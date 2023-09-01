Врач Майкл Тран рассказал о сгустках крови: Шесть предупреждающих признаков

Сгустки крови — факторы, способствующие риску возникновения тромбов, которые могут развиваться со временем. В этой связи, обычно перед тромбозом проявляются определенные признаки.
Врач Майкл Тран, специалист по сосудистой медицине из США, рассказал о шести наиболее распространенных предупреждающих признаках образования сгустков крови.
Сгусток крови представляет собой частичное затвердевание крови внутри сосудов. Сосуды кровеносной системы — это сеть артерий, вен и капилляров, обеспечивающая передвижение крови от сердца к остальным органам тела.
Сгустки крови могут образовываться в различных участках сосудов, но наиболее вероятно они появляются в венах, называемых венозными сгустками.
Ранние признаки сгустков крови могут быть сложно определить. Симптомы варьируют от незначительных до серьезных. Однако существуют общие индикаторы сгустков крови, о которых важно знать.
Этот вид может возникать в ногах или руках. Распространенные признаки сгустка крови в ноге включают:
При варикозе, предвестниками тромбоза глубоких вен являются:
Признаки сгустка крови в руке аналогичны симптомам на ногах, но могут быть более заметны, если имеется отек. Руки также могут приобрести фиолетовый оттенок из-за скопления крови, вызванного сгустком.
Симптомы тромбоэмболии зависят от размера сгустка, возраста и общего состояния здоровья. Некоторые общие признаки включают:
Подход к действиям может различаться в зависимости от подозрения на тромбоэмболию легочной артерии или тромбоз глубоких вен.
В случае подозрения на тромбоэмболию легочной артерии, требуется обращение за медицинской помощью немедленно, так как неконтролируемая ситуация может быть опасной для жизни. Врач может рекомендовать рентген легких. Если симптомы сохраняются и ухудшаются, также следует обратиться к врачу.
Местоположение сгустка также важно.
Например, тромбоз ног более опасен, чем в других частях тела. Врач может контролировать сгусток с помощью ультразвука через несколько недель. Если сгусток высокого риска, врач может назначить препараты для разжижения крови.
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