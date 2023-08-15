Врач перечислила плюсы и минусы вегетарианства для детей

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Многие люди сознательно становятся вегетарианцами, чаще всего объясняя свой выбор морально-этическими убеждениями или заботой о здоровье. Однако можно ли перевести детей на растительную пищу, не нанеся вред их здоровью? На этот и другие вопросы ответила специально для Pravda.Ru кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, врач лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Фото: celebricious.com/

Можно ли переводить детей на вегетарианский тип питания

К вегетарианству дети обращаются по разным причинам: малышам может просто не нравиться вкус мяса или молока, подростки чаще отказываются от животных продуктов из этических соображений. Но случается и так, что к такому типу питания детей склоняют родители, приверженцы подобного рациона.

Существует несколько типов вегетарианских диет: веганство (строгое вегетарианство, при котором исключаются все продукты животного происхождения), лактовегетарианство (исключаются мясо, рыба, птица и яйца, но разрешены молоко, сыр, йогурт, сливочное масло), ововегетарианство (исключают все продукты животного происхождения, кроме яиц) и лактоововегетарианство (исключают мясо, рыбу, птицу, но допускают употребление молочных продуктов и яиц). При этом в основе всех вегетарианских диет — растительные продукты, то есть:

овощи,

злаки,

орехи,

фрукты.

Такой рацион способствует развитию дефицита целого ряда незаменимых для организма веществ (белка, кальция, витамина D, витамина В12, железа), особенно если человек придерживается веганства. Это в свою очередь может негативно сказаться на здоровье ребенка. Но в таком питании есть и свои плюсы, объясняет врач.

Основное преимущество классической вегетарианской диеты — достаточное употребление полезной для здоровья клетчатки. Доказано, что она помогает пищеварению, питает представителей полезной микрофлоры кишечника и предотвращает развитие многих заболеваний: от сахарного диабета до онкологии.

"Так называемые вегетарианские продукты обычно содержат мало вредных насыщенных жиров и много клетчатки. Это база здорового питания, которая снижает риск ожирения, заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета 2-го типа. Но не всегда на месте исключенных продуктов оказываются полезные заменители. Так, взамен мяса в рационе ребенка может появиться много сладостей и переработанных продуктов, которые не менее опасны для здоровья", — рассказывает Екатерина Кашух.

Чтобы вегетарианская диета стала действительно полезной, родителям следует грамотно спланировать рацион и найти полезные продукты-заменители.

Основу вегетарианской диеты составляют углеводы из фруктов, овощей и злаков. Рекомендуемое количество этих продуктов — 45-65% от ежедневного рациона.

При этом стоит отдавать предпочтение медленным углеводам, а не высококалорийным быстрым, полученным из обработанных зерен или сахаров. Немаловажно ежедневно употреблять источники растительного белка (фасоль, бобы, горох, орехи), полезных жиров (авокадо, тыквенное, льняное, кунжутное масло) и кальция (зеленые листовые овощи, тофу с кальцием, сухофрукты). Чтобы получить достаточное количество витамина В12, скорее всего, потребуется употреблять специально обогащенные им хлопья для завтрака, хлеб, соевые напитки. Для обеспечения организма железом в рацион следует включить бобовые культуры, листовые овощи темно-зеленого цвета, орехи.

"Родители должны понимать, что спланировать вегетарианскую диету, включающую достаточно калорий, минералов и питательных веществ, чтобы обеспечить оптимальный рост детей, может быть непросто, но вполне реально", — отмечает гастроэнтеролог.

Перед тем как переходить на вегетарианский тип питания, необходимо проконсультироваться с врачом, возможно, придется сдать анализы крови, чтобы предупредить проблемы со здоровьем.

"Хотя списка противопоказаний к вегетарианству не существует, такая диета подходит не всем. Например, детям с расстройствами пищевого поведения, проблемами с пищеварением, задержкой роста и развития лучше не переходить на исключительно растительную пищу. В любом случае начинать планировать рацион следует с врачом-диетологом, а иногда и с гастроэнтерологом. Специалист оценит обеспеченность организма железом, витаминами группы B, витамином D, полиненасыщенными кислотами омега-3 и только после этого сможет составить персонализированный план питания", — говорит Екатерина Кашух.

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