Как выбрать качественное мороженое: советы эксперта

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Летом, независимо от того, есть жара или нет, все равно хочется побаловать себя вкусным мороженым. Однако как понять, действительно ли оно качественное. Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала читателям Pravda. Ru, как выбрать действительно хороший продукт.

Фото: vsluh.ru

Как выбрать качественное мороженое

Классический рецепт мороженого должен содержать жирные сливки и молоко с сахаром. Это всё, что вам потребуется из ингредиентов для домашнего мороженого.

Но производители находятся в иных условиях. Им важно заботиться о том, чтобы молочное лакомство доехало до потребителя и радовало его своим сливочным нежным вкусом. К примеру, им необходимо добавлять в промышленное мороженое загустители.

"Не всех Е-добавок нужно бояться! Без стабилизаторов, увы, никак нельзя! К примеру, за страшными названиями типа Е-406 скрывается растительный загуститель агар-агар, а пектин, который содержится в яблоке, прячется под кодом Е-440. Также в составе может быть указан и желатин. Все перечисленные выше загустители имеют природное происхождение и ни в коем случае не ухудшают пользу производимого мороженого, а также его вкус. Совсем другое дело, если в состав прокрался крахмал (соевый, кукурузный или картофельный). Будьте уверены, что крахмалистое мороженое Вам не навредит, но вкус у него будет вязкий и мучнистый", — отмечает эксперт.

Отдельно стоит коснуться растительных жиров в мороженом. Качество современного производства делает пищевые растительные жиры безопасными, но вкус у этих продуктов всё же специфический. Мороженое даже с минимальными включениями растительных масел приобретает несколько технический привкус. Впечатления от такого мороженого будут не такие яркие. При покупке пломбира, к примеру, ориентируйтесь на надпись на упаковке: производитель обязательно укажет надпись "ГОСТ” на мороженом без растительного масла.

Хорошим выбором будет мороженое от молочного до сливочно-желтого оттенка, так как в нем минимальна вероятность использования красителей. Также в идеале отказаться от мороженого в глазури, так как производитель часто использует растительные жиры при производстве самой шоколадной глазури. Она себя показала намного лучше в производстве (не крошится, не липкая) в отличии от глазури с использованием жира животного происхождения.

От покупки мороженого точно стоит отказаться, если упаковка деформирована каким-либо образом. Это говорит о том, что продукт повторно замораживали. Также небезопасно употреблять в пищу мороженое, покрытое мелкими кристалликами льда или если оно явно дало усадку. Все это говорит о том, что в процессе доставки явно было резкое изменение температуры, нельзя гарантировать, что продукт сохранил свою свежесть.

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