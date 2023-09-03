Уролог Холи: Болезнь Пейрони — невидимая угроза мужского здоровья

Когда речь идет о мужском здоровье, понятие нормы и стандарта не имеет значения.
Тем не менее, британский специалист по урологии Петр Холи из клиники мужского здоровья в Кингстоне подчеркнул, что существует один важный признак, на который следует обратить внимание, так как он может свидетельствовать о возможных заболеваниях. Речь идет об искривлении полового органа.
Искривление полового члена может быть первым сигналом о наличии болезни Пейрони. Холи пояснил, что болезнь Пейрони может остаться незамеченной многими мужчинами, но она может серьезно повлиять на сексуальное здоровье и самооценку.
Отсрочка медицинской помощи может привести к болевым ощущениям, эректильной дисфункции, бесплодию или психологическим проблемам. Болезнь может вызывать интенсивную боль во время эрекции, что может затруднить или даже предотвратить половой акт.
Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что почти половина мужчин с диагнозом болезни Пейрони страдает от депрессии, а 80 процентов испытывают стресс из-за этого состояния. Еще 50 процентов отметили, что болезнь отрицательно сказалась на их отношениях.
Эксперт отмечает, что определенное изгибание полового органа может быть нормой, особенно в состоянии эрекции, из-за анатомических особенностей. Однако если ранее не наблюдалось искривления вверх, вниз или в стороны, стоит обратиться к врачу.
Болезнь Пейрони характеризуется образованием рубцовой ткани в половом члене, что приводит к его деформации. Эта рубцовая ткань называется бляшкой, и в зависимости от ее местоположения она может вызвать изгиб полового органа в различных направлениях.
В некоторых случаях это может привести к тому, что пенис приобретет "вдавленную" форму, станет короче или даже примет форму песочных часов.
"При болезни Пейрони можно наблюдать боли во время и после эрекции, заметное искривление, ощутимые плоские участки под кожей и укорочение полового члена", — подчеркнул уролог.
Болезнь Пейрони может поражать мужчин любого возраста, но чаще всего ее диагностируют у лиц старше 40 лет. Несмотря на то что только один из 100 мужчин получает официальный диагноз болезни Пейрони, эксперты утверждают, что реальная частота этого заболевания может быть значительно выше, возможно, 1 из 10.
Причиной недооценки статистики служит стеснение, которое мужчины ощущают, обращаясь к врачу.
Опасность состоит в том, что данное состояние не исчезает само по себе и часто прогрессирует. Тем не менее, лечение может способствовать улучшению состояния.
Одним из методов лечения является ударно-волновая терапия, при которой звуковые импульсы направляются в пораженные области с помощью геля. Этот процесс способствует формированию новых кровеносных сосудов и разрушению рубцовой ткани, что улучшает кровообращение.
"Ударно-волновая терапия может облегчить боль. Процедура длится около 30 минут и не требует анестезии или обезболивающих кремов. Максимум, что вы почувствуете — небольшое покалывание или жжение. Для достижения наилучших результатов рекомендуется провести серию из шести процедур в течение шести недель", — заверил Холи.
Кроме того, есть и другие признаки, связанные с мужским здоровьем, которые следует внимательно отслеживать:
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