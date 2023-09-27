Калифорнийский университет: физкультура это секретное оружие против проблем с сердцем

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физическая активность способствует укреплению организма, и для достижения этой цели необязательно заниматься спортом на профессиональном уровне.

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Согласно последнему исследованию ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, даже повседневные бытовые заботы могут существенно снизить риск развития сердечных заболеваний на две трети.

Эксперты пришли к выводу, что даже несложные домашние дела могут оказать положительное воздействие на здоровье, особенно среди пожилых женщин.

Просто уделяя время активным действиям, таким как поддержание вертикального положения или активное участие в бытовых задачах, они могут существенно укрепить свой организм. В то время как длительное сидение на диване может негативно повлиять на прогнозы в плане здоровья.

Поддержание активности даже в простых действиях, таких как мытье посуды или уборка с использованием пылесоса, способствует ежедневной физической активности. Согласно результатам исследования, учёные выявили, что проведение четырёх часов в день за легкими бытовыми задачами, такими как уборка дома, работа в саду, приготовление пищи и небольшая физическая нагрузка, значительно снижает вероятность развития сердечных заболеваний.

Люди, которые уделяют по четыре часа в день активным бытовым заботам, имеют значительно меньший риск сердечных заболеваний и инсульта в сравнении с теми, кто тратит меньше двух часов в день на подобные дела.

Следует отметить, что Национальная служба здравоохранения рекомендует людям старшего возраста (более 65 лет) уделять 2.5 часа в неделю на умеренную физическую активность, такую как ходьба, водная аэробика или теннис. Тем не менее, данное исследование показало, что более продолжительная физическая активность приносит больше пользы для здоровья.

Доктор Стив Нгуен, автор этого исследования, подчеркнул:

"Любое движение способствует профилактике заболеваний. Увеличивая количество времени, проведенного в активности, которая включает в себя повседневные действия, выполняемые в вертикальном положении, можно существенно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний".

Исследование было проведено на базе данных 5 400 американских женщин старше 63 лет, использующих гаджеты для отслеживания своих ежедневных движений. Женщины, которые уделяли четыре часа в день бытовым делам, снизили вероятность смерти от сердечных заболеваний на 62 процента и риск инсульта на треть. Также было выявлено, что более активные женщины в 43 процентах случаев реже сталкивались с болезнями сердца или артерий, как сообщается в публикации в журнале "Journal of the American Heart Association".

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