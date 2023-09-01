Как снизить риск гипертонии и поддержать здоровое сердце: Рассказали эксперты

4:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если игнорировать гипертонию, то есть повышенное артериальное давление, то возможны серьезные последствия.

Фото: Rasbak

Они могут варьироваться от сердечных приступов до инсультов и даже летальных исходов. Поэтому это состояние получило печальную кличку "тихий убийца".

Более половины населения России страдает от повышенного давления, хотя многие даже не подозревают об этой проблеме.

Согласно заявлениям британских медиков, определенные продукты могут помочь снизить риск опасных состояний, связанных с высоким артериальным давлением.

Какие факторы могут способствовать повышению артериального давления?

Избыточный вес.

Потребление слишком большого количества соли.

Употребление излишнего количества алкоголя.

Недостаток физической активности.

Нарушение сна и недостаточное количество сна.

Согласно официальным рекомендациям Национальной службы здравоохранения, внесение изменений в образ жизни может снизить риск развития стабильно повышенного артериального давления и помочь контролировать давление у тех, у кого оно уже повышено.

Несколько исследований показали, что не всегда достаточно просто изменить образ жизни в целом, и, возможно, потребуется ограничить себя в некоторых аспектах питания. Однако это может оказаться полезным для снижения риска повышенного артериального давления.

Чайный выбор

Чай — популярный напиток в большинстве домов в России. Но если вы стремитесь снизить риск артериальной гипертонии, то, согласно экспертам, стоит предпочесть травяные варианты чая зеленому или черному. Это связано с тем, что избыточное потребление кофеина может увеличить риск артериальной гипертонии, и чай также содержит кофеин.

Подобная логика применяется и к алкоголю. Вместо спиртных напитков, рекомендуется предпочесть ромашковый чай, который имеет множество пользы.

Этот чай часто используется как мягкое успокоительное средство для снятия нервного напряжения и беспокойства. Исследования показали, что он также эффективен для лечения различных проблем со сном, таких как бессонница и ночные кошмары.

Клинические исследования также показали, что чай из гибискуса способствует снижению артериального давления. Тем не менее, важно учитывать, что этот чай может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, поэтому перед его употреблением следует проконсультироваться с врачом.

Грецкие орехи

Грецкие орехи известны своими антиоксидантами и здоровыми жирами. Они могут быть полезными для снижения риска артериальной гипертонии. Употребление грецких орехов как закуски за час или два до сна может способствовать более легкому засыпанию. Это связано с тем, что грецкие орехи содержат аминокислоту триптофан, который превращается в мелатонин — гормон, регулирующий сон.

Ученые также выявили, что грецкие орехи, в сочетании с диетой с низким содержанием насыщенных жиров, могут помогать снизить артериальное давление у людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Преимущества йогурта

Йогурт — удобный продукт, который может использоваться как легкий завтрак с фруктами или перекус в движении. Исследования, проведенные в Университете Южной Австралии, подтвердили, что ежедневное употребление йогурта может способствовать снижению артериального давления. При этом рекомендуется выбирать натуральные варианты, которые не содержат подсластителей.

Эксперты объясняют это тем, что молочные продукты, включая йогурт, содержат кальций, магний и калий, которые регулируют артериальное давление. Кроме того, бактерии, присутствующие в йогурте, способствуют высвобождению белков, которые тоже могут способствовать снижению давления.

Исследования показали, что даже небольшие порции йогурта могут оказывать положительный эффект на артериальное давление, но более заметные результаты достигаются при регулярном употреблении. Люди, регулярно употребляющие йогурт, имеют артериальное давление, которое на несколько пунктов ниже, чем у тех, кто не употребляет этот продукт.

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