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Илья Панфёров

Правильные продукты: ваш путь к лучшему здоровью и качеству жизни

3:51
Здоровье

Если вы думаете, что большая миска продуктов мгновенно улучшит ваше здоровье, то вы глубоко заблуждаетесь.

Правильные продукты: ваш путь к лучшему здоровью и качеству жизни
Фото: pixabay.com

Продукты могут сделать чудеса только в сочетании с здоровыми пищевыми привычками и здоровым образом жизни.

Полагаться на продукт, чтобы волшебным образом улучшить ваше здоровье, является краткосрочным подходом для повышения общего состояния здоровья и обеспечения питанием вашего организма.

Правильное питание: ключ к здоровью

Было установлено, что некоторые продукты действительно богаты определенными питательными веществами. Однако мы должны понимать, что их нужно потреблять в правильных количествах и сочетать с правильными продуктами.

Также нет необходимости тратиться на последние пищевые тренды, чтобы достать экзотические продукты. Есть несколько продуктов, которые скрыты в вашем ежедневном рационе. Вот список пяти самых обыденных продуктов.

Авокадо: здоровье глаз и не только

Авокадо — это фрукты, которые мы любим есть в виде коктейлей или добавлять в салат. Этот фрукт богат питательными веществами, такими как лутеин, омега-3 жиры, глутатион, бета-ситостерол и бета-каротин. Авокадо прекрасно для улучшения зрения, так как каротиноид лутеин защищает глаза от окислительного стресса.

Повреждение от окислительного стресса со временем может привести к катаракте и макулярной дегенерации глаз. Одна чашка порции авокадо обеспечивает 38 процентов нашей ежедневной потребности в витамине К, 24 процента витамина С и 20 процентов калия. Интересный факт: в то время как чашка авокадо покрывает 20 процентов суточной нормы калия, среднего размера банан покрывает лишь 12 процентов этой нормы.

Рекомендуемая суточная норма: половина авокадо на одного человека

Грецкие орехи: защита от риска развития рака

Грецкие орехи наполнены мощными антираковыми биохимическими веществами. Грецкие орехи известны своим высоким содержанием омега-3 жирных кислот, но они гораздо больше, чем просто это. Исследователи из Медицинской школы Маршаллского университета установили, что грецкие орехи могут подавлять опухоли груди и замедлять рост рака предстательной железы, рака толстой кишки и почек.

Даже животные исследования доказали, как употребление грецких орехов может предотвращать развитие рака.

Эти орехи также могут уменьшить уровень инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), гормона, который присутствует у пациентов с раком предстательной железы и молочной железы. Начните употреблять горсть грецких орехов, чтобы снизить риск развития рака и поддержать свое здоровье.

Рекомендуемая суточная норма: одна унция, т. е. 7 чистых грецких орехов или 14 половинок орехов на одного человека

Грибы шиитаке: поддержка иммунитета и борьба с воспалением

Грибы шиитаке занимают второе место по количеству культивируемых грибов. В традиционной китайской медицине они известны как лекарственные грибы на протяжении многих веков. Удивительный факт о грибах шиитаке заключается в том, что они богаты витамином В.

Фактически, они представляют собой почти комплексный витамин В. При употреблении этих грибов можно даже снизить хроническое воспаление и укрепить общий иммунитет. Исследования доказали, что тепловая обработка повышает антиоксидантные свойства грибов шиитаке. Убедитесь включить их в свой следующий приём еды с жареным рисом.

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Питание для похудения. Как составить меню на день?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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