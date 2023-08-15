Нутрициолог рассказала о пользе жидкого хлорофилла

Жидкий хлорофилл — пигмент растений, водорослей и цианобактерий, который придает им насыщенный зеленый цвет. Жидкий хлорофилл (концентрат) полюбился активным потребителям БАДов, несмотря на его специфический вкус. Больше всего хлорофилла в шпинате, люцерне, кинзе, петрушке, брокколи и ростках пшеницы. На прилавках магазинов и маркетплейсах вы, скорее всего, найдете именно концентрат из люцерны. Производитель изначально делает из нее сок и переводит в сухую форму, которую удобно транспортировать. Причем восстановленный продукт не теряет свои свойства. О том, почему хлорофилл так популярен и зачем он нужен, рассказала читателям Pravda.Ru Анастасия Костомаха.

Фото: https://www.championat.com/

Жидкий хлорофилл: зачем нужен

Уже с середины 20 века хлорофилл применяли в медицине для лечения ран благодаря его бактерицидным свойствам. Новую жизнь приобрел хлорофилл после того, как науке стало известно благотворное влияние его на организм человека:

нормализация микробиома человека за счет снижения патогенной флоры,

очистка организма,

удаление зловонного запаха тела,

налаживание пищеварения,

лечение запоров,

небольшой эффект похудения,

улучшение самочувствия и повышение уровня энергии.

Косметологи и дерматологи отмечают значительные улучшения состояния кожи своих пациентов, которые употребляли жидкий хлорофилл курсом. А именно:

уходят пигментные пятна с возрастной кожи,

в целом улучшается плотность и цвет кожных покровов,

уходят отеки под глазами.

Хлорофилл входит в состав некоторых препаратов от ревматоидного артрита, так как уменьшает очаги воспаления в организме человека. Также он способствует детоксикации печени, в частности, при синдроме Жильбера.

Хлорофилл можно включать в протокол лечения аутоиммунных заболеваний, к примеру, таких как неспецифический язвенный колит, болезнь Крона и прочее. Хлорофилл помогает убрать повышенную кишечную проницаемость.

Стоит знать также и особенность применения хлорофилла совместно с другими препаратами, к примеру, он значительно усиливает гепатопротекторные лекарства и БАДы. При этом не рекомендуется применять его вместе с некоторыми видами антибиотиков и ретиноидов во избежание негативных последствий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...