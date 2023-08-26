Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Преимущества ароматного и освежающего чая с мятой

3:31
Здоровье

Если вы цените свежий и охлаждающий вкус чая со вкусом мяты, то есть много причин продолжать наслаждаться им!

Преимущества ароматного и освежающего чая с мятой
Фото: pixabay.com

Мята или Mentha spicata используется в традиционной медицине благодаря её многочисленным терапевтическим свойствам.

Благодаря отличному фенольному содержанию и антиоксидантной активности элементов, таких как карвон, лимонен и розмариновая кислота, этот мощный безкофеиновый напиток обладает впечатляющими преимуществами для вашего здоровья.

Борьба с бактериальной инфекцией и укрепление иммунитета:

Если вы склонны часто болеть, чашка чая со вкусом мяты — именно то, что вам нужно, чтобы укрепить ваш иммунитет и справиться с бактериальными атаками.

Лабораторные исследования показывают, что чай со вкусом мяты обладает сильными антибактериальными свойствами и может противостоять обычным патогенам, таким как Staphylococcus aureus, Salmonella typhi и Pseudomonas aeruginosa.

Эти бактерии связаны с широким спектром заболеваний, начиная от кожных инфекций до проблем с мочевыводящими путями, пищеварительной и дыхательной системами. Исследователи связывают это действие мяты с её богатым содержанием фитохимических веществ и минералов, которые могут замедлить рост и обмен веществ этих патогенов и помочь уничтожить их.

Помощь в управлении синдромом поликистозных яичников (СПЯ) и облегчение симптомов:

Когда у вас есть синдром поликистозных яичников (СПЯ), вашей надпочечник и яичники производят больше мужских гормонов (андрогенов), чем обычно, что приводит к гормональному дисбалансу.

Чай со вкусом мяты борется с СПЯ на нескольких уровнях:

Мята широко используется на Ближнем Востоке как средство от гирсутизма — чего также подтверждают исследования благодаря её антиандрогенному эффекту.

Он оказывает значительное антиандрогенное воздействие, помогая уменьшить уровень свободного тестостерона в организме. Чай также может помочь балансировать гормоны, перекалибровывая уровни лутеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона и эстрадиола.

Благодаря антиоксидантным свойствам мяты она также может бороться с окислительным стрессом, который связан с состояниями, такими как ожирение и инсулинорезистентность, часто наблюдающимися при СПЯ.

Введение чая со вкусом мяты в ваш ежедневный рацион может помочь не только справиться с СПЯЯ на элементарном уровне, но и облегчить проблемы, такие как кистозный акне, набор веса, гирсутизм и проблемы с фертильностью, связанные с этим состоянием.

В указанном выше исследовании женщины, которые употребляли чай со вкусом мяты два раза в день, заметно улучшили своё состояние.

Борьба с воспалительными состояниями, такими как остеоартрит:

Чай со вкусом мяты обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с воспалением и облегчить симптомы, связанные с остеоартритом.

В одном исследовании субъектам с остеоартритом коленного сустава предлагали высококислотный чай со вкусом мяты два раза в день в течение 16 недель. Это значительно помогло уменьшить жесткость и боль у субъектов. Их подвижность и физическая функция также улучшились.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Мята перечная польза или вред как правильно заварить чай с мятой
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Актриса Ольга Кузьмина опровергла новости о съемках второй части "Чебурашки"
Актриса Софья Синицына ушла от бывшего мужа Полины Гагариной
Певица София Ротару подарила свою квартиру в Москве преданной поклоннице
WP: украинские хипстеры приравняли употребление Aperol Spritz к поддержке России
Телеведущая Лера Кудрявцева встретила вернувшуюся из Болгарии дочь
Раскрыты подробности давнего конфликта Аллы Пугачевой и Джуны
Bloomberg: экспорт топлива из РФ рухнет до15-месячного минимума из-за резкого роста стоимости
Певец Дима Билан оправдался за гонорар в 5,4 млн. руб за выступление на детском форуме
The Star: украинское ПВО стало сбивать свои же беспилотники
Эксперт Гладун: треть мужского населения Украины уехала из страны с начала СВО
Популярное
"Всех командиров с обеих сторон волнует только Работино". Обстановка накаляется

Работино — небольшое село в Запорожской области, ВСУ хотят непременно взять, а ВС РФ — отстоять. Для командиров с обеих сторон фронта оно стало сакральной целью.

Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар
AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота
В США впервые используют новый способ казни — AP
"Под пивко идёт хорошо": Васильев о реакции зрителей на "Сваты"
Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
ВСУ попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотников
Лукашенко о смерти Пригожина: Слишком грубая, непрофессиональная работа
Лукашенко о смерти Пригожина: Слишком грубая, непрофессиональная работа
Последние материалы
The Star: украинское ПВО стало сбивать свои же беспилотники
AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота
Эксперт Гладун: треть мужского населения Украины уехала из страны с начала СВО
Военный эксперт Матюшин: ВСУ подрываются на собственных кассетных боеприпасах
Итальянского спортивного журналиста выгнали из прямого эфира за слово "негр"
Выдра ограбила английский отель на 126 тысяч долларов
Военный эксперт Дандыкин: провал контрнаступления рассорил НАТО и ВСУ
Свойства корицы: Борьба с угрями и молодость кожи
WolnośćTV: украинцы избили поляков в Варшаве, вынуждая кричать нацистский лозунг
Kyiv Post: у Киева заканчивается ПВО, скоро будет нечем сбивать русские ракеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X