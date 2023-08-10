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Ирина Гусакова

Косметолог перечислила методы лечения облысения

9:00
Здоровье » Здоровье и профилактика

Выпадение волос в небольшом количестве — это абсолютно нормальное явление. Нормой считается выпадение около 100 волос в день. Если вы обнаружили, что при мытье или расчесывании у вас выпадает больше волос, общий объем прически заметно уменьшился, а центральный пробор стал шире, нужно обратиться к специалисту — врачу-трихологу.

Косметолог перечислила методы лечения облысения
Фото: https://sacekimi-forum.com/

Он проведет трихоскопию — компьютерную диагностику волос, которая позволяет определить состояние кожи головы, фолликулярного аппарата волоса, его кровоснабжение. Осмотр также поможет определить, имеются ли на коже головы грибковые изменения, себорейный дерматит, что тоже снижает питание и ухудшает состояние волос. Если причина не локальна, то есть не находится на волосистой части головы, то трихолог сразу направит вас на сдачу анализов, по результатам которых уже будет понятно, к какому специалисту обратиться дальше, например, к гастроэнтерологу, неврологу, гинекологу, эндокринологу.

Чтобы остановить выпадение волос, прежде всего необходимо разобраться с причинами, которые запустили этот процесс, потому что, как правило, выпадение — это следствие определенных патологических процессов в организме. Выделяют несколько типов выпадения волос, в зависимости от которых и назначается определенная схема лечения. О том, как остановить выпадение волос, рассказала читателям Pravda.Ru медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог Евгения Антимирова.

Диффузное (телогеновое) выпадение волос: как лечить

Это наиболее часто встречающаяся проблема, при которой наблюдается поредение волос по всей площади головы. Вызывает её достаточно много факторов, такие как:

  • травмы,
  • стрессы,
  • болезни внутренних органов,
  • нехватка микроэлементов,
  • эндокринные нарушения,
  • а также приём некоторых лекарств, например, нейролептиков, противосудорожных и гормональных препаратов.

Одной из распространенных причин возникновения диффузной алопеции у женщин считаются гормональные изменения, связанные с беременностью, периодом лактации и менопаузой.

Чтобы остановить выпадение волос при диффузной алопеции, рекомендуется обратиться к врачу и определить фактор, который ее спровоцировал. Для этого врач собирает анамнез и назначает необходимые анализы. Например, это может быть дефицитное состояние — железодефицитная анемия или дефицит витамина B12, недостаток витамина D, белка, магния, цинка. Если результаты анализа выявили дефицит, специалист назначает прием лекарств, чтобы восполнить недостаток витаминов и микроэлементов, дает рекомендации по корректировке питания. Если же выпадение было спровоцировано приёмом лекарственных препаратов, то специалист оценивает, можно ли отменить их без вреда и угрозы для здоровья, или находит более подходящую замену.

Важно помнить, что состояние ЖКТ напрямую влияет на качество волос, а большинство необходимых витаминов и полезных веществ поступают в организм именно через еду. Рекомендуется избегать фастфуда, включить в свой рацион такие продукты, которые помогут возместить дефициты витаминов и улучшат качество кожи, ногтей и волос: яйца, ягоды, шпинат, батат, мясо, орехи, фасоль и авокадо.

Очаговая алопеция: как лечить

Это выпадение волос локальными участками на волосистой части головы, а в некоторых случаях и на теле. Очаги выпадения, как правило, имеют четкие границы, могут расти и постепенно увеличиваться в размере. Чаще всего встречается у мужчин, но может быть и у женщин, и даже детей. При данном типе выпадения волос определить причины уже гораздо сложнее. Образование очага может быть связано с перенесенным стрессом, аутоиммунными реакциями в организме, инфекциями, либо также вызвано гормональными перестройками.

Чтобы вылечить очаговую алопецию, необходимо определить фактор, который привел к этому состоянию. Затем врачом-трихологом назначается местное лечение наружными средствами либо введением глюкокортикостероидов непосредственно в кожу головы, где образован очаг. Эта процедура проводится не так часто, буквально один-два раза с интервалом в 1 месяц. Если выпадение волос останавливается, очаг зарастает, и если устранён сам фактор выпадения, то может наблюдаться длительная ремиссия, поэтому это состояние относительно легко корректировать.

