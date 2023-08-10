Охлаждение после сауны может быть рискованным

4:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сауна — это часть теплой традиции, которая так же тесно связана с Финляндией, как и падающий там снег. Слово "сауна" на самом деле является финским словом, переводящимся как "ванная".

Фото: pixabay.com

Первые финские сауны были вырыты в земле, а позже строились над землей из деревянных бревен. Камни нагревались в каменной печи с помощью дровяного огня. Однако в первых саунах не было дымоходов, и посетители сауны должны были ждать, пока помещение освободится от дыма. В конечном итоге сауны эволюционировали в то, что мы знаем сейчас: они традиционно нагреваются металлическими печами и могут достигать температур до 93 градусов по Цельсию, сообщает Yoki.Ru.

Зимы в Финляндии могут длиться до семи месяцев в самых северных районах; отсюда и необходимость крайне горячих саун. Особый способ охлаждения тоже имеет свое место. Как описывает туристическое агентство Финляндии: "После выхода из сауны можно окунуться в озеро или в снег. Однако если выбираете снег, следите, чтобы он был свежим и пушистым, так как старый обледенелый снег может нанести коже вред, аналогичный действию наждачной бумаги."

Польза для здоровья от горячей сауны и холодного охлаждения

Ощущая повышение температуры кожи, гости сауны испытывают улучшение бдительности, уменьшение чувствительности к боли и поднятие настроения, — утверждает Тиммерман в своей статье для Североамериканского общества саун. По его словам, при принятии сауны и последующем погружении в холодную воду или снег повышается также уровень адреналина. Кроме адреналина, Тиммерман утверждает, что горячая сауна и холодное охлаждение могут снять воспаление при ревматоидном артрите, заболевании, которое часто усугубляется при посещении сауны без последующего охлаждения. Польза для здоровья, включая улучшение кровообращения и вывод токсинов, является причинами, по которым престижная компания "Viking Cruises", специализирующаяся на океанских и речных круизах, предлагает горячие и холодные спа-процедуры на своих океанских судах.

Второй мотив — семейная компания укоренилась в норвежских наследиях и традициях, включая нордическую горячую сауну и холодное охлаждение. В то время как множество разнообразных горячих и холодных спа-процедур привлекают разнообразием, немногие вещи могут так же удивить гостей, как элегантный ледяной грот. Эта сюрреалистическая комната снега погружает круизных пассажиров в настоящую нордическую традицию ритуала бани. Стены грота, выполненные из камня, покрыты настоящим снегом, произведенным схожим образом с искусственным снегом на горнолыжных курортах. Грот примерно размером с гардеробную, с покрытой снегом скамейкой для тех, кто достаточно смел, чтобы на ней посидеть. Фиолетовое освещение и снежный, лесной декор создают ощущение участия в съемках фильма "Холодное сердце" — это лишь одна из причин, по которым люди снова и снова возвращаются туда.

Естественно, снег в гроте компании "Viking" на самом деле не настоящий. Система объединяет сжатый воздух и воду, чтобы создавать ледяные кристаллы, которые затем используются для формирования снега в холодном гроте, где поддерживается постоянная температура для сохранения текстуры снега. Сотрудники спа регулярно размораживают и обновляют снег, чтобы грот всегда выглядел наилучшим образом.

Риски для здоровья при горячей сауне и холодном охлаждении

Несмотря на то, что горячая сауна, последующее холодное охлаждение или горячая ванна, за которой следует ледяной грот, оказывают омолаживающее воздействие и безопасны для большинства людей, они не подходят для всех. В действительности, тем, у кого есть сердечные проблемы, следует ограничиться более мягкими спа-процедурами. Холодные рецепторы в лице и на коже головы реагируют на резкое понижение температуры, что вызывает "погружательный рефлекс" — сложную кардио-дыхательную реакцию. Это может привести к одышке, снижению сердечного выброса и быстрому снижению пульса.