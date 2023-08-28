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Илья Панфёров

Завтрак — ключ к снижению жира: Диетологи провели исследования

3:12
Здоровье

Вероятно, самым существенным приемом пищи является завтрак, который готовит организм к предстоящему дню.

Завтрак — ключ к снижению жира: Диетологи провели исследования
Фото: cyclonebill. Vagtel-spejlæg, CC BY-SA 2.0

Согласно британским медикам, первый утренний прием пищи способствует борьбе с висцеральным жиром — жиром, окружающим органы в области живота. Эффективно достичь этой цели помогает употребление на голодный желудок цельнозернового хлеба в сочетании с другими полезными продуктами.

Важно отметить, что висцеральный жир, находящийся в умеренном количестве в окрестностях живота, имеет важное значение для общего самочувствия.

Согласно национальным здравоохранительным организациям, избыточный жир может повысить вероятность развития различных заболеваний, таких как диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, рак и инсульт.

Сбалансированное и здоровое питание, включающее разнообразные группы продуктов и регулярные физические нагрузки, являются ключевыми факторами для обеспечения благополучной жизни. В этой связи, японские исследователи выявили одну простую практику, которая способствует снижению висцерального жира в области талии.

В рамках рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, эксперты проанализировали группу, потреблявшую тосты из цельнозерновой пшеницы в течение 12 недель. Это привело к заметному снижению уровня висцерального жира, в то время как у тех, кто употреблял рафинированный пшеничный хлеб, изменений не наблюдалось.

Эксперты подчеркивают, что диета, включающая цельнозерновой хлеб, может снизить уровень жира у людей с индексом массы тела ≥ 23 кг/м2, что, в свою очередь, может помочь в предотвращении ожирения.

Несмотря на полученные результаты, причины полезности цельнозернового хлеба для похудения остаются неясными. Однако эксперты считают, что замена рафинированных углеводов, таких как белый хлеб и паста, на цельнозерновые продукты может способствовать потере веса и укреплению иммунной системы.

Диетологи Джеймс Викерс и Райан Джеймс подчеркивают, что сбалансированное питание, обеспечивающее организм всеми необходимыми питательными веществами, является ключевым аспектом.

Они рекомендуют заменить обычные рафинированные углеводы на цельнозерновые продукты, такие как хлеб, макароны и рис. Это может сделать ощущение сытости более продолжительным. Для поддержания здоровой иммунной системы важно употреблять разнообразные фрукты, овощи и продукты, богатые клетчаткой, такие как цельнозерновые продукты, бобовые и горох.

Специалисты заключают, что рекомендуется обратить внимание на продукты, богатые витаминами A (оранжевые и красные фрукты, овощи), B6, B12 (листовая зелень, цельнозерновые продукты), C (цитрусовые, ростки), D (солнечный свет, жирная рыба) и E (орехи, авокадо), чтобы поддерживать оптимальное здоровье.

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Что есть на завтрак для похудения
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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