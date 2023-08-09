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Петр Дерябин

Сладость с пользой: как клубника укрепляет иммунитет

4:14
Здоровье

Клубника — низкокалорийный продукт с высоким содержанием клетчатки, в 1 стакане нарезанной ягоды содержится 3,3 г клетчатки и всего 53 калории.

Сладость с пользой: как клубника укрепляет иммунитет
Фото: thumbs.dreamstime. com/b/fresh-strawberries-harvested-garden-rain-drops-water-strawberry-strawberries-rain-wooden-table-157403924.jpg

Это делает её отличным выбором для тех, кто стремится контролировать калорийность питания или увеличить потребление клетчатки в связи с заботой о здоровье. Клетчатка, как известно, способствует здоровью сердца.

Клубника богата витаминами, минералами и клетчаткой, при этом имеет низкую калорийность. Особенно ценны их антиоксидантные и противовоспалительные компоненты, такие как эллаговая кислота, кверцетин и антоцианин, известные своими благотворными свойствами для здоровья.

Неудивительно, что употребление этих ягод может быть тем самым лекарством, которое вам нужно!

Давайте рассмотрим подробнее, как они могут помочь вам получить необходимое ежедневное количество питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья. 1 стакан нарезанной клубники содержит:

  • витамин C: 97,6 мг (108,4% от суточной нормы)
  • марганец: 0,64 мг (27,8% от суточной нормы)
  • фолиевая кислота: 40 мкг (10% от суточной нормы)
  • калий: 254 мг (5,4% от суточной нормы)
  • магний: 22 мг (5,2% от суточной нормы)
  • фосфор: 40 мг (3,2% от суточной нормы)
  • витамин K: 3,7 мкг (3,1% от суточной нормы)
  • кальций: 27 мг (2,1% от суточной нормы)

И это далеко не всё! Ниже вы увидите ещё больше причин добавить клубнику в свой список продуктов.

Борьба с упадком памяти и когнитивным регрессом

В водорастворимых растительных пигментах, называемых антоцианинами, которые содержатся в клубнике, заключается ряд биомедицинских функций, способных компенсировать часть окислительного стресса, которому подвергается ваш организм по мере старения.

Это дополняется антизапальным эффектом, который они оказывают. Эти антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, также известны своей способностью улучшать когнитивную функцию мозга, что может быть бесценным в защите от дегенеративных проблем с памятью.

Исследователи выяснили, что потребление большего количества флавоноидов, особенно из ягод, таких как клубника, может замедлить скорость когнитивного упадка у пожилых людей. Антоцианидины и другие антиоксиданты в них могут быть ответственными за этот эффект.

В одном исследовании было продемонстрировано, что женщины, потребляющие 2 или более порции клубники в неделю, лучше справлялись и испытывали меньший общий упадок памяти, чем те, кто употреблял менее одной порции в неделю.

Помощь в управлении сахарным диабетом и снижение осложнений

Одно исследование, сосредоточенное на долгосрочных данных, выяснило, что женщины, потребляющие больше ягод, могут замедлить упадок памяти на среднее время до 2,5 лет.

Регулярное употребление клубники может быть полезным даже для диабетиков благодаря высокому содержанию клетчатки. Ее свойства борьбы с воспалением также пригодятся, модулируя воспалительные процессы в организме.

Клубника, как и другие ягоды, считается продуктом с низким гликемическим индексом (ГИ) и может быть употреблена в рамках диеты с низким ГИ, которую часто рекомендуют диабетикам.

Помимо этого, потребление низкогликемических продуктов, включая клубнику, в сочетании с общей диетой с низким ГИ, связано с лучшим контролем уровня глюкозы в крови, что отражается в более низких показателях HbA1c.

Таким образом, употребление клубники может помочь управлять сахарным диабетом второго типа.

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Вот что творит КЛУБНИКА с телом! 99% употребляющих НЕ ЗНАЮТ об этом!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы здоровье иммунитет
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