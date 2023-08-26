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Илья Панфёров

Шансы зачатия: Как грецкие орехи влияют на здоровье сперматозоидов

3:42
Здоровье

Если вы и ваш партнер пытаетесь зачать ребенка, но сталкиваетесь с трудностями даже при регулярных половых актах без применения контрацепции, то причиной этой проблемы могут быть ваши сперматозоиды.

Шансы зачатия: Как грецкие орехи влияют на здоровье сперматозоидов
Фото: pixabay.com

Если подвижность спермы в вашей эякуляции составляет менее 40 процентов, это может снизить шансы на беременность.

Если ваши анализы показывают, что именно здоровье спермы является проблемой, существует несколько продуктов, на которые вы можете рассчитывать, чтобы вернуть свою сперму в форму (буквально!).

Правильная форма и подвижность сперматозоидов:

Для того чтобы сперматозоиды могли свободно плыть по женским репродуктивным путям и сливаться с яйцеклеткой, они должны иметь правильную форму и структуру — овальную головку и длинный хвост.

Для улучшения формы и подвижности сперматозоидов рекомендуется употреблять по горсти грецких орехов каждый день!

Эти орехи известны своей способностью улучшать здоровье спермы и повышать шансы на зачатие. Вот как это работает.

Связь между грецкими орехами и здоровьем спермы

Здоровье вашей спермы определяется следующими факторами:

  • Количество сперматозоидов
  • Подвижность сперматозоидов (движение)
  • Форма сперматозоидов

Употребление горсти грецких орехов (в сочетании с другими орехами) ежедневно связано с улучшением формы и размера сперматозоидов, их подвижности и жизнеспособности.

Грецкие орехи содержат высокие уровни Омега-6 и Омега-3 жирных кислот, которые улучшают подвижность сперматозоидов и увеличивают их количество.

Научное исследование: Влияние грецких орехов на здоровье спермы

Одно исследование изучило воздействие грецких орехов на 117 здоровых мужчин. Участников разделили на 2 группы.

Одной группе из 59 мужчин рекомендовали употреблять примерно 75 г грецких орехов каждый день, в то время как другой группе из 58 мужчин было рекомендовано не употреблять никакие орехи. Мужчины, потребляющие грецкие орехи, показали повышенный уровень Омега-6 и Омега-3 жирных кислот.

Они не только продемонстрировали улучшение подвижности и структуры сперматозоидов, но также имели меньше хромосомных аномалий в своей сперме.

Однако недостатком этого исследования является то, что участники были здоровыми и не имели проблем с плодородием. Поэтому неясно, распространяются ли преимущества грецких орехов на тех, у кого есть проблемы с зачатием.

Роль омега-3 и омега-6 жирных кислот

Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты положительно влияют на здоровье сперматозоидов.

Как уже упоминалось, грецкие орехи богаты Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами. Эти жирные кислоты повышают антиоксидантную активность в вашей сперме и плотность сперматозоидов. Это приводит к улучшению количества сперматозоидов, их структуры и подвижности.

Способы употребления грецких орехов

Грецкие орехи можно употреблять сырыми, а также добавлять в маффины и брауни.

Грецкие орехи отлично подходят для добавления вкуса и хруста в салаты. В одиночку небольшая порция (примерно горсть грецких орехов) может служить питательной закуской на позднее время. Вы также можете приготовить грецко-ореховые брауни, маффины с грецкими орехами или медовые грецкие орехи.

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Вот Что Будет, Если Есть Грецкий Орех Каждый День (Впечатляет)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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