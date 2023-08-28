Борьба с головной болью: Эксперт рассказал о шести эффективных способах

Мучительные поколачивания в голове могут быть весьма изнурительными.

Фото: Джордж Крукшенк

Существует множество факторов, включая стресс и недостаток влаги в организме, которые могут стать их источниками. Эксперт медицинского портала The Sun, доктор Эарим Чодри, поделился шестью эффективными методами борьбы с головной болью.

Специалист пояснил, что химическая активность в мозге может стать инициатором головных болей.

"Очень часто нервы, кровеносные сосуды вокруг черепа и мышцы головы и шеи могут сыграть определенную роль в возникновении болевых ощущений", — объяснил он. Кроме того, назойливые головные боли могут быть результатом эмоционального стресса, инфекций, лихорадки, простуды и даже обезвоживания.

Разбивать планы

Согласно врачу, переключение с мобильного телефона на телевизор или компьютер не является настоящим отдыхом. Мозгу и глазам необходимо дать настоящий покой, который исключает воздействие экранов, излучающих синий свет. Этот вид света способствует нарушению сна.

"Мозг функционирует так, чтобы постоянно перенастраивать фокус глазных мышц между удаленными и ближними объектами на экране. Это постоянное перемещение глаз может вызвать напряжение и усталость, приводящие к головной боли", — разъяснил он.

Снизить негативное влияние экранов помогут специальные средства, блокирующие синий свет. Защитные очки и пленки способствуют снижению воздействия синего света, что, в свою очередь, снижает риск возникновения головной боли, а также усталости и раздражения глаз.

Не пропускать прием пищи

Пропускание еды на протяжении длительного времени может привести к снижению уровня сахара в крови, пояснил доктор Чодри. Это, в свою очередь, заставляет организм выделять гормоны, сигнализирующие мозгу о голоде. Эти же гормоны способны повысить артериальное давление и сужение кровеносных сосудов, что может вызвать головную боль.

Поддерживать правильную осанку

Это может показаться неожиданным, но сутулость за столом или на диване может быть источником болевых ощущений в голове.

"Напряжение в верхней части спины, шее и плечах может спровоцировать головную боль, которая чаще всего пульсирует в основании черепа и иногда распространяется на лицо, особенно на лоб. Для уменьшения головных болей стоит следить за осанкой, избегать продолжительного сидения в одной позиции и регулярно делать короткие прогулки", — дал совет специалист.

Принимать лекарства

Хотя это может показаться очевидным, применение обезболивающих средств воздействует на клетки тела, нервные окончания, нервную систему и мозг, снимая ощущение боли.

"Исследования показывают, что аспирин является наилучшим безрецептурным обезболивающим, а ибупрофен также эффективен в облегчении болевых ощущений. Принимать обезболивающие лучше всего с пищей или стаканом молока, так как прием без пищи может раздражать слизистую оболочку желудка", — пояснил врач.

Сильные головные боли или длительные болевые ощущения должны служить сигналом для обращения за медицинской помощью.

Избегать провокаторов

Провокаторы могут различаться для каждого человека. По мнению доктора, некоторые продукты и напитки могут способствовать появлению головной боли и, в частности, мигрени.

"Сюда относятся обработанные продукты с содержанием нитратов, выдержанные сыры, маринованные и ферментированные продукты, соленые пищевые изделия, кофеин, алкоголь, шоколад и искусственные подсластители. Все эти продукты содержат химические вещества, способные провоцировать головную боль через разные организмальные реакции", — предупредил он.

Занятия физической активностью

Регулярные физические упражнения помогают поддерживать здоровье тела и разума, а также способствуют лучшему кровообращению, что может снизить риск возникновения головной боли, отметил доктор Чодри.

"Умеренные физические нагрузки, такие как быстрая ходьба или велосипедная прогулка длительностью 30 минут в день, особенно на свежем воздухе, способны поддерживать приток кислорода к организму и снизить риск болевых ощущений", — подытожил он.

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От головной боли можно избавиться за 5 минут!