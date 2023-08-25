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Петр Дерябин

Соль: Почему важно соблюдать рекомендации по ее употреблению

3:08
Здоровье

Современная медицина рекомендует соблюдать уровень суточного потребления натрия в пределах 2 300 миллиграммов или 1 чайной ложки соли.

Соль: Почему важно соблюдать рекомендации по ее употреблению
Фото: naked-science.ru

Однако, если вы:

  • Принадлежите к возрастной группе старше 50 лет
  • Имеете повышенное или слегка повышенное давление
  • Страдаете диабетом
  • Происходите из африкано-американской этнической группы

Следует придерживаться уровня в 1 500 миллиграммов или 2/3 чайной ложки соли в день.

Тем не менее, далеко не всем известны вредные последствия чрезмерного потребления соли, хотя большинство заботящихся о здоровье людей уже осознают опасности избыточного потребления сахара в пище.

Однако исследования показывают, что избыточное потребление соли может нарушить баланс электролитов в организме и привести к ряду осложнений.

Камни в почках и расстройства почек

Почки испытывают трудности в обработке всей соли, которую мы употребляем. Они фильтруют нашу кровь и помогают выделять шлаки и лишние соли и минералы из организма.

Этот процесс включает регулирование количества воды, которое задерживается в крови, и количества, которое выделяется в виде мочи. Когда мы потребляем слишком много натрия, почки борются с трудностями в эффективном удалении жидких отходов, что приводит к задержке воды в организме.

С течением времени неправильная фильтрация может вызвать увеличение количества кальция в моче. В конечном итоге это может привести к образованию камней в почках.

Отеки

Знали ли вы, что соль так же зависима, как никотин и алкоголь? Это происходит потому, что соль стимулирует высвобождение дофамина, связанного с ощущением удовольствия.

Иногда очень соленая еда может вызвать ощущение отеков из-за задержки воды. Это довольно редко у здоровых людей и не является серьезной проблемой. Это состояние обычно проходит через несколько часов.

Вы можете дополнительно помочь себе, выпивая воду. Однако, если вы постоянно сталкиваетесь с отеками — опухолями в области лица, рук, ног и лодыжек после каждого приема пищи, это указывает на то, что ваши почки испытывают трудности с фильтрацией воды и вам следует снизить общее потребление соли.

Обезвоживание

Самые распространенные признаки обезвоживания из-за чрезмерного потребления соли: концентрированная моча, сниженное количество мочеиспускания и сухая кожа.

Когда избыток натрия в организме сбивает почки с пути, ваше тело обезвоживается и извлекает воду из клеток, что приводит к обезвоживанию.

Чрезмерная жажда, тошнота, животные боли и понос могут быть вызваны избытком соли. Как и в случае с отеками, увеличение потребления воды также поможет решить эту проблему, так как она нейтрализует натрий и гидратирует клетки вашего организма.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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