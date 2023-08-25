Женьшеневый чай: От энергии до борьбы со стрессом

5:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женьшень можно употреблять различными способами: свежий или сушеный корень, настойки или порошок.

Фото: https://djini.com.ua/

Женьшеневый чай может и не является вашим первым выбором напитка, но благодаря всему, что он может предоставить для вашего здоровья, это может измениться!

Женьшень, давний лекарственный рецепт, носит имя "целитель всех болезней" с хорошей причиной.

Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, а также преимуществам в предотвращении и лечении различных заболеваний, этот корень стоит сделать постоянной составляющей вашего дня.

Женьшеневый чай — еще один простой и омолаживающий способ извлечь пользу из этого корня. Далее представлено введение в различные типы женьшеня и потенциальные здоровьесберегающие преимущества, которые он предлагает.

Виды женьшеня:

Сибирский женьшень, или элеутерококк колючий, не является подлинным женьшенем, но может иметь свои собственные пользы.

Он является адаптогеном, который может помочь лучше справляться со стрессом и имеет потенциал бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами почек, болезнью Альцгеймера, туберкулезом, а также простудами и гриппом.

Если перед вами встал выбор между красным женьшенем, белым женьшенем, корейским женьшенем, американским женьшенем, диким женьшенем и другими видами, это может оставить вас в замешательстве относительно того, какие из них действительно помогут. Вот основные виды женьшеня, с которыми вы можете столкнуться:

Красный женьшень:

Женьшень, выращиваемый в Азии, например, в Корее и Китае, и известный как азиатский женьшень, корейский женьшень или китайский женьшень, является самым популярным. Азиатский или панакс женьшень также является наиболее широко исследованным видом.

Белый женьшень:

Еще один вид дикого женьшеня также встречается в Америке и известен как американский женьшень. Он обладает свойствами, сравнимыми с более широко используемым азиатским женьшенем. Следует помнить, что домашний или выращенный на ферме женьшень имеет меньше лечебных свойств, так как он не так богат гинзенозидами — активным компонентом женьшеня, отвечающим за многие из его польз.

Цвет (красный или белый) перед именем женьшеня указывает на способ его обработки. Белый женьшень изготавливается сушкой на солнце свежего корня женьшеня, в то время как красный женьшень изготавливается путем предварительного парения свежего корня женьшеня, а затем сушится до содержания влаги менее 15%.

Белый женьшень обычно очищается перед сушкой, чтобы он не портился, в то время как красный женьшень обрабатывается с корнем, кожей и всем остальным. Из-за этой причины иногда считается, что красный женьшень богаче питательными веществами и, следовательно, полезнее.

Повышение уровня энергии и борьба с усталостью

Если вы чувствуете себя слабо и устало в общем, женьшеневый чай может добавить вам бодрости. Оживляющий напиток использует эффекты, повышающие энергию женьшеня. Для тех, кто страдает хронической усталостью, это может быть находкой, так как показано в исследовании, использующем дозы панакс женьшеня (азиатского, китайского или корейского женьшеня) в дозе 1-2 г в день.

Исследователи также обнаружили, что американский женьшень может помочь тем, кто проходит лечение от рака и часто сталкивается с постоянной усталостью и вялостью. В исследовании были предложены дозы от 1 до 2 г в день.

Борьба со стрессом

У женьшеня есть адаптогенные свойства, которые могут противостоять стрессу. Это происходит из-за их благоприятного воздействия на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему.

Женьшень действует подобно кортикостероидам, и, подражая этим гормонам, выделяемым надпочечниками, он помогает организму лучше адаптироваться к стрессу. У красного женьшеня в дозе 100 мг/кг было обнаружено положительное воздействие на хронический стресс в животных.

Возрождение сексуального здоровья

Если вялость и слабая выносливость мешают наслаждаться полноценной сексуальной жизнью, женьшеневый чай может прийти на помощь.

Помимо улучшения вашей выносливости и энергии для длительного пребывания в постели, женьшень также считается естественным афродизиаком. Это благодаря его способности модулировать нервную систему, расслабляя вас, если вы стрессованы или напряжены, и даря энергию, когда вы в унынии. Кроме того, корейский красный женьшень может помочь мужчинам справиться с эректильной дисфункцией.

Гинзеноиды в корне способствуют эрекциям, расслабляя ткань эректильного органа и обеспечивая расширение этой ткани.

Исследования на животных показывают, что корейский красный женьшень также может помочь женской сексуальной дисфункции, усиливая расслабляющий ответ ткани влагалища.

Исследования среди женщин в менопаузе подтверждают это — женщины, принимавшие капсулы корейского красного женьшеня по 3 г две недели, отмечали значительное улучшение сексуального влечения.

Исследователи пришли к выводу, что красный корейский женьшень может быть хорошей альтернативой для женщин в менопаузе, у которых снижено сексуальное желание и есть трудности с возбуждением.

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