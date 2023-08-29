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Илья Панфёров

За неделю человек съедает пластиковую карту: Рассказали ученые из Венского университета

3:37
Здоровье

Забудь о стандартных банковских картах: среднестатистический человек за неделю потребляет пластик, равный по весу этой карте.

За неделю человек съедает пластиковую карту: Рассказали ученые из Венского университета
Фото: "Plastic Pollution in Ghana" by Muntaka Chasant is licensed under CC BY-SA 4.0.

Недавнее исследование ученых из Венского медицинского университета шокировало мир своими результатами. Это не только поднимает вопросы о наших покупках и потребительской культуре, но и касается нашего здоровья.

Давай разберемся, как пластик проникает в наш организм, какие риски это несет и как можно уменьшить воздействие.

Пластик в нашем организме: Как это возможно?

Одним из основных источников пластика в нашем организме являются пластиковые бутылки с напитками. Каждый раз, когда ты пьешь из них, микрочастицы пластика попадают в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Исследователи утверждают, что каждый год в ЖКТ попадает до 90 000 пластиковых частиц. Невероятно, не так ли?

Нанопластики и микропластики: Тихие убийцы кишечника

Теперь мы говорим не только о видимых кусочках пластика. Нанопластики (размером менее 0,001 миллиметра) и микропластики (размером от 0,0001 до 5 миллиметров) стали тихими убийцами нашего кишечника. Они проникают в его стены и могут изменить состав микробиома кишечника. По последним исследованиям, такие изменения могут повлиять на наше общее здоровье, приводя к метаболическим заболеваниям, таким как диабет и ожирение, а также к проблемам с печенью.

Риски для здоровья: Особенно важно для людей с хроническими заболеваниями

Последствия воздействия нанопластика и микропластика могут оказаться особенно серьезными для тех, у кого уже есть хронические заболевания. Лукас Кеннер, специалист из отделения патологии Медицинского университета Вены, предупреждает, что хронические заболевания и негативный стресс делают наш кишечник более уязвимым к воздействию нанопластика.

"Чтобы минимизировать риски для здоровья, важно поддерживать здоровый кишечник. Однако, если у вас уже есть проблемы со здоровьем, особенно важно следить за качеством пищи и напитков, которые вы употребляете", — объясняет Кеннер.

Воспаление и иммунный ответ: Пластик в действии

Когда пластиковые частицы попадают в организм, они вызывают иммунный ответ и активируют воспаление в кишечнике. Это может объяснить, почему наше здоровье может страдать из-за них. И, что еще более тревожно, недавние исследования связывают нанопластики с биохимическими процессами, которые могут способствовать развитию рака.

Вода из пластиковых бутылок: Ловушка для наших организмов

Ты, вероятно, слышал рекомендации пить 1,5-2 литра воды в день. Однако, если ты пьешь эту воду из пластиковых бутылок, ты также поставляешь в свой организм огромное количество пластика. Исследования показывают, что каждый год мы можем принимать до 90 000 пластиковых частиц, если пьем только из бутылок.

Водопроводная вода: Не такая безопасная, как кажется

Ты можешь подумать, что пить очищенную водопроводную воду — это безопасная альтернатива. Но оказывается, что и здесь есть риски. Те, кто пьет рекомендуемое количество воды из-под крана в день, также могут глотать до 40 000 пластиковых частиц ежегодно. Количество зависит от региона, в котором ты находишься.

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Пластик // Документальный фильм
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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