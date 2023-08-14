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Илья Панфёров

Головная боль: 5 видов, симптомы и причины, требующие медицинской помощи

3:41
Здоровье

Головные боли могут доставить немало дискомфорта, и часто они обусловлены недостаточным уровнем гидратации организма.

Головная боль: 5 видов, симптомы и причины, требующие медицинской помощи
Фото: https://energyperformancelighting.com/

Мохан Секерам, британский врач, в своём видео в TikTok подчеркнул пять типов головной боли, которые несут в себе определённые опасности и требуют немедленной медицинской помощи.

Существует целый ряд факторов, способствующих появлению головной боли, и в данном случае образ жизни играет значительную роль.

В первую очередь следует обратить внимание на следующие категории риска:

  • люди, чья работа связана с сменными графиками, вероятнее всего, сталкиваются с головной болью, особенно после периодов сна.
  • люди, страдающие нарушениями сна, а также те, у кого возникают психологические и физические проблемы, также склонны к частым головным болям.
  • головная боль может сравниться с раскатами грозы: она появляется внезапно и быстро нарастает. Доктор выделяет пять ключевых симптомов, при которых следует обратиться за медицинской помощью.

Красные флаги: симптомы, требующие внимания

Присутствие следующих симптомов является серьезным сигналом для обращения к медицинскому специалисту:

  • головная боль, сопровождающаяся помутнением или двоением в глазах.
  • головная боль, вызывающая рвоту.
  • головная боль, мешающая спокойному сну и будящая вас ночью.
  • ригидность шеи и повышение температуры.
  • усиление головной боли без видимой причины.

Согласно Национальной службы здравоохранения (NHS), головная боль может длиться от 30 минут до нескольких часов. Однако, большинство случаев головной боли проходят без вмешательства и не свидетельствуют о наличии более серьёзных проблем.

Как облегчить головную боль: советы от NHS

Для смягчения головной боли NHS рекомендует:

  • пить достаточное количество воды.
  • обеспечивать себе достаточный отдых.
  • при головной боли, сопровождающей простуду или грипп, важно расслабиться, поскольку стресс может усугубить симптомы.
  • принимать парацетамол или ибупрофен для снятия болевого дискомфорта.

Головная боль или мигрень: как отличить?

Доктор обращает внимание на то, что некоторые из описанных симптомов также могут быть признаками мигрени. Мигрень может быть вызвана различными факторами, и хотя не все из них хорошо изучены, они могут стать ключевыми возвращающимися элементами.

Согласно исследованию "Глобальное бремя болезней" за 2013 год, мигрень упоминается как одно из наиболее распространенных хронических заболеваний, от которого страдает более 10% населения всего мира.

По данным Национальной службы здравоохранения, мигрень встречается у каждой пятой женщины и примерно у каждого 15-го мужчины.

Мигрень - это сложный синдром, который можно разделить на четыре фазы. Первая фаза может включать запоры или диарею.

Для пациентов, страдающих мигренью, это может быть непониманием со стороны окружающих, что часто вызывает вопросы о причинах. Эксперт, Ричард Дэй, говорит, что ответ на этот вопрос может зависеть от генетики.

Исследования показывают, что существует 38 геномических областей, связанных с мигренью, что означает генетическую предрасположенность к данному состоянию. Несмотря на это, также выделяются идентифицируемые триггеры, способствующие развитию мигрени.

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ОПАСНАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ - признаки, при которых нужно срочно обследоваться и обратиться к врачу
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы здоровье головная боль
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