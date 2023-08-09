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Ирина Гусакова

Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать арбузы

4:48
Здоровье » Здоровье и профилактика

Вкусная мякоть и высокое содержание воды делают арбуз популярным выбором в жаркую погоду. Но помимо того, что это вкусное лакомство, арбузы обладают многочисленными преимуществами для здоровья. О преимуществах употребления арбузов, а также возможных рисках и способах выбора рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.

Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать арбузы
Фото: https://roscontrol.com/

Польза арбузов для здоровья

  • Содержание питательных веществ.

Арбузы почти на 92% состоят из воды, что делает их отличным средством для предотвращения обезвоживания. Они также богаты необходимыми питательными веществами, такими как витамины А, С и В6, а также минералами, такими как калий и магний. Эти питательные вещества поддерживают правильные функции организма, способствуют здоровой коже, укрепляют иммунную систему и помогают поддерживать здоровый уровень артериального давления.

  • Антиоксидантная электростанция.

Арбузы богаты антиоксидантами, такими как ликопин, бета-каротин и витамин С. В частности, ликопин придает арбузу яркий красный цвет и снижает риск хронических заболеваний, включая болезни сердца и некоторые виды рака. Антиоксиданты помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме, тем самым защищая клетки от повреждений и улучшая общее состояние здоровья.

  • Способствует увлажнению и снижению веса.

Благодаря высокому содержанию воды арбуз является отличным выбором для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов. Натуральный сахар в арбузе относительно низок, что делает его сытной закуской без лишних калорий. Кроме того, высокое содержание воды и клетчатки способствует ощущению сытости, помогая контролировать вес.

  • Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Арбузы содержат аминокислоту цитруллин, которая в организме превращается в аргинин. Аргинин играет решающую роль в обеспечении здорового кровотока и поддержании оптимальной сердечно-сосудистой функции. Регулярное употребление арбуза связано со снижением уровня артериального давления и улучшением здоровья сердца.

  • Пищеварительная помощь.

Арбуз содержит значительное количество пищевых волокон, которые помогают пищеварению и способствуют регулярному опорожнению кишечника. Клетчатка необходима для поддержания здоровой пищеварительной системы и предотвращения запоров. Включение арбуза в свой рацион может помочь вашему кишечнику нормально функционировать.

Потенциальный вред арбуза

Арбузы обычно считаются безопасными для употребления в пищу. Однако важно правильно их мыть и обращаться с ними, чтобы свести к минимуму риск заражения. Если у вас есть какие-либо особые диетические проблемы или медицинские условия, всегда лучше проконсультироваться с врачом.

  • Высокое содержание сахара.

Хотя натуральный сахар в арбузе не так вреден, как рафинированный сахар, людям с диабетом или тем, кто придерживается диеты с низким содержанием сахара, следует употреблять арбуз в умеренных количествах. Рекомендуется проконсультироваться с врачом для индивидуальных рекомендаций.

  • Аллергические реакции.

В редких случаях у людей могут возникать аллергические реакции на арбуз. Симптомы могут включать зуд, крапивницу или даже анафилаксию. Если у вас есть известная аллергия на другие фрукты, такие как бананы или авокадо, рекомендуется проявлять осторожность или обратиться к врачу.

Как выбирать арбузы

  • 1. Спелый и сладкий.

Выбирая арбуз, ищите твердый, симметричный и тяжелый для своего размера. Спелый арбуз при постукивании по нему должен издавать глубокий звонкий звук. Мякоть должна быть яркой и сочной, со сладким ароматом.

  • 2. С семенами или без косточек.

Арбузы могут быть с семенами или без косточек, и оба типа имеют одинаковую пищевую ценность. Выбор между ними зависит от личных предпочтений.

  • 3. Органический или обычный.

Если возможно, выбирайте органические арбузы, чтобы избежать воздействия синтетических пестицидов и удобрений. Однако если органические варианты недоступны или дороги, арбузы, выращенные традиционным способом, по-прежнему являются здоровым выбором.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы продукты питания
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