Диетолог Соломатина: зверобой усиливает действие лекарств

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зверобой может усилить действие лекарств. Комбинирование этой травы, которая обладает успокаивающими свойствами, с некоторыми медикаментами может вызвать нежелательные последствия. К тому же, употребление большого количества заваренного зверобоя может повлиять на функцию печени, как и грейпфрут, предупреждает диетолог Елена Соломатина.

Фото: "Hypericum perforatum COMMON ST. JOHN'S WORT" by gmayfield10 is licensed under CC BY-SA 2.0

Также стоит обратить внимание на ещё один фактор, делающий опасным не только зверобой, но и другие травы в общем — это их сбор в местах с неблагоприятной экологией.

Представьте ромашку, выросшую рядом с предприятием. Вы можете подумать, что она будет полезной для вашего здоровья, но в какой-то момент печень напомнит вам, что это не так. Она должна будет справляться с выводом токсичных веществ из растения, включая тяжелые металлы.

Тем не менее, существует и ещё один способ негативно повлиять на здоровье с помощью трав — это их смешивание. В двух различных растениях (а иногда и в одном чайнике) может содержаться одно и то же активное вещество, что может привести к избытку для организма.

"Не бывает такого, чтобы у травы имелось какое-то одно действие. Она может продаваться как желчегонное, а также обладать успокаивающим эффектом, но на упаковке всю информацию не напишешь", — объясняет диетолог.

В конечном итоге, ответственность лежит на печени, которой приходится справляться с дополнительной нагрузкой, что может вызвать проблемы.

Кому нельзя зверобой

Употребление зверобоя может ускорить выведение любых веществ из организма, что может уменьшить эффективность препаратов. Зверобой стимулирует выработку ферментов, отвечающих за расщепление и удаление веществ из крови. Это может снизить эффективность оральных контрацептивов. За исключением случаев, когда кожа реагирует на солнце, зверобой усилит действие медикаментов с фотосенсибилизирующими свойствами. Зверобой может привести к повышению артериального давления из-за веществ, повышающих тонус сосудов. Взаимодействие с антидепрессантами нежелательно, так как зверобой может усилить действие этих препаратов и вызвать резкий подъем уровня серотонина. В период беременности и лактации следует принимать зверобой только по назначению врача. Реакция организма на избыток зверобоя проявляется как:

Высыпания, покраснения и зуд кожи;

Головные боли;

Увеличенная утомляемость;

Боли в животе и диарея;

Снижение аппетита.

Зверобой в рационе при похудении

Эта трава была включена в список рекомендаций врача-гинеколога Екатерины Волковой для тех, кто стремится похудеть.

Зверобой включен в этот список из-за его способности стабилизировать уровень глюкозы в крови и стимулировать выработку серотонина, который поднимает настроение.

Рекомендуется употреблять 50 мл отвара (1 чайная ложка на стакан воды) во время приема пищи. Однако следует помнить о вышеуказанных ограничениях.

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