Удивительные свойства апельсинового сока - британский профессор Филип Колдер

3:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущий британский профессор Филип Колдер привнес важные открытия в области здоровья, подтверждая, что даже всего лишь один стакан апельсинового сока может оказать значительное влияние на наше благополучие.

Фото: "Juicing" by bertholf is licensed under CC BY 2.0.

Но, честно говоря, это впечатляющие новости. Исследования показали, что употребление всего 150 мл апельсинового сока в день может снизить риск развития семи опасных заболеваний, которые могут подстерегать наш организм. А что это за заболевания? Давайте разбираться.

Опасности хронического воспаления: Семь состояний

Мы знаем, что хроническое воспаление может привести к серьезным заболеваниям, способным навредить нашему здоровью и жизни. Давайте рассмотрим эти семь состояний, которые становятся мишенью для настойчивого воспаления:

1. Артрит

Никто не хочет, чтобы его жизнь ограничивали боли и воспаление в суставах. Артрит может сделать нашу жизнь невыносимой, но витамин С в апельсиновом соке может быть нашим союзником в борьбе с этим недугом.

2. Астма

Прошу прощения, если я вас удивил, но воспаление может быть злостным и к астме оно отнюдь не равнодушно. Важно заботиться о наших легких, и апельсиновый сок может помочь нам в этом.

3. Болезни сердца

Сердце — наш надежный насос жизни, и его здоровье не подлежит обсуждению. Хроническое воспаление может нанести серьезный удар по нашему сердцу, но не волнуйтесь, апельсиновый сок здесь, чтобы защитить наше нежное сердце.

4. Волчанка

Извините за мрачный поворот, но волчанка — это заболевание, при котором наша иммунная система "перепутывает нити" и начинает атаковать свои же клетки. Да, это страшно, но витамин С может помочь поддержать нашу иммунную систему в бою.

5. Диабет 1 типа

Какие только испытания не подкидывает нам жизнь, верно? Диабет 1 типа — это наш бой с сахаром, и хроническое воспаление может усложнить наши усилия. Но, знайте, апельсиновый сок может быть нашими друзьями в этой борьбе.

6. Заболевания кишечника

Заболевания кишечника могут привести к множеству проблем, мешающих нам наслаждаться жизнью. Витамин С в апельсиновом соке может помочь укрепить нашу защиту и поддержать здоровье кишечника.

7. Ревматоидный артрит

Если артрит — это наша боль, то ревматоидный артрит — это наш нелюбимый гость, который не хочет уходить. Но давайте смотреть на вещи оптимистично: апельсиновый сок может помочь усмирить это нежелательное воспаление.

Витамин С: Чудо-витамин для здоровья

Итак, как же этот витамин С работает, и почему апельсиновый сок стал настоящим спасителем для нашего организма? Для ответа на этот вопрос, давайте обратимся к профессору пищевой иммунологии в Университете Саутгемптона.

Влияние на воспаление

Профессор поделился важной информацией:

"Витамин С — настоящий регулятор воспалительных процессов. Он контролирует выработку цитокинов, и это важно, так как избыток цитокинов может вызвать серьезные проблемы в организме. Вдобавок витамин С поддерживает уровень антител и способствует росту Т- и В-лимфоцитов, которые играют важную роль в нашем иммунном ответе".

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