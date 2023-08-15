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Илья Панфёров

Испанские учёные: средиземноморская диета продлевает жизнь

3:10
Здоровье

Средиземноморская диета, известная своими полезными характеристиками, продолжает удивлять новыми результатами исследований.

Испанские учёные: средиземноморская диета продлевает жизнь
Фото: Fotodom.ru

Согласно последнему исследованию, которое провели учёные из Барселонского университета под руководством Кристины Андрес, люди старше 65 лет, придерживающиеся средиземноморской диеты, имеют заметно более низкую смертность.

Методика исследования

Для проведения исследования учёные сотрудничали с Национальным институтом по проблемам старения США (NIA). В рамках проекта InCHIANTI в течение 20 лет велось наблюдение за 642 пожилыми людьми (56% из которых — женщины) старше 65 лет, проживающими в регионе Тоскана, Италия.

Участники исследования регулярно проходили мониторинг, включающий анализ диетических биомаркеров в плазме крови и моче.

Связь между диетой и смертностью

Результаты исследования показали, что существует прямая связь между соблюдением средиземноморской диеты и снижением риска смертности. Учёные разработали индекс пищевых биомаркеров, основанный на продуктах питания, традиционно включаемых в этот образ жизни. Были выявлены следующие ключевые биомаркеры:

Общие полифенолы и метаболиты ресвератрола, которые находятся в винограде:

  • Каротиноиды — важные антиоксиданты.
  • Селен — микроэлемент, поддерживающий иммунитет.
  • Витамин В12 — необходимый элемент питания.
  • Жирные кислоты и их баланс, включая мононенасыщенные и насыщенные жирные кислоты.

Исследователи применили прогностическую модель для оценки влияния средиземноморской диеты на смертность. В течение 20 лет наблюдения было зафиксировано 425 случаев смерти, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. После анализа данных стало ясно, что соблюдение средиземноморской диеты на основе биомаркеров связано с снижением общей смертности.

Полезные привычки средиземноморской диеты

Средиземноморская диета, характеризующаяся умеренным потреблением жиров и акцентом на свежих продуктах, представляет собой настоящий кладезь здоровья. Она включает большое количество свежих фруктов, овощей, бобов, орехов и семян. Фрукты часто служат в качестве десерта, а овощи обогащают блюда питательными веществами.

Средиземноморская диета предполагает умеренное употребление мяса животных, в то время как рыба и птица являются более частыми источниками белка. Оливковое масло — натуральный источник полезных жиров, который способствует общему здоровью сердечно-сосудистой системы. Умеренное потребление красного вина, особенно в сочетании с пищей, может быть полезным для организма.

Следование средиземноморской диете часто сочетается с активным образом жизни, что способствует общему физическому и психологическому благополучию.

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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПОСЛЕ 65 ЛЕТ. Интервью с врачом-гериатром.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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