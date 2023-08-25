Названы неоспоримые плюсы сельдерея в Вашем рационе

3:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сельдерей, известный своими благотворными свойствами для здоровья и хрустящей текстурой, является фаворитом среди любителей здорового образа жизни.

Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2021/03/closeup-of-growing-celery-plantation.jpg

И, хотя этот овощ теперь практически является кулинарным обязательством, изначально его использовали как лекарство, а не как пищу. Сельдерей, или Apium graveolens, имеет множество преимуществ как ароматическое растение или овощ, независимо от того, используете вы его листья или стебли.

Семена сельдерея также являются вкусной пряностью, которая используется во многих традиционных средствах. Биологически активные компоненты в семенах немного отличаются от остальной части растения, и это приносит множество других преимуществ.

Богатый набор питательных веществ

Корнеплод, обычно называемый "корень сельдерея", на самом деле не является корнем хрустящего сельдерея. Он происходит от растения сельдерей-корень, которое является членом той же семьи овощей.

Сельдерей известен как низкокалорийная, богатая питательными веществами пища. Один порционный кусочек (110 г) этого хрустящего овоща даст вам 1,8 г клетчатки. Он также обеспечивает богатое сочетание витаминов и минералов всего за 15 ккал.

Вот некоторые из основных питательных веществ, содержащихся в порции сельдерея, и процент вашей дневной потребности (DV), которую они удовлетворяют:

Витамин К: 32,2 мкг (26,8% DV)

Фолиевая кислота: 40 мкг (10% DV)

Калий: 286 мг (6% DV)

Витамин В2: 0,063 мг (4,8% DV)

Витамин В6: 0,081 мг (4,7% DV)

Кальций: 44 мг (3,3% DV)

Обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами:

Сельдерей может помочь вам бороться с воспалением и противостоять вредным эффектам.

Они повреждают вашу ДНК и клетки, образуются не только, когда ваш организм превращает пищу в энергию, но и когда вы подвергаете воздействию алкоголя, табака, переработанных продуктов и др.

Сельдерей может бороться с обоими — у него есть противовоспалительные свойства и также содержит соединения, такие как кофеевая кислота, апигенин, п-кумариновая кислота, сапонин, феруловая кислота, лютеолин, таннин и кемферол с мощными антиоксидантными свойствами.

Хорошее дополнение к вашей программе по снижению веса

Если снижение веса или управление весом находится в вашем поле зрения, стоит включить сельдерей в свою диету. Его хрустящая текстура, высокое содержание воды и клетчатки легко насыщают вас и поддерживают чувство сытости на дольше — без добавления слишком много калорий.

Хотя он действительно низкокалорийный, репутация сельдерея как "пищи с отрицательным калорийным балансом" является некоторым мифом, однако — акт жевания и глотания сельдерея действительно не сжигает больше калорий, чем он предоставляет.

Облегчает жар

Ешьте сельдерей, чтобы понизить вашу температуру.

Эксперименты на животных подтверждают антипиретический эффект сельдерея — экстракт листьев сельдерея значительно снижал индуцированную лихорадку у испытуемых.

Исследователи предположили, что соединение, известное как метокссален, содержащееся в сельдерее, может быть ответственным за этот эффект.

Немного сельдереевого супа, возможно, поможет вам справиться с жаром, если вы измучены жарой.

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