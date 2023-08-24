Абрикосовое масло: Уход за кожей и поддержка здоровья

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Абрикосовое масло получается из косточек абрикоса методом холодного отжима.

Фото: pixabay.com

Оно богато витаминами A и E, а также ненасыщенными жирными кислотами. Абрикосовое масло часто используется в косметических и медицинских целях.

Действует как увлажнитель:

Если сухость и зуд кожи – это проблемы, с которыми вы боретесь ежедневно, попробуйте нанести абрикосовое масло. Олеиновая и линолевая кислоты в масле могут совершить настоящие чудеса разными способами.

Абрикосовое масло легко впитывается в кожу и действует как запечатывающее вещество, которое блокирует потерю влаги из вашей кожи. Оно также является эмолентом, который способен смягчить вашу кожу – и все это без той жирной текстуры, которую большинство из нас не любят.

Абрикосовое масло также содержит витамин Е, который может усилить способность кожи впитывать и удерживать воду, тем самым улучшая увлажнение кожи.

Борьба с акне:

Абрикосовое масло – это традиционное средство для борьбы с акне. И хотя действие абрикосового масла не изучалось специально, вероятно, что содержание линолевой кислоты в этом масле – это именно то, что делает его эффективным средством против акне.

Низкий уровень линолевой кислоты может привести к гиперкератинизации или избыточному уровню кератина, который является белком, находящимся в вашей коже, ногтях и волосах.

Гиперкератинизация может вызвать склеивание мертвых клеток кожи, засорение пор и образование прыщей. Фактически, одно исследование показало, что нанесение линолевой кислоты в течение месяца снизило размер микрокомедонов или засоренных пор кожи на 25%.

Так что если вы склонны к акне, используйте абрикосовое масло, чтобы бороться с микрокомедонами, прежде чем они превратятся в угревые прыщи.

Защита от вредного воздействия загрязнений:

Наша кожа постоянно подвергается воздействию загрязнений и смога. И хотя абрикосовое масло не изучалось специально с точки зрения его защитных свойств от загрязнений, исследования показывают, что витамин Е в нем может оказать благотворное воздействие.

Одно исследование на животных показало, что топическое нанесение витамина Е защищало кожу мышей от окислительного повреждения, вызванного воздействием озона, содержащегося в смоге. Так что имеет смысл укрепить вашу кожу немного абрикосовым маслом, богатым витамином Е, прежде чем отправиться на улицу в течение дня.

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Абрикосовое масло для лица: свойства, способы применения