Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Уролог Холи: Болезнь Пейрони — невидимая угроза мужского здоровья

4:31
Здоровье

Когда речь идет о мужском здоровье, понятие нормы и стандарта не имеет значения.

Уролог Холи: Болезнь Пейрони — невидимая угроза мужского здоровья
Фото: multivu. com

Тем не менее, британский специалист по урологии Петр Холи из клиники мужского здоровья в Кингстоне подчеркнул, что существует один важный признак, на который следует обратить внимание, так как он может свидетельствовать о возможных заболеваниях. Речь идет об искривлении полового органа.

Искривление полового члена может быть первым сигналом о наличии болезни Пейрони. Холи пояснил, что болезнь Пейрони может остаться незамеченной многими мужчинами, но она может серьезно повлиять на сексуальное здоровье и самооценку.

Отсрочка медицинской помощи может привести к болевым ощущениям, эректильной дисфункции, бесплодию или психологическим проблемам. Болезнь может вызывать интенсивную боль во время эрекции, что может затруднить или даже предотвратить половой акт.

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что почти половина мужчин с диагнозом болезни Пейрони страдает от депрессии, а 80 процентов испытывают стресс из-за этого состояния. Еще 50 процентов отметили, что болезнь отрицательно сказалась на их отношениях.

Эксперт отмечает, что определенное изгибание полового органа может быть нормой, особенно в состоянии эрекции, из-за анатомических особенностей. Однако если ранее не наблюдалось искривления вверх, вниз или в стороны, стоит обратиться к врачу.

Что такое болезнь Пейрони?

Болезнь Пейрони характеризуется образованием рубцовой ткани в половом члене, что приводит к его деформации. Эта рубцовая ткань называется бляшкой, и в зависимости от ее местоположения она может вызвать изгиб полового органа в различных направлениях.

В некоторых случаях это может привести к тому, что пенис приобретет "вдавленную" форму, станет короче или даже примет форму песочных часов.

"При болезни Пейрони можно наблюдать боли во время и после эрекции, заметное искривление, ощутимые плоские участки под кожей и укорочение полового члена", — подчеркнул уролог.

Болезнь Пейрони может поражать мужчин любого возраста, но чаще всего ее диагностируют у лиц старше 40 лет. Несмотря на то что только один из 100 мужчин получает официальный диагноз болезни Пейрони, эксперты утверждают, что реальная частота этого заболевания может быть значительно выше, возможно, 1 из 10.

Причиной недооценки статистики служит стеснение, которое мужчины ощущают, обращаясь к врачу.

Опасность состоит в том, что данное состояние не исчезает само по себе и часто прогрессирует. Тем не менее, лечение может способствовать улучшению состояния.

Одним из методов лечения является ударно-волновая терапия, при которой звуковые импульсы направляются в пораженные области с помощью геля. Этот процесс способствует формированию новых кровеносных сосудов и разрушению рубцовой ткани, что улучшает кровообращение.

"Ударно-волновая терапия может облегчить боль. Процедура длится около 30 минут и не требует анестезии или обезболивающих кремов. Максимум, что вы почувствуете — небольшое покалывание или жжение. Для достижения наилучших результатов рекомендуется провести серию из шести процедур в течение шести недель", — заверил Холи.

Кроме того, есть и другие признаки, связанные с мужским здоровьем, которые следует внимательно отслеживать:

  • Твердые безболезненные узелки на яичках. Это может быть сигналом рака яичек, хотя большинство узлов безвредны. Рекомендуется регулярно проверять себя на наличие таких узелков.
  • Болезненные оргазмы, сопровождающиеся болезнью в яичках или нижней части спины. Это может указывать на воспаление простаты или даже рак предстательной железы.
  • Ощущение жжения или затрудненное мочеиспускание. Если походы в туалет сопровождаются болями или затруднениями, это может быть признаком увеличенной простаты или инфекции мочевых путей.
  • Кровь в моче. Это также может быть сигналом проблемы с простатой или камнями в почках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Что важно знать о болезни Пейрони
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Новости Все >
Лучшие крупноплодные сорта кизила
В Оренбургской области нашли тела двух человек в уличном туалете местного жителя
Военный медик рассказал о причине поражения бойцов ВСУ легионеллёзом: дело не в кондиционерах
Бывшая возлюбленная Тимати лишена права въезжать в США
Блогер Айза Анохина жалеет о пластике груди
Идеальный мужчина Ольги Бузовой должен посмотреть все ее интервью
В Ярославской области задержали мужчину за организацию взрыва в доме
Автостат: Названы самые популярные мотоциклы в России
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие медицинских специалистов в Сочи
Блогер Алена Водонаева планирует сделать пластику лица к 50 годам
Популярное
Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни

Актер ушел из жизни еще 24 августа.

Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов
Шахматистка Горячкина сочла странной историю Горбачёвой: много вопросов
Президент Зеленский просит Путина отдать Крым по-хорошему
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Последние материалы
Военный медик рассказал о причине поражения бойцов ВСУ легионеллёзом: дело не в кондиционерах
Бывшая возлюбленная Тимати лишена права въезжать в США
Блогер Айза Анохина жалеет о пластике груди
Идеальный мужчина Ольги Бузовой должен посмотреть все ее интервью
В Ярославской области задержали мужчину за организацию взрыва в доме
Автостат: Названы самые популярные мотоциклы в России
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие медицинских специалистов в Сочи
Блогер Алена Водонаева планирует сделать пластику лица к 50 годам
Врачи назвали 6 признаков рассеяного склероза, к которым стоит прислушаться
Мария Кожевникова напомнила, что важнее оформить отношения "перед Богом", а не в ЗАГСе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников