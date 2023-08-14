Как избавиться от двойного подбородка: Эффективные методы и упражнения

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас сталкиваются с проблемой двойного подбородка, и это может вызвать дискомфорт.

Фото: youtube.com

Независимо от того, насколько сложно это состояние, эксперты утверждают, что существует несколько простых способов улучшить его. В этой статье мы расскажем о методах, которые помогут вам избавиться от двойного подбородка и приобрести уверенность в своем внешнем виде.

Почему появляется двойной подбородок?

Двойной подбородок возникает из-за обвисания слоя жира в области шеи. Это создает впечатление, что у нас два подбородка.

Важно отметить, что не только лишний вес может вызвать его появление. Генетическая предрасположенность также играет роль — если у вас низкая эластичность кожи, это может способствовать развитию двойного подбородка. С возрастом мышцы тела становятся менее упругими, что также может способствовать образованию двойного подбородка.

Влияние осанки на появление двойного подбородка

Плохая осанка может ослабить мышцы шеи и подбородка, вызывая такой же эффект, как и старение. Это может усугубить проблему двойного подбородка.

Эффективные методы избавления от двойного подбородка

Упражнения для укрепления мышц шеи

Выполнение нескольких простых упражнений поможет укрепить мышцы шеи и улучшить ее контур. Перед началом тренировок рекомендуется разогреть мышцы шеи и челюсти, чтобы избежать травм. Сделать это можно, выполняя круговые движения шеей и разминку для челюсти.

Упражнение "Надуть губы"

Это упражнение также помогает укрепить мышцы челюсти и шеи. Сядьте или встаньте и выпячивайте нижнюю губу вперед, словно пытаясь создать "надутое" лицо. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем наклоните голову вперед, не опуская губу. Повторите это упражнение от 10 до 20 раз.

Упражнение "Вытянуть губы"

Стойте прямо и вытяните губы, как если бы вы хотели поцеловать кого-то. Постарайтесь вытянуть губы как можно дальше от лица. Поддерживайте напряжение в мышцах шеи в течение 5-20 секунд. Повторите упражнение 10-15 раз.

Упражнение "Вытянуть голову, чтобы посвистеть в потолок"

Несмотря на странное название, это упражнение действительно эффективно. Наклоните голову назад, чтобы посмотреть на потолок, и сомкните губы в позе свиста. Почувствуйте напряжение в боковых мышцах шеи и удерживайте его в течение 10-20 секунд. Повторите примерно 10 раз.

Жевание жвачки

Жевательная резинка не только укрепляет мышцы лица, но и помогает снизить аппетит. Исследования показали, что люди, жевавшие резинку, перекусывали меньше и чувствовали себя более удовлетворенными после еды. Это может помочь уменьшить общее количество потребляемых калорий и, следовательно, способствовать уменьшению жира в области подбородка.

Использование мяча

Для усиления эффекта упражнений можно использовать мяч диаметром от 5 до 10 см. Сядьте с прямой спиной и расслабленными плечами, затем поместите мяч под подбородок. Надавливайте на мяч равномерно. Повторите упражнение от 10 до 30 раз каждый раз.

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