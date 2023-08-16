Заболевания, о которых могут рассказать глаза: Несколько предупреждающих признаков

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глаза — это не только отражение души, но и индикатор здоровья. Они способны раскрыть многие тайны о состоянии организма.

Фото: https://www.rupixel.ru StockPhotoMan

Врачи из Великобритании выявили несколько изменений, которые могут свидетельствовать о наличии определенных заболеваний. Эти изменения, проявляющиеся в продолжительном периоде времени, могут включать изменение зрения, появление боли, потерю цвета, раздражение и другие признаки, которые могут предупреждать о серьезных проблемах.

Отекшие глаза и темные круги под глазами

Могут быть вызваны разными факторами. Некоторые из них имеют косметические причины, такие как старение, но другие указывают на проблемы в организме. Например, отеки могут быть следствием употребления слишком много соли, что вызывает задержку воды.

Однако серьезные причины могут включать гормональные нарушения, аллергии, инфекции и проблемы с щитовидной железой или почками.

Пластический хирург Хаген Шумахер объяснил, что темные круги под глазами могут быть и наследственными, связанными с характером кожи, недостатком сна или пигментацией. Употребление алкоголя и курение также могут способствовать обезвоживанию организма и разрушению коллагена, что влияет на состояние кожи вокруг глаз.

Поддержание баланса в организме, употребление достаточного количества воды, отказ от вредных привычек и забота о питании могут существенно улучшить внешний вид кожи вокруг глаз.

Изменения в цвете глазного яблока

Также могут быть свидетельством заболевания. Здоровая склера, белая часть глаза, должна иметь ярко-белый оттенок. Потускневший цвет или потеря блеска глаз могут быть результатом недостатка сна или неправильного питания. Красные белки могут свидетельствовать о различных проблемах, таких как конъюнктивит, сухость глаз или другие инфекции.

Пожелтение белков может указывать на наличие желтухи, вызванной высоким уровнем билирубина. Помимо этого, другие заболевания, такие как панкреатит, гепатит и анемия, также могут привести к изменению цвета глаз.

Черные или серые точки, возникающие в поле зрения

Требуют немедленного обращения к офтальмологу. Это может быть признаком диабетической ретинопатии, вызванной повреждением кровеносных сосудов в задней части глаза из-за высокого уровня сахара в крови. Болезнь может привести к потере зрения и даже слепоте, если не получает своевременного лечения.

Сухость глаз

Может быть вызвана различными причинами, такими как недостаточное количество слез или аутоиммунные заболевания, например синдром Шегрена или волчанка. Длительная сухость глаз или сопутствующие симптомы, такие как раздражение или боль, требуют внимания специалистов.

Важно помнить, что изменения в глазах могут быть признаками серьезных заболеваний, и при их появлени

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Глаза укажут! 21 неявный признак болезней по глазам и векам!

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Попов Игорь Врач офтальмолог-хирург. Занимается удалением халязиона, ксантелазмы, птеригиума, контагиозного моллюска, кист, папиллом. Куратор Попов Игорь Врач офтальмолог-хирург. Занимается удалением халязиона, ксантелазмы, птеригиума, контагиозного моллюска, кист, папиллом. Куратор Дзиова Фатима Ведущий врач. Занимается консервативным лечением офтальмологических заболеваний, в том числе патологий век, конъюнктивы, склеры и роговицы, различных аномалий рефракции (астигматизм, близорукость, дальнозоркость), эндокринной офтальмопатии. Осуществляет подбор очковой коррекции любой сложности. Проводит УЗИ глаза и орбиты.

Специалисты

Клиники