в общем — это их сбор в местах с неблагоприятной экологией.
Представьте ромашку, выросшую рядом с предприятием. Вы можете подумать, что она будет полезной для вашего здоровья, но в какой-то момент печень напомнит вам, что это не так. Она должна будет справляться с выводом токсичных веществ из растения, включая тяжелые металлы.
Тем не менее, существует и ещё один способ негативно повлиять на здоровье с помощью трав — это их смешивание. В двух различных растениях (а иногда и в одном чайнике) может содержаться одно и то же активное вещество, что может привести к избытку для организма.
"Не бывает такого, чтобы у травы имелось какое-то одно действие. Она может продаваться как желчегонное, а также обладать успокаивающим эффектом, но на упаковке всю информацию не напишешь", — объясняет диетолог.
В конечном итоге, ответственность лежит на печени, которой приходится справляться с дополнительной нагрузкой, что может вызвать проблемы.
Эта трава была включена в список рекомендаций врача-гинеколога Екатерины Волковой для тех, кто стремится похудеть.
Зверобой включен в этот список из-за его способности стабилизировать уровень глюкозы в крови и стимулировать выработку серотонина, который поднимает настроение.
Рекомендуется употреблять 50 мл отвара (1 чайная ложка на стакан воды) во время приема пищи. Однако следует помнить о вышеуказанных ограничениях.
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