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Петр Дерябин

Чай: Секреты антиоксидантной защиты и снижения холестерина

4:49
Здоровье

Если вы ценитель чая, то вам будет приятно узнать, что он является вторым по популярности напитком в мире после воды.

Чай: Секреты антиоксидантной защиты и снижения холестерина
Фото: ks-yanao.ru

Благодаря различным полезным компонентам, таким как теофлавины, теарубигины, катехины и флавоноиды, содержащимся в черном чае, этот напиток действительно стоит того.

Так что возьмите чашечку чая, потому что у нас есть вся информация!

Особенности зеленого и черного чая:

Пока зеленый чай регулярно попадает в заголовки, когда речь идет о пользе для здоровья, черный чай обычно остается в тени.

Но, как вы увидите в следующих разделах, чашка обычного черного чая также приносит вам огромную пользу. Так в чем же разница между ними?

Оба зеленый и черный чай производятся из растения, известного как Camellia sinensis, но они обрабатываются по-разному и имеют различный химический состав.

Зеленый чай практически не подвергается ферментации, в то время как черный чай ферментируется. Процесс ферментации отвечает за темный цвет и горький вкус черного чая.

Хотя общее количество флавоноидов в зеленом и черном чае остается примерно одинаковым, характер флавоноидов немного меняется в процессе ферментации.

Содержание флавоноидов в зеленом и черном чае:

Сущность заключается в том, что некоторые катехины конденсируются или окисляются до теофлавинов в процессе ферментации.

Так что, если сравнить эти два вида чая, то черный чай содержит примерно в 99 раз больше теофлавинов и в 45 раз больше теарубигинов (оба танины) по сравнению с зеленым чаем. Зеленый чай, с другой стороны, содержит в 3.5 раза больше катехинов, чем черный чай.

И благодаря такому химическому составу, чашка черного чая приносит следующие преимущества для вашего здоровья и благополучия.

Борьба с вредными воздействиями свободных радикалов:

Полифенолы, такие как теофлавины, теарубигины и катехины в черном чае, придают ему мощные антиоксидантные свойства, помогая бороться с вредными последствиями свободных радикалов.

Ваше тело естественным образом производит свободные радикалы в процессе превращения пищи в энергию, но определенные факторы могут увеличить их количество, что делает вызовом для организма эффективно нейтрализовать их.

Такие факторы, как окружающая среда, высокое потребление обработанных продуктов и рафинированных продуктов питания, алкоголь, курение и чрезмерное воздействие солнечных лучей, могут увеличить количество свободных радикалов в организме.

Это, в свою очередь, приводит к окислительному повреждению клеток, не только способствуя старению, но и играя роль в развитии заболеваний, таких как рак, диабет и болезни сердца.

Та чашка черного чая, которую вы выпиваете, превращается в порцию защитных и антивозрастных антиоксидантов, которые могут бороться с вредными последствиями свободных радикалов и укрепить ваше общее здоровье.

Снижение уровня холестерина:

Повышенные уровни холестерина могут повлечь за собой увеличенный риск атеросклероза и даже проблем с сердцем. Если вы боретесь с контролем уровня холестерина, ваша ежедневная порция чая может помочь. Одно исследование рассмотрело людей с мягким гиперхолестеринемией, которые употребляли 5 порций черного чая в день в течение 3 недель. Питье черного чая помогло снизить уровень ЛПНП на 11.1% и общий уровень холестерина на 6.5%. Регулярное употребление чая также может помочь предотвратить окисление ЛПНП и уменьшить риск атеросклероза. Катехины чая, в частности, галлатные эфиры, предположительно снижают расстройства холестерина, ограничивая абсорбцию холестерина в вашем кишечнике.

Контроль артериального давления:

Высокое артериальное давление или гипертония способствует развитию серьезных заболеваний, таких как хроническая болезнь почек, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и инсульт.

К счастью, позитивные привычки в образе жизни, такие как потребление низкосоленой диеты, поддержание здоровой массы тела и достаточное физическое упражнение, могут существенно повлиять на уровень вашего артериального давления.

Добавьте к этому режиму обычную чашку черного чая, если вы подвержены риску гипертонии.

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Вот что будет, если пить зеленый чай каждый день (Вот это да)
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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