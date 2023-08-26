Чем грозит дефицит магния

Фактически, около 57% населения испытывают дефицит потреблению магния. И это очень опасно.

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Магний чрезвычайно важен для организма. Он необходим для более чем 300 биохимических реакций в организме. Начиная от регулирования кровяного давления до функции мышц и нервов, этот электролит важен для синтеза ДНК, РНК и структурного развития ваших костей.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание в случае дефицита, включают тошноту, головную боль, усталость и плохой аппетит.

Диагноз ставится с помощью анализа крови.

Но помимо недостаточного получения этого конкретного электролита с пищей, вот другие причины низкого уровня или дефицита магния.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта имеют самый высокий риск низкого уровня магния. Это связано с тем, что их кишечник не может абсорбировать питательные вещества. И когда это происходит, возникает мальабсорбция, что в свою очередь может привести к развитию болезни Крона или целиакии.



Низкий уровень магния также может возникнуть при голодании или анорексии из-за новообразования, состояния, которое приводит к росту опухолей.

Сахарный диабет второго типа

У людей с сахарным диабетом второго типа часто наблюдаются хронически низкие уровни магния или дефицит. Это связано с тем, что инсулин и глюкоза являются важными регуляторами для этого электролита.

Кроме того, при диабете вы мочитесь гораздо чаще, что приводит к выведению большего количества магния из организма. Поэтому некоторым диабетикам назначают магниевые добавки для восстановления уровней.

Употребление алкоголя

Дефицит магния может быть реальностью для людей, употребляющих большие количества алкоголя. Эксперты утверждают, что через несколько минут после употребления алкоголя почки выделяют в 2,6 раза больше магния, чем обычно. И это еще не все.

Хронический понос или частое мочеиспускание

Дефицит магния может быть результатом хронического поноса или частого мочеиспускания.

Обычно это происходит при болезни Крона, язвенном колите, целиакии и синдроме короткого кишечника. Фактически насколько исчерпаны ваши запасы магния зависит от степени тяжести поноса.

Высокий уровень кальция в крови

Еще одной причиной дефицита магния является гиперкальциемия, состояние, при котором в организме содержится много кальция.

Это проблема может вызвать чрезмерное мочеиспускание и привести к истощению фосфата, калия и магния.

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9 признаков недостатка МАГНИЯ в организме: симптомы и профилактика

Автор Петр Дерябин Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру Куратор Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела. Куратор Александрина Елена Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом. Куратор Грук Светлана Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.

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