За неделю человек съедает пластиковую карту: Рассказали ученые из Венского университета

Забудь о стандартных банковских картах: среднестатистический человек за неделю потребляет пластик, равный по весу этой карте.
Недавнее исследование ученых из Венского медицинского университета шокировало мир своими результатами. Это не только поднимает вопросы о наших покупках и потребительской культуре, но и касается нашего здоровья.
Давай разберемся, как пластик проникает в наш организм, какие риски это несет и как можно уменьшить воздействие.
Одним из основных источников пластика в нашем организме являются пластиковые бутылки с напитками. Каждый раз, когда ты пьешь из них, микрочастицы пластика попадают в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Исследователи утверждают, что каждый год в ЖКТ попадает до 90 000 пластиковых частиц. Невероятно, не так ли?
Теперь мы говорим не только о видимых кусочках пластика. Нанопластики (размером менее 0,001 миллиметра) и микропластики (размером от 0,0001 до 5 миллиметров) стали тихими убийцами нашего кишечника. Они проникают в его стены и могут изменить состав микробиома кишечника. По последним исследованиям, такие изменения могут повлиять на наше общее здоровье, приводя к метаболическим заболеваниям, таким как диабет и ожирение, а также к проблемам с печенью.
Последствия воздействия нанопластика и микропластика могут оказаться особенно серьезными для тех, у кого уже есть хронические заболевания. Лукас Кеннер, специалист из отделения патологии Медицинского университета Вены, предупреждает, что хронические заболевания и негативный стресс делают наш кишечник более уязвимым к воздействию нанопластика.
"Чтобы минимизировать риски для здоровья, важно поддерживать здоровый кишечник. Однако, если у вас уже есть проблемы со здоровьем, особенно важно следить за качеством пищи и напитков, которые вы употребляете", — объясняет Кеннер.
Когда пластиковые частицы попадают в организм, они вызывают иммунный ответ и активируют воспаление в кишечнике. Это может объяснить, почему наше здоровье может страдать из-за них. И, что еще более тревожно, недавние исследования связывают нанопластики с биохимическими процессами, которые могут способствовать развитию рака.
Ты, вероятно, слышал рекомендации пить 1,5-2 литра воды в день. Однако, если ты пьешь эту воду из пластиковых бутылок, ты также поставляешь в свой организм огромное количество пластика. Исследования показывают, что каждый год мы можем принимать до 90 000 пластиковых частиц, если пьем только из бутылок.
Ты можешь подумать, что пить очищенную водопроводную воду — это безопасная альтернатива. Но оказывается, что и здесь есть риски. Те, кто пьет рекомендуемое количество воды из-под крана в день, также могут глотать до 40 000 пластиковых частиц ежегодно. Количество зависит от региона, в котором ты находишься.
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