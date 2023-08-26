Преимущества ароматного и освежающего чая с мятой

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы цените свежий и охлаждающий вкус чая со вкусом мяты, то есть много причин продолжать наслаждаться им!

Фото: pixabay.com

Мята или Mentha spicata используется в традиционной медицине благодаря её многочисленным терапевтическим свойствам.

Благодаря отличному фенольному содержанию и антиоксидантной активности элементов, таких как карвон, лимонен и розмариновая кислота, этот мощный безкофеиновый напиток обладает впечатляющими преимуществами для вашего здоровья.

Борьба с бактериальной инфекцией и укрепление иммунитета:

Если вы склонны часто болеть, чашка чая со вкусом мяты — именно то, что вам нужно, чтобы укрепить ваш иммунитет и справиться с бактериальными атаками.

Лабораторные исследования показывают, что чай со вкусом мяты обладает сильными антибактериальными свойствами и может противостоять обычным патогенам, таким как Staphylococcus aureus, Salmonella typhi и Pseudomonas aeruginosa.

Эти бактерии связаны с широким спектром заболеваний, начиная от кожных инфекций до проблем с мочевыводящими путями, пищеварительной и дыхательной системами. Исследователи связывают это действие мяты с её богатым содержанием фитохимических веществ и минералов, которые могут замедлить рост и обмен веществ этих патогенов и помочь уничтожить их.

Помощь в управлении синдромом поликистозных яичников (СПЯ) и облегчение симптомов:

Когда у вас есть синдром поликистозных яичников (СПЯ), вашей надпочечник и яичники производят больше мужских гормонов (андрогенов), чем обычно, что приводит к гормональному дисбалансу.

Чай со вкусом мяты борется с СПЯ на нескольких уровнях:

Мята широко используется на Ближнем Востоке как средство от гирсутизма — чего также подтверждают исследования благодаря её антиандрогенному эффекту.

Он оказывает значительное антиандрогенное воздействие, помогая уменьшить уровень свободного тестостерона в организме. Чай также может помочь балансировать гормоны, перекалибровывая уровни лутеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона и эстрадиола.

Благодаря антиоксидантным свойствам мяты она также может бороться с окислительным стрессом, который связан с состояниями, такими как ожирение и инсулинорезистентность, часто наблюдающимися при СПЯ.

Введение чая со вкусом мяты в ваш ежедневный рацион может помочь не только справиться с СПЯЯ на элементарном уровне, но и облегчить проблемы, такие как кистозный акне, набор веса, гирсутизм и проблемы с фертильностью, связанные с этим состоянием.

В указанном выше исследовании женщины, которые употребляли чай со вкусом мяты два раза в день, заметно улучшили своё состояние.

Борьба с воспалительными состояниями, такими как остеоартрит:

Чай со вкусом мяты обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с воспалением и облегчить симптомы, связанные с остеоартритом.

В одном исследовании субъектам с остеоартритом коленного сустава предлагали высококислотный чай со вкусом мяты два раза в день в течение 16 недель. Это значительно помогло уменьшить жесткость и боль у субъектов. Их подвижность и физическая функция также улучшились.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Мята перечная польза или вред как правильно заварить чай с мятой