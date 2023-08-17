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Ирина Гусакова

Врач рассказала о пользе и вреде кваса

2:31
Здоровье » Здоровье и профилактика

Квас — традиционный русский напиток, который готовится путем брожения муки, солода или сухого ржаного хлеба. Для сладости и придания особенного вкуса в квас иногда добавляют мед, хмель, ягоды и ароматные травы. Чем полезен квас и как его правильно выбирать — рассказала читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Врач рассказала о пользе и вреде кваса
Фото: mrfilin. com

Квас: польза или вред

"Квас содержит витамины B1, B2, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Эти вещества очень полезны для сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, в традиционном квасе, приготовленном из воды, дрожжей, молочно-кислых бактерий, сахара, солода и хлеба, содержатся микроорганизмы, которые поддерживают нормальное пищеварение", — отмечает врач.

Эксперт добавляет, что в умеренных количествах квас очень полезен как дополнительный источник витаминов и "хороших” бактерий. Однако этот напиток лучше не употреблять людям с хроническим гастритом или язвой. Дело в том, что в состав кваса входят кислоты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и усугублять проявления болезней.

Как правильно выбирать квас

Домашний квас, безусловно, полезнее промышленного. Однако приготовить его удается не всегда. В таких случаях можно взять квас и в магазине. Главное — внимательно изучить состав напитка.

"Квас в бутылках бывает очень далек от своего домашнего аналога. В нем могут содержаться консерванты, ароматизаторы, красители и усилители вкуса. Пользы в таком напитке практически нет, зато сахара в нем очень много", — подчеркивает Екатерина Кашух.

Перед покупкой бутилированного кваса стоит проверить срок годности и посмотреть, какие ингредиенты входят в состав напитка. Чем меньше химических добавок — тем лучше.

С еще большей осторожностью следует относиться к разливному квасу из бочки. Некоторые недобросовестные продавцы недостаточно хорошо моют емкость для хранения напитка, не всегда соблюдают температурный режим. Из-за этого в бочке могут появиться болезнетворные бактерии и плесень.

Покупать разливной квас можно, только если у продавца есть все необходимые документы, которые подтверждают качество продукта.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы продукты питания
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