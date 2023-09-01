Врач Майкл Тран рассказал о сгустках крови: Шесть предупреждающих признаков

4:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сгустки крови — факторы, способствующие риску возникновения тромбов, которые могут развиваться со временем. В этой связи, обычно перед тромбозом проявляются определенные признаки.

Фото: BruceBlaus Blausen.com staff (2014)

Врач Майкл Тран, специалист по сосудистой медицине из США, рассказал о шести наиболее распространенных предупреждающих признаках образования сгустков крови.

Определение сгустков крови

Сгусток крови представляет собой частичное затвердевание крови внутри сосудов. Сосуды кровеносной системы — это сеть артерий, вен и капилляров, обеспечивающая передвижение крови от сердца к остальным органам тела.

Три типа сосудов:

Артерии, относящиеся к отходящим от сердца сосудам.

Вены, транспортирующие кровь обратно к сердцу.

Капилляры, соединяющие артерии и вены.

Сгустки крови могут образовываться в различных участках сосудов, но наиболее вероятно они появляются в венах, называемых венозными сгустками.

Среди распространенных типов венозных сгустков:

Тромбоз глубоких вен, который чаще всего возникает в глубоких венах ног. Тромбоз — это образование сгустков, блокирующих нормальный кровоток.

Тромбоэмболия легочной артерии. Если такой сгусток оторвется и попадет в легкие, это может привести к блокировке легочной артерии, называемой тромбоэмболией.

Реже встречаются артериальные сгустки. Они возникают, когда сгусток крови блокирует артерию. Такие случаи более опасны, так как сгусток может привести к сердечному приступу или инсульту.

Индикаторы присутствия сгустка

Ранние признаки сгустков крови могут быть сложно определить. Симптомы варьируют от незначительных до серьезных. Однако существуют общие индикаторы сгустков крови, о которых важно знать.

Признаки тромбоза глубоких вен:

Этот вид может возникать в ногах или руках. Распространенные признаки сгустка крови в ноге включают:

Отек. Легкий отек ног в конце дня обычен для многих, но следует обратить внимание на внезапный и необычно сильный отек, который не снижается при поднятии ног и сопровождается болью.

Боль в ноге, такая как судороги икроножной мышцы. Но кратковременная боль скорее всего не связана с сгустком. Симптомы сгустка крови стабильны и длительные

Признаки варикозного расширения вен:

При варикозе, предвестниками тромбоза глубоких вен являются:

Вена, выпирающая в положении лежа.

Вдруг затвердевшая вена.

Кожа вокруг варикозной вены становится красной и нежной.

Признаки сгустка крови в руке аналогичны симптомам на ногах, но могут быть более заметны, если имеется отек. Руки также могут приобрести фиолетовый оттенок из-за скопления крови, вызванного сгустком.

Признаки тромбоэмболии легочной артерии:

Симптомы тромбоэмболии зависят от размера сгустка, возраста и общего состояния здоровья. Некоторые общие признаки включают:

Одышка, особенно при нагрузках.

Боль в груди, часто с переходом к спине.

Кашель с кровью.

Подозрение на сгусток

Подход к действиям может различаться в зависимости от подозрения на тромбоэмболию легочной артерии или тромбоз глубоких вен.

В случае подозрения на тромбоэмболию легочной артерии, требуется обращение за медицинской помощью немедленно, так как неконтролируемая ситуация может быть опасной для жизни. Врач может рекомендовать рентген легких. Если симптомы сохраняются и ухудшаются, также следует обратиться к врачу.

Местоположение сгустка также важно.

Например, тромбоз ног более опасен, чем в других частях тела. Врач может контролировать сгусток с помощью ультразвука через несколько недель. Если сгусток высокого риска, врач может назначить препараты для разжижения крови.

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Признаки #тромбоза вен нижних конечностей. Три основных симптома тромбоза глубоких вен.

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Хазин Андрей Владеет широким спектром хирургических операций, специализируется в области современных методов диагностики и лечения заболеваний периферических артерий и вен конечностей, в том числе, осложнённых образованием трофических язв. Владеет методами косметической флебологии при варикозной болезни нижних конечностей. Также проводит амбулаторные операции при различных воспалительных поражениях и поверхностных новообразованиях кожи. Занимается хирургией абдоминальных и паховых грыж, желчного пузыря, вопросами лечения "малых" проктологических заболеваний: геморрой, анальная трещина и др. Автор 7 научных работ, имеет 3 патента на изобретение. Куратор Юдин Роман Занимается диагностикой и лечением варикозной болезни, тромбофлебита, тромбоза, трофических язв сосудистого генеза, атеросклероза, васкулита. Ежегодно проводит более 300 операций при варикозной болезни нижних конечностей и хронической венозной недостаточности. Куратор Шулепова Елена Врач сосудистый хирург, флеболог. Занимается оперативным лечением сосудистой патологии, проводит склеротерапию.

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