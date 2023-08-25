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Петр Дерябин

Витамин E: Значимость и полезные источники

3:20
Здоровье

Для обеспечения нормальной работы нервов, мышц и иммунной системы вашему организму требуется около 15 мг витамина E в день.

Витамин E: Значимость и полезные источники
Фото: freepik.com

Еще более важно то, что витамин E является мощным антиоксидантом, способным противостоять воздействию стресса и напряжения, которые ваше тело испытывает ежедневно из-за повреждения свободными радикалами.

Это может помочь замедлить проявление признаков старения и способствовать общему здоровью, а также даже защитить вас от хронических заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания, хотя связь на этот счет требует дополнительного исследования.

Понимание значения пищи для здоровья

Для оценки содержания питательных веществ в пище Федеральная служба по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) разработала "суточные нормы" (DVs). Рекомендуемое потребление взрослыми уровня витамина E составляет 15 мг.

Для того чтобы пища была богата питательными веществами, она обычно должна содержать 20% DV или более.

Фрукты, возможно, не достигают таких высоких значений, но они определенно могут добавить к вашему ежедневному потреблению этого важного витамина.

Важно также стараться достичь рекомендуемого дневного потребления для поддержания хорошего здоровья, предпочтительно путем питания.

Авокадо

В одной чашке пюре авокадо содержится 4,76 мг витамина E (31,7% DV)

Авокадо не требует представления. Благодаря волне фитнес-энтузиастов, употребляющих авокадо на завтрак, обед и ужин, у вас будет богатый выбор рецептов.

Вы можете наслаждаться этим фруктом как есть, но рекомендуется оживить блюда свежим домашним гуакамоле. Или начните свой день с здорового завтрака с авокадо на гренке — посыпьте семечками и орехами, чтобы увеличить потребление витамина E.

Добавьте авокадо в любой салат, и он мгновенно придаст ему пикантности.

Вы даже можете подавать его в собственных шкурках, выдолбив некоторое мякоть, как фаршированные яйца, и затем заполнив их идеально приправленным тунцом. Кремовость делает его на вид весьма изысканным, даже если на самом деле он действительно полезен — что здесь не так?

Киви

В одной чашке киви содержится 2,63 мг витамина E (17,5% DV).

Этот экзотический фрукт из Новой Зеландии, киви, стал популярным по всему миру. Выколите мякоть из половины киви и съешьте ее как есть, наслаждаясь хрустом съедобных семечек.

Или замените сегменты цитрусовых в салатах киви для необычного вкусового взрыва. Сделайте бутерброд с цельным пшеничным хлебом, засыпанным индейкой, рикоттой и киви.

Или посыпьте ароматный киви на овсянку или блины, чтобы разбавить сладость.

Почему такой интерес к киви? Потому что в одной чашке нарезанного фрукта содержится 2,63 мг витамина E, что составляет 17,5% от рекомендуемой суточной нормы.

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Витамин Е - простой способ сохранить здоровье, молодость и красоту!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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