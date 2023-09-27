Польза жёлтого арбуза: источник витаминов, который поможет зрению

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жёлтый арбуз — удивительный дар природы, происходящий из Западной Африки.

Фото: search.creativecommons.org

Этот вид больших ягод — источник богатства питательных веществ, находящихся как в мякоти, так и в кожуре. Содержание воды в арбузе составляет 92%, что делает его прекрасным перекусом в жаркие летние месяцы. Но мало кто знает, что арбузы довольно разнообразны. Они принадлежат к семейству тыквенных, более известному как семейство тыквы, включающее тыкву, огурцы и кабачки.

И хотя арбуз с красной мякотью является наиболее популярным сортом, существует также вид с желтой мякотью. Как и его красный кузен, жёлтый арбуз — это летняя ягода, который дает лучший урожай в месяцы мая и июня, процветая в жаркой и влажной среде.

Употребление одной чашки жёлтого арбуза — это вкусный источник нескольких витаминов группы B, железа, магния, фосфора и витаминов A и C.

Поэтому включение желтых арбузов в ваш рацион может помочь вам насладиться множеством преимуществ для здоровья, как описано ниже.

Преимущества желтого арбуза для здоровья

Улучшение зрения

Высокое содержание витамина A и каротиноидов делает жёлтый арбуз отличным средством для поддержания здоровья глаз, снижая риск различных глазных заболеваний.

Употребление этого арбуза регулярно также обеспечивает постоянный запас витамина C, важного питательного вещества, замедляющего возникновение катаракты.

Поддержка здорового пищеварения

Употребление жёлтого арбуза охлаждает желудок благодаря его высокому содержанию воды.

Но это ещё не всё — ягода также обеспечивает необходимое количество пищевых волокон для поддержания здорового пищеварения и предотвращения язв желудочно-кишечного тракта.

Помощь в управлении весом

В жёлтом арбузе содержатся соединения, которые подавляют деятельность адипоцитов, специализирующихся на накоплении энергии в виде жира.

Кроме того, высокое содержание воды и пищевых волокон в этом фрукте обеспечивает ощущение сытости без необходимости потребления большого количества калорий. Таким образом, жёлтый арбуз — это отличный продукт для включения в рацион, если вы хотите контролировать свой вес.

Повышение иммунной функции

Витамин B6, содержащийся в жёлтом арбузе, способствует производству антител, которые отвечают за борьбу с микробами, вызывающими заболевания. Этот витамин также помогает разлагать белки для их лучшей усвояемости организмом.

Жёлтый арбуз также является хорошим источником витамина C, который защищает организм от вредных свободных радикалов и, следовательно, инфекций.

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Как появился желтый арбуз

Автор Петр Дерябин Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Специалист Панова Наталья Отоларинголог, гирудотерапевт Специалист Варнель Ольга Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д. Специалист Тимошенко Татьяна Проводит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний, аудиометрию, а также малые ЛОР-операции.

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