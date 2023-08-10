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Илья Панфёров

Чёрный тмин: масло, которое сделает ваши волосы здоровыми

2:50
Здоровье

Облысение, перхоть,… между вами и блестящей гривой может возникнуть множество преград.

Чёрный тмин: масло, которое сделает ваши волосы здоровыми
Фото: https://static.fanpage.it/

И если вы устали исследовать жесткие химические методы лечения, которые в конечном итоге причиняют больше вреда, чем пользы, экзотическое масло калинджи может быть именно тем, что вам нужно.

Чёрный тмин, чёрные семена или семена Nigella sativa, имеют треугольную форму и угольно-черный цвет. Масло, извлечённое из этих семян, богато питательными веществами, такими как витамины A, B и C, а также магний, цинк, железо и калий.

Оно также содержит необходимые жирные кислоты, такие как линолевая кислота и олеиновая кислота, которые благотворно воздействуют на ваши волосы. Вот как оно может помочь вашему уходу за волосами.

Стимулирует рост волос и борется с облысением

Масло черного тмина традиционно использовалось для лечения облысения. И исследования теперь подтверждают это.

Одно исследование показало, что когда люди с телогеновым выпадением волос (состояние, вызванное облысением из-за стресса) были лечены лосьоном, содержащим масло калинджи, в течение 3 месяцев, плотность и толщина их волос увеличились. Кроме того, воспаление, связанное с этим состоянием, уменьшилось.

Массируйте масло калинджи в кожу головы и смойте через полчаса, чтобы лечить облысение и стимулировать рост волос. Повторяйте это 2-3 раза в неделю. Вы также можете сочетать его с кокосовым или оливковым маслом для усиления эффекта.

Эти преимущества могут быть связаны с тимохиноном, основным компонентом масла черного тмина, который, как считается, обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Другие исследования показывают, что нанесение масла калинджи может значительно защитить от выпадения волос, вызванного химиотерапией.

Контролирует перхоть

Свирепо зудящая и шелушащаяся кожа головы, сопровождающие перхоть, могут быть довольно неприятными. Перхоть считается слабой формой состояния, называемого себорейным дерматитом, который вызывает чешуйчатые пятна и покраснение кожи на голове.

Хотя мы не знаем точно, что вызывает перхоть, она связана с ростом грибка, называемого малассезия. И вот здесь и может помочь масло черного тмина. Исследования показали, что экстракты из семян калинджи (черного тмина) обладают противогрибковой активностью и действуют против малассезии.

Поэтому нанесите это масло, избавляющее от грибков, на кожу головы и попрощайтесь с перхотью!

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Масло Черного Тмина: ПОЛЬЗА и ВРЕД
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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