Андрогенетическое выпадение волос (АГА): как лечить

Это выпадение волос по мужскому типу (в лобно-теменной зоне), но встречается оно не только у мужчин, но и у женщин. Это состояние связано с особой чувствительностью волосяного фолликула к гормону метаболиту тестостерона, который называется дигидротестостерон. АГА может быть вызвано наследственным фактором, гормональной перестройкой организма, нарушением в работе эндокринной системы, приемом медикаментов, содержащих гормоны (КОК, антидепрессанты, сильные антибиотики). Корректировать данное состояние сложнее, но все же возможно.

При выявлении андрогенетической алопеции врачом обязательно назначаются наружные средства, содержащие миноксидил. Для мужчин чаще всего подходит 5% концентрация миноксидила, для женщин — 2%. Этот лекарственный компонент содержится в различных средствах, поэтому нужно обращать внимание именно на действующее вещество. При лечении врач также проводит трихоскопию. В зависимости от результатов врач подбирает метод, который наиболее эффективно сработает в данном случае — это либо плазмотерапия, либо мезотерапия.

Выявив причину, врач назначает лечение и процедуры, которые в данном случае сработают лучше всего. Например, мезотерапия — это введение микродоз различных витаминов, микроэлементов и пептидов. Врач определяет, какой мезококтейль подойдёт в каждом конкретном случае. В современных препаратах чаще всего содержится:

  • гиалуроновая кислота биосинтетического происхождения 2%,
  • витамин В1,
  • витамин В2,
  • витамин В5,
  • N-ацетил-D-глюкозамин,
  • аргинин,
  • пролин,
  • валин,
  • серин,
  • фосфатная буферная система.

К противопоказаниям для назначения мезотерапии относятся заболевания и повреждения кожи головы, наличие сосудистых заболеваний, онкологические заболевания, период беременности и грудного вскармливания, аллергия на один из компонентов мезококтейля, обострение хронических заболеваний.

Также это может быть плазмотерапия — инъекции собственной плазмы, полученной из венозной крови. Есть более концентрированная плазма, есть менее — выбор зависит от конкретного случая и стадии проблемы. В методе плазмотерапии активным действующим элементом выступают тромбоциты — они содержат факторы роста и стволовые клетки, улучшают питание волоса, восстанавливают фолликул и стимулируют к росту спящие фолликулы. Плазмотерапия противопоказана при заболеваниях нервной системы (эпилепсии), сахарном диабете, онкологических заболеваниях, иммунодефиците, беременности и грудном вскармливании, приеме антибиотиков.

Также существует аппаратная стимуляция роста волоса, которая помогает укрепить стержень волоса и устранить очаги алопеции. Например, с этой задачей справляется фракционный неаблятивный лазер на аппарате М22. Это абсолютно безопасный метод, который, как правило, комфортно переносится пациентами, не требует специальной подготовки и не сопровождается длительной реабилитацией. Во время процедуры энергия лазера направлена ровно на глубину волосяного фолликула, соответственно, образуется определённый нагрев, за счёт чего в коже головы усиливается кровообращение, это ускоряет рост волос и укрепляет стержень волоса. Структура новых волос становится более плотной, а сам волос более крепким и блестящим.

Аппаратная стимуляция волоса очень хорошо работает в комбинации с инъекциями — плазмотерапией и мезотерапией, а также является эффективным самостоятельным методом. Но и здесь есть ограничения для назначения — это беременность и период лактации, обострение хронических и инфекционных заболеваний.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Копорева Наталья
Проводит лечение и коррекцию всех видов выпадений волос, себореи, себорейного дерматита, псориаза, заболеваний стержней волос. Занимается лечением очаговых выпадений волос. Применяет разработанные самостоятельно методики мезотерапии при различных видах выпадения волос, плазмотерапии, озонотерапии. Ведет также дерматологический прием. Докладчик ряда Российских конгрессов, конференций по вопросам трихологии и дерматологии.
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