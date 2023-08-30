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Илья Панфёров

Неприятный запах изо рта: Как избежать его с помощью выбора продуктов

2:44
Здоровье

Наш выбор продуктов может оказать заметное влияние на свежесть нашего дыхания. Кофе, рыба, лук и чеснок — каждый из них вносит свой яркий след в аромат нашей речи.

Неприятный запах изо рта: Как избежать его с помощью выбора продуктов
Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пульс учащается, настроение взлетает, а нежный аромат наполняет наши сенсоры. Но, к сожалению, наши дыхательные пути тоже не остаются равнодушными. Согласно словам доктора, кофе, несмотря на свой уникальный вкус и бодрящий эффект, может стать провинившимся в появлении неприятного запаха изо рта.

Кофе

Однако проблемы с запахом изо рта от кофе не ограничиваются только его химическими атаками. Кофеин, который всем нам так нравится, может снизить выработку слюны. А ведь слюна — это не только наш натуральный "мойщик посуды", но и средство для очищения рта от бактерий.

Когда её не хватает, бактерии начинают веселиться в нашей полости, а их метаболическая активность лишь усугубляет ситуацию с неприятным запахом. И как насчёт сухости? Да, кофе, увы, способствует обезвоживанию, а это, в свою очередь, приводит к ещё более настойчивому запаху. Так что, если хочешь насладиться кофе, не забудь подарить своей полости рта порцию воды, чтобы она не испытывала дискомфорта.

Рыба

Тайный ингредиент рыбного запаха — триметиламинами. Небольшая молекула с большим влиянием на аромат нашего дыхания.

Этот гость невидим для глаз, но оставляет свой яркий след во рту. А если уж быть точным, то он даже может сесть в долгосрочное проживание в наших уютных уголках полости рта и между зубами. Для некоторых людей это может стать даже хронической проблемой.

Условие с красноречивым названием "триметиламинурия" (TMAU) делает наше дыхание особенно "рыбным". Интересный факт: порой это состояние — дело наследственное, передающееся от поколения к поколению через гены. Ну что ж, родственные связи могут оказаться не только полезными, но и запахомными.

Лук

А теперь давайте переключимся на что-то, что мы обожаем видеть во многих блюдах — лук. Этот волшебный ингредиент придаёт непередаваемый вкус многим блюдам. Однако, в борьбе за вкусовые ощущения, мы иногда забываем о том, что он может стать настоящим вызовом для свежести нашего дыхания.

Чеснок

И, наконец, наш последний герой — чеснок. Его острым и насыщенным вкусом мы так часто украшаем наши блюда. Но чеснок может оставить и другой след, менее приятный, но также яркий.

 

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Как устранить неприятный запах изо рта🤐
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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