Женьшеневый чай: От энергии до борьбы со стрессом

Женьшень можно употреблять различными способами: свежий или сушеный корень, настойки или порошок.
Женьшеневый чай может и не является вашим первым выбором напитка, но благодаря всему, что он может предоставить для вашего здоровья, это может измениться!
Женьшень, давний лекарственный рецепт, носит имя "целитель всех болезней" с хорошей причиной.
Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, а также преимуществам в предотвращении и лечении различных заболеваний, этот корень стоит сделать постоянной составляющей вашего дня.
Женьшеневый чай — еще один простой и омолаживающий способ извлечь пользу из этого корня. Далее представлено введение в различные типы женьшеня и потенциальные здоровьесберегающие преимущества, которые он предлагает.
Сибирский женьшень, или элеутерококк колючий, не является подлинным женьшенем, но может иметь свои собственные пользы.
Он является адаптогеном, который может помочь лучше справляться со стрессом и имеет потенциал бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами почек, болезнью Альцгеймера, туберкулезом, а также простудами и гриппом.
Если перед вами встал выбор между красным женьшенем, белым женьшенем, корейским женьшенем, американским женьшенем, диким женьшенем и другими видами, это может оставить вас в замешательстве относительно того, какие из них действительно помогут. Вот основные виды женьшеня, с которыми вы можете столкнуться:
Женьшень, выращиваемый в Азии, например, в Корее и Китае, и известный как азиатский женьшень, корейский женьшень или китайский женьшень, является самым популярным. Азиатский или панакс женьшень также является наиболее широко исследованным видом.
Еще один вид дикого женьшеня также встречается в Америке и известен как американский женьшень. Он обладает свойствами, сравнимыми с более широко используемым азиатским женьшенем. Следует помнить, что домашний или выращенный на ферме женьшень имеет меньше лечебных свойств, так как он не так богат гинзенозидами — активным компонентом женьшеня, отвечающим за многие из его польз.
Цвет (красный или белый) перед именем женьшеня указывает на способ его обработки. Белый женьшень изготавливается сушкой на солнце свежего корня женьшеня, в то время как красный женьшень изготавливается путем предварительного парения свежего корня женьшеня, а затем сушится до содержания влаги менее 15%.
Белый женьшень обычно очищается перед сушкой, чтобы он не портился, в то время как красный женьшень обрабатывается с корнем, кожей и всем остальным. Из-за этой причины иногда считается, что красный женьшень богаче питательными веществами и, следовательно, полезнее.
Если вы чувствуете себя слабо и устало в общем, женьшеневый чай может добавить вам бодрости. Оживляющий напиток использует эффекты, повышающие энергию женьшеня. Для тех, кто страдает хронической усталостью, это может быть находкой, так как показано в исследовании, использующем дозы панакс женьшеня (азиатского, китайского или корейского женьшеня) в дозе 1-2 г в день.
Исследователи также обнаружили, что американский женьшень может помочь тем, кто проходит лечение от рака и часто сталкивается с постоянной усталостью и вялостью. В исследовании были предложены дозы от 1 до 2 г в день.
У женьшеня есть адаптогенные свойства, которые могут противостоять стрессу. Это происходит из-за их благоприятного воздействия на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему.
Женьшень действует подобно кортикостероидам, и, подражая этим гормонам, выделяемым надпочечниками, он помогает организму лучше адаптироваться к стрессу. У красного женьшеня в дозе 100 мг/кг было обнаружено положительное воздействие на хронический стресс в животных.
Если вялость и слабая выносливость мешают наслаждаться полноценной сексуальной жизнью, женьшеневый чай может прийти на помощь.
Помимо улучшения вашей выносливости и энергии для длительного пребывания в постели, женьшень также считается естественным афродизиаком. Это благодаря его способности модулировать нервную систему, расслабляя вас, если вы стрессованы или напряжены, и даря энергию, когда вы в унынии. Кроме того, корейский красный женьшень может помочь мужчинам справиться с эректильной дисфункцией.
Гинзеноиды в корне способствуют эрекциям, расслабляя ткань эректильного органа и обеспечивая расширение этой ткани.
Исследования на животных показывают, что корейский красный женьшень также может помочь женской сексуальной дисфункции, усиливая расслабляющий ответ ткани влагалища.
Исследования среди женщин в менопаузе подтверждают это — женщины, принимавшие капсулы корейского красного женьшеня по 3 г две недели, отмечали значительное улучшение сексуального влечения.
Исследователи пришли к выводу, что красный корейский женьшень может быть хорошей альтернативой для женщин в менопаузе, у которых снижено сексуальное желание и есть трудности с возбуждением.
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