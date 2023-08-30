Что вам стоит знать о лососе: Джулия Зумпано

6:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если речь идет о заботе о здоровье, необходимо учесть источник рыбы.

Фото: "Salmon Dinner-2" by gkdavie is licensed under CC BY 2.0.

Джулия Зумпано, эксперт в области диетологии из США, подчеркнула, что значимость дикого и выращенного лосося несет определенную разницу для вашего организма.

Путешествие по разнообразию лососей

Лосось всегда занимал особое место в сердцах россиян, не только благодаря его вкусовым качествам, но и обогащению омега-3 жирными кислотами, полезными для нашего сердца.

Впрочем, популярность этой рыбы не могла не повлиять на дикорастущие популяции. Это одна из причин, по которой на прилавках магазинов и рынках все чаще можно встретить выращенный лосось, выращенный специально фермерами.

Наиболее распространенным видом выращенного лосося является атлантический лосось. В то время как в дикой природе можно встретить пять различных видов тихоокеанского лосося: чавыча, нерку, кижуча, горбушу и кету.

Значимость питательных веществ

Анализ данных, представленных FoodData Central Министерства сельского хозяйства США, выявил ключевые различия в пищевой ценности дикого и выращенного лосося.

Например, 85 граммов филе дикого лосося содержит меньше калорий и в два раза меньше жира, чем аналогичное количество выращенного лосося. И хотя выращенный лосось может содержать больше омега-3 жирных кислот, он также обладает в два раза большим содержанием насыщенных жиров — именно этот вид жира, как отмечает Зумпано, может вызывать определенные заботы.

Итак, дикий лосось получает лидерство за счет более низкого содержания калорий и насыщенных жиров.

Опасности загрязнителей

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) представляют серьезную угрозу. Ученые связывают СОЗ с несколькими заболеваниями, включая диабет 2 типа и ожирение. Данные показывают, что ожирение может усугубить риск развития диабета, особенно когда в организме присутствуют СОЗ. И некоторые из этих загрязнителей могут увеличить вероятность инсульта у женщин.

Здесь важно отметить, что содержание ПХБ (полихлорированных бифенилов, одного из видов СОЗ) в выращенной рыбе в 16 раз выше, чем в дикой. В этом аспекте дикорослый лосось вновь заслуживает признание.

Химические вещества, вызывающие риск

В спорах о диком и выращенном лососе вопрос оказывается достаточно сложным. В то время как оба вида содержат омега-3 жирные кислоты, употребление большого количества любого вида рыбы для получения максимальной пользы может подвергнуть человека воздействию химических веществ, связанных с риском рака.

Дикорослый лосось получает эти химические вещества из потенциально загрязненных вод, где он обитает. Выращенный лосось, с другой стороны, получает повышенные уровни этих веществ из своей диеты.

Продуманные альтернативы

Слишком частое потребление красной рыбы не является наилучшим решением. Для разнообразия диеты стоит обратить внимание на альтернативы, такие как морепродукты, так как они также обогащены омега-3 жирными кислотами. Среди других хороших источников омега-3 можно выделить льняное семя, семена чиа, семена конопли, грецкие орехи и соевые продукты.

Подводя итог, стоит отметить следующее: как дикорастущий, так и выращенный лосось сопряжены с риском, если употреблять их в больших количествах. Тем не менее, большинство исследований приходят к выводу, что дикорастущий лосось в умеренных количествах более безопасен.

Небезопасные загрязнители

Исследования показывают, что уровни загрязнителей в выращенном лососе, как правило, выше, чем в его диком собратья. Эти загрязнители, хоть и находятся ниже предельных норм, установленных Агентством по охране окружающей среды США (EPA) для безопасного потребления, все же превышают это предельное значение "для регулярного потребления".

Точно также исследования указывают, что дети, женщины в возрасте деторождения и беременные женщины должны предпочесть дикорастущий лосось выращенному на фермах, или обратить внимание на другие источники омега-3 жирных кислот. Чтобы уменьшить воздействие загрязнителей, Зумпано рекомендует удалять кожу перед приготовлением.

Вывод таков: как дикий, так и выращенный на фермах лосось содержат некоторое количество загрязнителей. Тем не менее, дикорастущий лосось содержит их в меньших количествах и, таким образом, считается более безопасным выбором.

Антибиотики: тонкости вопроса

В конце 1990-х и начале 2000-х годов вопрос об антибиотиках стал актуальным. Например, чилийский лосось, экспортировавшийся в Японию, содержал больше антибиотиков, чем разрешали стандарты.

Проблема заключается в том, что чрезмерное употребление антибиотиков может привести к развитию резистентности к ним.

Считается, что использование антибиотиков в выращенной рыбе уменьшилось, однако неясно, насколько они всё еще применяются. Таким образом, вопрос об использовании антибиотиков в выращенном лососе остается открытым.

Нормы и рекомендации

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует потреблять две 100-граммовые порции рыбы еженедельно, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Как выращенный, так и дикорастущий лосось могут быть хорошими источниками этих полезных веществ. Тем не менее, исследования показывают, что существует больше рисков, связанных с потреблением выращенного лосося, по сравнению с теми, которые дарит нам море, озеро или река.

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