Преимущества и ценность белого риса: не спешите отказываться

Белый рис — это неотразимое блюдо, будь то ароматный индийский карри с горкой белого риса, вкусный ближневосточный плов или идеально приготовленный тарелка миланского ризотто с ароматом шафрана!
Это универсальное зерно легко приготовить и прекрасно сочетается с овощами и мясом. И для многих культур, особенно в Азии, оно является важной частью рациона.
Если вы регулярно употребляете рис и интересуетесь его питательной ценностью, давайте ближе рассмотрим его, чтобы помочь вам планировать питание и калорийный прием.
Белый рис не является диетическим продуктом. С более чем 200 калориями в одной порции (1 чашка) приготовленного риса, вы уже употребили значительное количество калорий на день.
Если добавить к этому калории от мяса, рыбы, бобов или тофу, а также салат или порцию овощей и приправ, вы получите немаленькую порцию пищи.
Содержание углеводов в белом рисе составляет 44,51 г на чашку приготовленного риса, что делает его продуктом с высоким содержанием углеводов. Его гликемический индекс (ГИ), который показывает, как он влияет на уровень глюкозы в крови, составляет целых 73. Это даже выше, чем у сахара, у которого ГИ составляет 65.
Ячмень, более полезная альтернатива в виде цельных зерен, имеет ГИ всего 28, что также соответствует порции нута.
И хотя это делает белый рис отличным способом быстро поднять уровень энергии, когда он падает, это не очень хорошая идея употреблять слишком много белого риса, если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием углеводов или пытаетесь похудеть.
Это также может вызвать резкое повышение уровня сахара, а затем резкое падение, что может быть проблемой для диабетиков, нуждающихся в стабильном уровне сахара в крови.
Если вы полюбили этот вид риса, вам следует знать, что помимо вкуса и легкости усвоения, он содержит питательные вещества, полезные для организма.
Белый рис — это прекрасный способ употребления марганца, минерала, необходимого для нормального роста и репродуктивной функции.
Он также способствует здоровью костей и повышает обмен углеводов, белков и жиров. В чашке приготовленного белого риса содержится 0,746 мг марганца, что составляет 32,4% суточной потребности.
Белый рис — отличный источник селена, микроэлемента, необходимого для синтеза ДНК, репродукции, нормального метаболизма гормонов и функции щитовидной железы.
Он также помогает защищать от окислительного повреждения и инфекций. В чашке приготовленного белого риса содержится около 21,5% суточной потребности в селене.
Чашка приготовленного белого риса содержит около 0,109 мг меди, что составляет 12,1% суточной потребности в этом микроэлементе. Этот минерал, вместе с железом, помогает организму производить эритроциты и поддерживать иммунную систему, нервы, кровеносные сосуды и кости.
Белый рис содержит небольшое количество витаминов B - ниацина, тиамина и фолата, но наиболее заметное количество — это витамин B6.
В порции белого риса содержится около 0,147 мг (8,6% суточной потребности) витамина B6. Этот витамин участвует в обмене белков, образовании гемоглобина, активности ферментов, когнитивном развитии и иммунной функции.
Если вам нужно увеличить потребление цинка, белый рис может помочь немного.
Чашка приготовленного белого риса содержит около 0,77 мг цинка на порцию, что составляет около 7% суточной потребности. Этот важный минерал необходим для клеточного метаболизма, активности сотен ферментов, нормальной функции иммунной системы, а также синтеза ДНК и белков.
Порция приготовленного белого риса содержит 68 мг фосфора, что составляет 5,44% суточной потребности.
Этот минерал помогает укреплять кости и зубы, участвует в росте, обслуживании и восстановлении тканей и клеток, а также хранении энергии. Фосфор также необходим для нормальной функции почек, нервной системы и сокращения мышц.
Хотя белый рис не является богатым источником магния, с примерно 19 мг на чашку, он может внести свой вклад в ежедневную норму в сочетании с другими продуктами, богатыми магнием, такими как орехи, бобовые, цельные зерна, соя и молоко.
Порция белого риса содержит около 4,5% суточной потребности в магнии. Этот минерал необходим для поддержания нормальной функции мышц и нервов, производства энергии, а также здоровья иммунной системы. Магний также помогает укреплять кости, регулировать сердечный ритм и уровень сахара в крови, делая его важным питательным веществом для вашего организма.
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