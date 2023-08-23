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Петр Дерябин

Сладкий секрет здоровья: Мед в борьбе с жиром

3:25
Здоровье

Мед, янтарно-золотистый и аппетитный, может показаться райским наслаждением, но может ли он также стать ключом к решению ваших проблем с лишним весом?

Сладкий секрет здоровья: Мед в борьбе с жиром
Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что мед обладает рядом преимуществ, среди которых способность способствовать пищеварению и повышать уровень антиоксидантов в организме, его роль в процессе похудения пока ещё не так ясна.

Тем не менее, у вас есть достаточно причин, чтобы рассмотреть возможность замены других подсластителей этим натуральным сахаром. Продолжайте чтение, чтобы сделать свой выбор.

64 Калории в Ложке:

Мед - это восхитительный натуральный подсластитель, но он также содержит калории и сахар, и в нем нет маленького количества. В одной ложке меда содержится 64 калории. Из 21 г меда, 17.25 г приходится на сахар.

Его гликемический индекс составляет около 61, что не сильно отличается от сахарозы или "чистого" сахара, который имеет индекс 65. Высокое содержание сахара и высокий гликемический индекс означают, что диабетики или те, кто следит за потреблением сахара, не должны употреблять мед в избытке.

Даже для остальных этот натуральный подсластитель достаточно сладок, чтобы его употреблять в небольших количествах.

Но это не просто "пустые калории":

Калории и сахар в меде означают, что вам следует умеренно употреблять этот продукт, если у вас есть проблемы с весом.

Но тем не менее, мед приносит на стол множество других преимуществ, связанных с похудением, что делает его ценным дополнением к вашему плану питания, особенно вместо других подсластителей.

Несмотря на то, что употреблять мед следует с умеренностью, это более натуральная и питательная альтернатива другим подсластителям. В нем содержится некоторое количество белка, витаминов и минералов, что делает его относительно более питательным.

В его списке питательных веществ присутствуют аскорбиновая кислота, ниацин, рибофлавин, кальций, железо, медь, калий, цинк, марганец, магний и железо.

Лучший контроль над весом и жиром по сравнению с сахаром:

Есть ещё одна причина использовать мед вместо сахара, если вам необходимо контролировать свой вес.

Одно исследование показало, что когда людям с избыточным весом или ожирением вместо сахарозы давали мед, это приводило к небольшому снижению массы тела и жира. Исследования на животных также подтверждают, что мед способствует меньшему набору веса и жира в сравнении с сахаром или сахарозой.

Что делает его ещё более привлекательным, так это то, что он также может повлиять на уровень холестерина, с чем часто сталкиваются люди с избыточным весом или ожирением.

У испытуемых, которые уже имели нормальные значения холестерина, наблюдалось снижение общего и плохого холестерина низкой плотности (ЛПНП), и повышение уровня хорошего холестерина высокой плотности (ЛПВП), в то время как те, у кого значения холестерина были завышенные, видели ещё большее снижение общего и ЛПНП холестерина.

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Вот что будет, если есть мед каждый день (впечатляет)
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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