Лондонский диетолог рассказала про способы остановить "сахарное похмелье"

Время веселья, семейных застолий и, конечно же, сладких угощений. Однако многие из нас знакомы с ощущением ужасного состояния после изобилия сладкой пищи.
Сахар, будучи виновником так называемого "сахарного похмелья", может вызвать неприятные последствия, о которых расскажет нам диетолог Инка Томас из Университета Мидлсекса в Лондоне.
Скачки уровня сахара в крови, вызванные избыточным употреблением сахара, могут привести к появлению неприятных симптомов.
Гипергликемия, или "сахарное похмелье", может проявиться устойчивыми головными болями, чувством усталости, затуманенным мышлением и постоянной жаждой.
Диетолог предостерегает нас от чрезмерного потребления сахаросодержащих продуктов. Сладости быстро разлагаются на глюкозу, что вызывает резкий скачок уровня сахара в крови.
Чтобы избежать этого, стоит предпочитать сливочные десерты, такие как крем-брюле и тирамису, а также десерты на фруктовой основе, например, клубничный пирог.
Эксперт рекомендует употреблять сладости в сочетании с сбалансированной пищей.
Такой подход поможет уменьшить количество потребляемого сахара и смягчит всплеск глюкозы в крови благодаря присутствию белка, клетчатки и жира в еде. Также стоит ограничивать употребление сладких алкогольных напитков, выбирая предпочтительно безсахарные варианты.
Для тех, кто не может устоять перед мороженым или другими сладостями, диетолог предлагает использовать корицу. Эта натуральная специя способствует стабилизации уровня сахара в крови после употребления углеводов.
Не забывайте внимательно изучать этикетки на упаковке — продукты с содержанием сахара более 22.5 гр на 100 гр считаются "продуктами с высоким содержанием сахара". Отдавайте предпочтение десертам с меньшим добавленным сахаром.
Если вы всё-таки оказались в состоянии "сахарного похмелья", существует несколько советов, которые помогут вам быстро восстановиться:
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