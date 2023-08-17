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Теймур Зейналпур

Диетолог Соломатина: зверобой усиливает действие лекарств

3:13
Здоровье

Зверобой может усилить действие лекарств. Комбинирование этой травы, которая обладает успокаивающими свойствами, с некоторыми медикаментами может вызвать нежелательные последствия. К тому же, употребление большого количества заваренного зверобоя может повлиять на функцию печени, как и грейпфрут, предупреждает диетолог Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина: зверобой усиливает действие лекарств
Фото: "Hypericum perforatum COMMON ST. JOHN'S WORT" by gmayfield10 is licensed under CC BY-SA 2.0

Также стоит обратить внимание на ещё один фактор, делающий опасным не только зверобой, но и другие травы в общем — это их сбор в местах с неблагоприятной экологией.

Представьте ромашку, выросшую рядом с предприятием. Вы можете подумать, что она будет полезной для вашего здоровья, но в какой-то момент печень напомнит вам, что это не так. Она должна будет справляться с выводом токсичных веществ из растения, включая тяжелые металлы.

Тем не менее, существует и ещё один способ негативно повлиять на здоровье с помощью трав — это их смешивание. В двух различных растениях (а иногда и в одном чайнике) может содержаться одно и то же активное вещество, что может привести к избытку для организма.

"Не бывает такого, чтобы у травы имелось какое-то одно действие. Она может продаваться как желчегонное, а также обладать успокаивающим эффектом, но на упаковке всю информацию не напишешь", — объясняет диетолог.

В конечном итоге, ответственность лежит на печени, которой приходится справляться с дополнительной нагрузкой, что может вызвать проблемы.

Кому нельзя зверобой

  1. Употребление зверобоя может ускорить выведение любых веществ из организма, что может уменьшить эффективность препаратов.
  2. Зверобой стимулирует выработку ферментов, отвечающих за расщепление и удаление веществ из крови.
  3. Это может снизить эффективность оральных контрацептивов.
  4. За исключением случаев, когда кожа реагирует на солнце, зверобой усилит действие медикаментов с фотосенсибилизирующими свойствами.
  5. Зверобой может привести к повышению артериального давления из-за веществ, повышающих тонус сосудов.
  6. Взаимодействие с антидепрессантами нежелательно, так как зверобой может усилить действие этих препаратов и вызвать резкий подъем уровня серотонина.
  7. В период беременности и лактации следует принимать зверобой только по назначению врача.
  8. Реакция организма на избыток зверобоя проявляется как:
  • Высыпания, покраснения и зуд кожи;
  • Головные боли;
  • Увеличенная утомляемость;
  • Боли в животе и диарея;
  • Снижение аппетита.

Зверобой в рационе при похудении

Эта трава была включена в список рекомендаций врача-гинеколога Екатерины Волковой для тех, кто стремится похудеть.

Зверобой включен в этот список из-за его способности стабилизировать уровень глюкозы в крови и стимулировать выработку серотонина, который поднимает настроение.

Рекомендуется употреблять 50 мл отвара (1 чайная ложка на стакан воды) во время приема пищи. Однако следует помнить о вышеуказанных ограничениях.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Темы елена соломатина
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