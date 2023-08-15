Сосудистые звёздочки — это повреждённые кровеносные сосуды, расположенные прямо под поверхностью кожи. Они, как правило, появляются группами, напоминающими паутину или ветки деревьев красного, синего или фиолетового цвета. В здоровых венах клапаны толкают кровь в направлении от нижних конечностей — обратно к сердцу. Когда клапаны ослабевают, часть крови течет назад и скапливается в вене. Избыток крови в вене оказывает давление на ее стенки. При постоянном давлении стенки вен ослабевают и выпячиваются. О том, избавиться от сосудистых звёздочек, рассказал читателям Pravda.Ru хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый.
Сосудистые звёздочки могут образоваться где угодно, но обычно они появляются именно на ногах. Как правило, они безопасны, но нуждаются в наблюдении из-за того, что являются первым признаком развития варикозной болезни. Стоит отметить, что в зоне риска не только женщины, но и мужчины, которые зачастую игнорирую появление первых симптомов варикоза, но тоже значительно подвержены ему.
Факторы риска появления звёздочек:
Варианты лечения варьируются от самопомощи до небольшой операции в зависимости от тяжести заболевания. Избавиться от сосудистых звёздочек самостоятельно можно только на ранних стадиях заболевания. Но можно предотвратить их появление:
Если после сосудистых звёздочек варикозная болезнь начинает проявляться сильнее, может понадобиться малоинвазивная операция:
Но любое лечение может назначить только врач – следует обратиться к флебологу или хирургу для постановки корректного диагноза, выбора метода лечения и профилактики.
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