Головные боли могут доставить немало дискомфорта, и часто они обусловлены недостаточным уровнем гидратации организма.
Мохан Секерам, британский врач, в своём видео в TikTok подчеркнул пять типов головной боли, которые несут в себе определённые опасности и требуют немедленной медицинской помощи.
Существует целый ряд факторов, способствующих появлению головной боли, и в данном случае образ жизни играет значительную роль.
В первую очередь следует обратить внимание на следующие категории риска:
Присутствие следующих симптомов является серьезным сигналом для обращения к медицинскому специалисту:
Согласно Национальной службы здравоохранения (NHS), головная боль может длиться от 30 минут до нескольких часов. Однако, большинство случаев головной боли проходят без вмешательства и не свидетельствуют о наличии более серьёзных проблем.
Для смягчения головной боли NHS рекомендует:
Доктор обращает внимание на то, что некоторые из описанных симптомов также могут быть признаками мигрени. Мигрень может быть вызвана различными факторами, и хотя не все из них хорошо изучены, они могут стать ключевыми возвращающимися элементами.
Согласно исследованию "Глобальное бремя болезней" за 2013 год, мигрень упоминается как одно из наиболее распространенных хронических заболеваний, от которого страдает более 10% населения всего мира.
По данным Национальной службы здравоохранения, мигрень встречается у каждой пятой женщины и примерно у каждого 15-го мужчины.
Мигрень - это сложный синдром, который можно разделить на четыре фазы. Первая фаза может включать запоры или диарею.
Для пациентов, страдающих мигренью, это может быть непониманием со стороны окружающих, что часто вызывает вопросы о причинах. Эксперт, Ричард Дэй, говорит, что ответ на этот вопрос может зависеть от генетики.
Исследования показывают, что существует 38 геномических областей, связанных с мигренью, что означает генетическую предрасположенность к данному состоянию. Несмотря на это, также выделяются идентифицируемые триггеры, способствующие развитию мигрени.
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