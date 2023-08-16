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Илья Панфёров

Метод 12-2-30: Способ эффективного сжигания жира от Лорена Хиральдо

3:30
Здоровье

Популярность приобрел известный тренажер, который, как подтверждает эксперт Лорен Хиральдо в TikTok, оказывает впечатляющий эффект в сжигании жира на животе и подтяжке талии.

Метод 12-2-30: Способ эффективного сжигания жира от Лорена Хиральдо
Фото: www.localfitness.com.au

Речь идет о беговой дорожке, применение которой по новому методу 12-2-30 стало тенденцией.

Возникшая в ноябре 2020 года, эта необычная тренировка была представлена блогером, который одновременно заявил, что достиг желаемой фигуры без ограничений в питании или подсчете калорий.

Видео мгновенно стало вирусным. Приверженцы метода активно делятся своими успехами, утверждая, что сбросили десятки килограммов веса. Многие женщины, вдохновленные блогером, достигли улучшения фигуры, избавившись от жира на животе и подтянув талию — всё это они приписывают этому тренажеру.

Метод 12-2-30 заключается в следующем: выставьте беговую дорожку на наклон 12, установите скорость 3 и ходите на протяжении 30 минут. Новичкам рекомендуется начинать с более низкого наклона, но важно разогреться и растянуться до и после каждой тренировки.

В чем секрет успеха этого метода?

Простота тренировки порождает вопросы о ее эффективности и причинах предпочтения данного метода перед другими. Блогер отмечает, что последовательность играет ключевую роль в сжигании лишнего жира, так как однообразные упражнения могут быстро надоесть.

Технический аспект этой тенденции также вызывает интерес. Личный тренер и инструктор по пилатесу Эйми Виктория Лонг отмечает, что кардио-тренировки, такие как 12-2-30, предоставляют отличный инструмент для снижения веса.

Она считает этот метод стабильным именно из-за низкой нагрузки на суставы, позволяющей заниматься чаще, чем в случае более интенсивных тренировок, таких как бег. Такая методика особенно полезна для тех, у кого есть проблемы с нижней частью тела, такими как колени или лодыжки.

Тренер по фитнесу из Великобритании, Джорджи Сперлинг, разделяет это мнение. Она подчеркивает, что тренировка по методу 12-2-30 проста и подходит для новичков, которые хотят активно двигаться.

Это помогает улучшить кровообращение, поддержать сердечное здоровье и избавиться от избыточного жира. Исследование также указывает на то, что 20 минут ходьбы в день уменьшают риск сердечных проблем на 52 процента.

Тренер по силовым тренировкам для женщин, Кэролайн Идиенс, дополняет, что этот метод также способствует укреплению нижней части тела, повышению выносливости и мышечной массы.

Силовая ходьба совместно с здоровой диетой способствует потере веса, особенно при ходьбе по наклонной дорожке, что усиливает калорийный расход.

Подводя итог, для достижения максимальных результатов эксперты рекомендуют использовать метод 12-2-30 не более двух раз в неделю и сочетать его с силовыми и интервальными тренировками. Такое сочетание способствует улучшению мышечного тонуса и снижению жира, придавая телу более стройный вид.

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Упражнения Для СЖИГАНИЯ ЖИРА на ЖИВОТЕ *эффективный результат*
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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