Китайский врач поделилась бесценными секретами молодой кожи

4:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня мы поговорим о том, как сохранить свою кожу красивой, здоровой и молодой на протяжении долгих лет.

Фото: "Skin Health for men" by Prim&Prep is licensed under CC BY 2.0.

Насыщенные солнечные дни, непредсказуемые салфетки для снятия макияжа и вечные споры о витамине Е — давайте разберемся в этом вместе! Врач Цянь Сюй, ведущий дерматолог и эксперт в области ухода за кожей, поделилась с нами важными секретами, которые сделают вашу кожу просто невероятной. Держитесь крепче, ведь мы начинаем!

Подделки — не более, чем пустышки

Да, SPF — настоящий герой, который спасает нашу кожу от ультрафиолетовых лучей. Вы, конечно, можете обратить внимание на косметику с SPF-меткой, но это не должно заменять настоящий солнцезащитный крем. Не поддавайтесь обольстительному макияжу — он не спасет вашу кожу от пагубного воздействия солнца.

"Да, это здорово, что некоторые продукты содержат SPF, но давайте будем честными — нам нужно обильно наносить солнцезащитный крем, чтобы наша кожа оставалась в безопасности. Забудьте о пятнистых загарах и раннем старении — солнцезащитный крем наш верный союзник!" — поделилась врач Цянь Сюй.

Ваши лицевые салфетки — так себе помощники

Давайте расскажу вам секрет, о котором не говорят в рекламах лицевых салфеток. Эти удобные салфетки не предназначены для борьбы с вашим макияжем. Они содержат химические вещества, которые скорее удерживают влагу, чем очищают вашу кожу. Поры могут забиться, а это — недопустимо!

"Давайте будем умными и выбросим этот миф в мусорку. Лицевые салфетки — это не наши союзники в борьбе за чистую кожу. Лучше воспользуйтесь другими методами снятия макияжа, чтобы ваша кожа была счастливой и свободной от лишних недугов", — подсказала врач Сюй.

Витамин Е — не волшебная палочка от шрамов

Помните те рассказы про витамин Е, который сделает ваши шрамы невидимыми? Пожалуй, пришло время расставить точки над "i". "Да, дорогие мои, витамин Е — замечательный компонент, но он не волшебник. Время и правильный уход — вот настоящие ключи к борьбе со шрамами!" — рассказала дерматолог.

Не забывайте, что солнечные лучи также могут ухудшить состояние ваших шрамов. Держитесь подальше от солнца, чтобы шрамы не темнели и не причиняли вам беспокойство.

Мытье лица — золотая середина

Мы все знаем, что хорошее мытье лица — залог здоровой кожи. Но помните, что чрезмерное умывание может нанести вред. Слишком много воды лишит вашу кожу влаги и приведет к раздражению.

"Друзья, помните о балансе. Не переусердствуйте с водой, чтобы ваша кожа не испытывала дискомфорта. Для утреннего и вечернего умывания выбирайте мягкие средства без отшелушивающих частиц — так ваша кожа будет сиять здоровьем!" — посоветовала Сюй.

Кремы для дня и ночи — не просто так

Обратите внимание на маркировку "дневной" и "ночной" на кремах — это не случайность. Днем ваша кожа борется с вредными факторами окружающей среды, а ночью она восстанавливается и обновляется.

"Каждое время — свое место, и это относится и к вашей коже. Дневные кремы помогут защитить вашу кожу от вредных воздействий, а ночные кремы обеспечат ей заслуженный отдых и регенерацию. Не забудьте об этом, выбирая продукты для ухода!" — заверила нас доктор Сюй.

И помните, что выбор продуктов для ухода за кожей — это не только дело индивидуальное, но и вполне осознанное. Следуя этим секретам, вы обязательно достигнете своей цели — здоровой, молодой и красивой кожи, о которой всегда мечтали! Не забывайте о главном — ваша кожа заслуживает только лучшего.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Секрет идеальной кожи без прыщей, морщин и пигментных пятен🙌