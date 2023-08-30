Хотите узнать последние новости, которые действительно важны? Вам стоит обратить внимание на это важное исследование от французских ученых.
Они раскрывают важные детали о газированных напитках, которые могут изменить ваш взгляд на вашу ежедневную рутину. Держитесь крепче, ведь мы готовы крутануть наш мир, как газонокосилка на лужайке!
Вы готовы узнать всю правду о газированных напитках и их связи с развитием рака? Сегодня мы расскажем вам о захватывающем исследовании, проведенном французскими экспертами. Если вы думаете, что популярные газировки безопасны, то это может изменить ваш взгляд.
Наши коллеги из Франции провели обширное исследование, и что они обнаружили впечатляет и пугает одновременно.
Это исследование провели не просто так. Французские ученые решили выяснить, есть ли связь между употреблением газированных напитков с искусственными подсластителями и риском развития рака. И, вы не поверите, они нашли интересные связи, о которых стоит знать.
Согласно исследованию, поклонники газированных напитков с искусственными подсластителями, такими как аспартам и ацесульфам-К, подвергают себя определенным рискам. В частности, риск развития рака молочной железы возрастает на 22%, а общий риск развития рака — на 13%. Это действительно серьезные цифры, которые должны вызвать беспокойство.
Важно отметить, что ученые предостерегают нас от того, чтобы считать заменители сахара "безопасными альтернативами". Это вызывает важные вопросы о продуктах, которые мы выбираем каждый день. Регулирующие органы должны внимательно рассмотреть применение искусственных подсластителей в пищевой промышленности.
Чтобы подтвердить свои выводы, французские ученые проанализировали данные более 100,000 взрослых в течение восьми лет.
Это огромный объем информации, который позволил им выявить интересные тенденции. Люди, потребляющие диетические продукты с искусственными подсластителями, оказались в зоне повышенного риска. Особенно это касается рака молочной железы и опухолей, связанных с ожирением.
Помните, что риск не ограничивается только газировками. Даже такие на первый взгляд "безобидные" продукты, как йогурты и жевательная резинка, могут содержать эти подсластители. Выбирая продукты в магазине, будьте бдительны и читайте состав, чтобы быть в курсе того, что вы употребляете.
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