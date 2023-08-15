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Ирина Гусакова

Сосудистые звёздочки на ногах: факторы риска и методы профилактики

3:29
Здоровье » Здоровье и профилактика

Сосудистые звёздочки — это повреждённые кровеносные сосуды, расположенные прямо под поверхностью кожи. Они, как правило, появляются группами, напоминающими паутину или ветки деревьев красного, синего или фиолетового цвета. В здоровых венах клапаны толкают кровь в направлении от нижних конечностей — обратно к сердцу. Когда клапаны ослабевают, часть крови течет назад и скапливается в вене. Избыток крови в вене оказывает давление на ее стенки. При постоянном давлении стенки вен ослабевают и выпячиваются. О том, избавиться от сосудистых звёздочек, рассказал читателям Pravda.Ru хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый.

Сосудистые звёздочки на ногах: факторы риска и методы профилактики
Фото: veinclinicperth.com.au/

Звёздочки на ногах: факторы риска

Сосудистые звёздочки могут образоваться где угодно, но обычно они появляются именно на ногах. Как правило, они безопасны, но нуждаются в наблюдении из-за того, что являются первым признаком развития варикозной болезни. Стоит отметить, что в зоне риска не только женщины, но и мужчины, которые зачастую игнорирую появление первых симптомов варикоза, но тоже значительно подвержены ему.

Факторы риска появления звёздочек:

  • наследственность;
  • стоячая работа;
  • избыточный вес;
  • гормональная перестройка: беременность, переходный возраст, менопауза;
  • приём оральных контрацептивов;
  • тромбозы;
  • тяжёлые физические нагрузки;
  • травмы нижних конечностей.

Звёздочки на ногах: как от них избавиться

Варианты лечения варьируются от самопомощи до небольшой операции в зависимости от тяжести заболевания. Избавиться от сосудистых звёздочек самостоятельно можно только на ранних стадиях заболевания. Но можно предотвратить их появление:

  • Избегайте длительного сидения. Вставайте каждые 30 минут, чтобы размяться.
  • Избегайте слишком тесной или облегающей одежды — она мешает нормальному кровообращению.
  • Занимайтесь спортом – это помогает улучшить кровообращение в ногах.
  • Поддерживайте здоровый вес.
  • Носите компрессионный трикотаж. Чулки оказывают постоянное градуированное давление на нижние конечности, нормализуя циркуляцию крови в них. Постоянное давление также уменьшает отек нижних конечностей и снижает риск образования тромбов.
  • Принимайте препараты, улучшающие кровоток и укрепляющие стенки сосудов.
  • Принимайте контрастный душ каждый вечер – это поможет укрепить стенки сосудов.
  • Отдайте предпочтение ортопедической обуви или ортопедическим стелькам. Такая обувь позволяет нормализовать кровообращение. Оптимальный выбор - невысокий каблук и широкая передняя часть, которая не сдавливает пальцы.
  • Откажитесь от вредных привычек: фастфуда, алкоголя и курения.

Если после сосудистых звёздочек варикозная болезнь начинает проявляться сильнее, может понадобиться малоинвазивная операция:

  • склеротерапия,
  • удаление лазером,
  • применение радиоволнового метода.

Но любое лечение может назначить только врач – следует обратиться к флебологу или хирургу для постановки корректного диагноза, выбора метода лечения и профилактики.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Юдин Роман
Занимается диагностикой и лечением варикозной болезни, тромбофлебита, тромбоза, трофических язв сосудистого генеза, атеросклероза, васкулита. Ежегодно проводит более 300 операций при варикозной болезни нижних конечностей и хронической венозной недостаточности.
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Заслуженный врач РФ. Специализируется на общей хирургии, флебологии, маммологии. Проводит безоперационное и операционное лечение заболеваний вен.
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