Ферментация в пищеварении: кефир и его плюсы

4:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ферментация, пробиотики и ваше здоровье — эти слова не случайно объединены. Они взаимосвязаны и следуют друг за другом.

Фото: https://storage.myseldon.com/

Ферментация — это процесс, который позволяет микробиоте, состоящей из бактерий, дрожжей или грибков, использовать органические молекулы сахара и крахмала, содержащиеся в пище, для производства молочной кислоты.

Молочная кислота служит натуральным консервантом для продуктов питания. Но это еще не все. Процесс ферментации позволяет полезной микробиоте увеличиваться в числе. Эту микробиоту также называют пробиотиками.

Преимущества пробиотиков для здоровья желудочно-кишечного тракта

Когда вы употребляете продукты, богатые полезными бактериями, это улучшает состояние вашего желудочно-кишечного тракта, дополняя естественную микробиоту кишечника.

Здоровье кишечника зависит от таких факторов, как наличие питательных веществ, адгезия и сотрудничество бактерий, состояние здоровья и возраст хозяина и многие другие.

Толстая кишка в целом создает благоприятное окружение для жизни кишечных бактерий. Однако это благоприятное окружение значительно снижается в тонкой кишке из-за понижения уровня pH и уменьшения доступности питательных веществ.

Именно поэтому пробиотики в значительной мере направляют свое внимание на эту часть кишечника, чтобы устранить бактерии, вызывающие инфекции, такие как E. coli. Это позволяет им восстановить баланс в кишечнике.

Преимущества здоровья, обеспечиваемые пробиотиками

Пробиотики в сочетании с изменениями в диете могут облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК) или воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). Также было установлено, что они способствуют снижению риска развития рака толстой кишки.

Исследования на животных показали обнадеживающие результаты в этом случае. Пробиотики также способствуют лучшему усвоению минералов, таких как кальций, нашим организмом. Однако для подтверждения результатов требуется провести дополнительные исследования.

Продукт, изменяющий ваше здоровье

Кефир

Кефир — популярный и традиционный напиток на Ближнем Востоке. Название происходит от турецкого слова "Keyif", что означает хорошее настроение. Интересно, что этот напиток действительно приносит радость людям и их кишечнику.

Кефир производится путем брожения молока с кефирными зернами или культурами молочнокислых бактерий. Кефирные зерна выглядят как белые, кораллоподобные комки, содержащие бактерии, такие как лактобациллы, ацетобактерии, лактококки и полезные дрожжи.

Этот пробиотический напиток легко готовить, употреблять и хранить.

Приготовление кефира

Необходимые ингредиенты и оборудование:

стеклянная банка

неметаллическая ложка для перемешивания

крышка для банки, например, марля, бумажное полотенце или плетеное полотно

ситечко

плотная резинка

Ингредиенты:

Молоко на ваш выбор (наиболее распространены коровье и козье молоко)

1-2 активных кефирных зерна (легко доступны на рынке).

Приготовление:

Возьмите 4 чашки молока в стеклянной банке и добавьте кефирные зерна. Покройте банку куском ткани или полотенцем и наденьте плотную резинку. Поставьте банку в теплое место (температура 20°C до 30°C). Следите за молоком, пока оно не станет густым и не приобретет приятный запах. В теплом климате это может занять меньше времени. После изменения текстуры процедите кефирные зерна (чтобы использовать их для следующей партии) и храните кефирное молоко в холодильнике.

Преимущества кефира для здоровья

Этот молочный продукт полон необходимых питательных веществ и полезных белков. Поэтому он является отличным напитком для людей со слабым иммунитетом, таких как люди, страдающие от СПИДа, рака, хронической усталости и других заболеваний.

Кефир настоятельно рекомендуется для недоношенных младенцев, беременных или кормящих женщин, маленьких детей, пожилых людей и лиц с недостаточностью лактазы.

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