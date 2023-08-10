Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Ферментация в пищеварении: кефир и его плюсы

4:34
Здоровье

Ферментация, пробиотики и ваше здоровье — эти слова не случайно объединены. Они взаимосвязаны и следуют друг за другом.

Ферментация в пищеварении: кефир и его плюсы
Фото: https://storage.myseldon.com/

Ферментация — это процесс, который позволяет микробиоте, состоящей из бактерий, дрожжей или грибков, использовать органические молекулы сахара и крахмала, содержащиеся в пище, для производства молочной кислоты.

Молочная кислота служит натуральным консервантом для продуктов питания. Но это еще не все. Процесс ферментации позволяет полезной микробиоте увеличиваться в числе. Эту микробиоту также называют пробиотиками.

Преимущества пробиотиков для здоровья желудочно-кишечного тракта

Когда вы употребляете продукты, богатые полезными бактериями, это улучшает состояние вашего желудочно-кишечного тракта, дополняя естественную микробиоту кишечника.

Здоровье кишечника зависит от таких факторов, как наличие питательных веществ, адгезия и сотрудничество бактерий, состояние здоровья и возраст хозяина и многие другие.

Толстая кишка в целом создает благоприятное окружение для жизни кишечных бактерий. Однако это благоприятное окружение значительно снижается в тонкой кишке из-за понижения уровня pH и уменьшения доступности питательных веществ.

Именно поэтому пробиотики в значительной мере направляют свое внимание на эту часть кишечника, чтобы устранить бактерии, вызывающие инфекции, такие как E. coli. Это позволяет им восстановить баланс в кишечнике.

Преимущества здоровья, обеспечиваемые пробиотиками

Пробиотики в сочетании с изменениями в диете могут облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК) или воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). Также было установлено, что они способствуют снижению риска развития рака толстой кишки.

Исследования на животных показали обнадеживающие результаты в этом случае. Пробиотики также способствуют лучшему усвоению минералов, таких как кальций, нашим организмом. Однако для подтверждения результатов требуется провести дополнительные исследования.

Продукт, изменяющий ваше здоровье

Кефир

Кефир — популярный и традиционный напиток на Ближнем Востоке. Название происходит от турецкого слова "Keyif", что означает хорошее настроение. Интересно, что этот напиток действительно приносит радость людям и их кишечнику.

Кефир производится путем брожения молока с кефирными зернами или культурами молочнокислых бактерий. Кефирные зерна выглядят как белые, кораллоподобные комки, содержащие бактерии, такие как лактобациллы, ацетобактерии, лактококки и полезные дрожжи.

Этот пробиотический напиток легко готовить, употреблять и хранить.

Приготовление кефира

Необходимые ингредиенты и оборудование:

  • стеклянная банка
  • неметаллическая ложка для перемешивания
  • крышка для банки, например, марля, бумажное полотенце или плетеное полотно
  • ситечко
  • плотная резинка

Ингредиенты:

Молоко на ваш выбор (наиболее распространены коровье и козье молоко)

1-2 активных кефирных зерна (легко доступны на рынке).

Приготовление:

  1. Возьмите 4 чашки молока в стеклянной банке и добавьте кефирные зерна.
  2. Покройте банку куском ткани или полотенцем и наденьте плотную резинку.
  3. Поставьте банку в теплое место (температура 20°C до 30°C).
  4. Следите за молоком, пока оно не станет густым и не приобретет приятный запах. В теплом климате это может занять меньше времени.
  5. После изменения текстуры процедите кефирные зерна (чтобы использовать их для следующей партии) и храните кефирное молоко в холодильнике.

Преимущества кефира для здоровья

Этот молочный продукт полон необходимых питательных веществ и полезных белков. Поэтому он является отличным напитком для людей со слабым иммунитетом, таких как люди, страдающие от СПИДа, рака, хронической усталости и других заболеваний.

Кефир настоятельно рекомендуется для недоношенных младенцев, беременных или кормящих женщин, маленьких детей, пожилых людей и лиц с недостаточностью лактазы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Кефир: пить или не пить?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Новости
Маск назвал отличной идеей дебаты с Цукербергом вместо поединка
Граждане России поделились мнением о качестве консульских услуг посольства РФ на Северном Кипре
Александр Рыбас: общая стоимость российского экспорта в Индию составляет 46,2 млрд долларов
Юрий Гоцанюк: поставки топлива в Крым будут увеличены
На Марсовом поле во Львове эксгумировали останки свыше 650 человек
Jim Beam, объявлявший о своем уходе, получил рекордную выручку
Анна Седокова в "голом" платье показала результаты лечения тяжелой травмы
Хирург Вдовин требует от Хайдарова 10 млн рублей из-за гниющих ягодиц
Сын Михаила Ефремова, выпавший с третьего этажа, продолжит реабилитацию спеццентре
Певица Риана стала матерью во второй раз
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Последние материалы
Юрий Гоцанюк: поставки топлива в Крым будут увеличены
На Марсовом поле во Львове эксгумировали останки свыше 650 человек
Jim Beam, объявлявший о своем уходе, получил рекордную выручку
Анна Седокова в "голом" платье показала результаты лечения тяжелой травмы
Хирург Вдовин требует от Хайдарова 10 млн рублей из-за гниющих ягодиц
Сын Михаила Ефремова, выпавший с третьего этажа, продолжит реабилитацию спеццентре
Певица Риана стала матерью во второй раз
Психолог Гурбина заявила, что не стоит пугать ребёнка школой
В России запущена продажа новой техники Apple
Блогер Эдвард Бил женился после ухода от женщины с двумя детьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников