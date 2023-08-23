Улун: Как этот экзотический чай помогает снизить вес и поддержать здоровье

4:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вам наверняка известен чай улун, экзотический напиток из Китая, который представляется здоровым, когда вы употребляете его так, как задумано — чистым и без излишних добавок.

Фото: static.toiimg. com/photo/69385334.cms

Поколения китайцев также верили, что улун способен помочь вам снизить вес и поддерживать этот результат на долгое время. Но что говорит современное исследование? Как оказалось, этот чай может иметь потенциал для этого и даже больше.

В данной статье вы найдете данные, которые стоит учесть, если вы хотите перейти на этот вид чая для утреннего или вечернего бодрствования!

Что такое чай улун?:

Если вы задаетесь вопросом, что такое чай улун, то давайте кратко представим вам этот напиток из Китая.

Этот вид чая изготавливается из листьев растения Camellia sinensis, то же растение, из которого делают зеленый и черный чай. Улун находится между зеленым и черным чаем по степени окисления. В то время как черный чай окислен полностью, а зеленый чай подвергается быстрой сушке без окисления.

Многие говорят, что улун, с нежным цветочным вкусом, объединяет лучшее из обоих миров! Более того, в то время как листья зеленого чая скручиваются, листья чая улун обрабатываются бережно, чтобы их структура оставалась целой, что, по всей видимости, делает их богатыми на антиоксиданты.

Когда речь идет о похудении, антиоксиданты, такие как флавоноиды и таннины, содержащиеся в чае, вместе с кофеином и аминокислотами, могут оказать синергетический эффект, что приводит к следующим пользам.

Увеличение энергозатрат и метаболической скорости:

Увеличивая количество сожженных калорий в день, вы повышаете свои шансы на потерю веса, особенно если уменьшаете общий прием калорий. Чай улун может помочь улучшить вашу метаболическую скорость.

Как показало исследование, мужчины, употреблявшие чай, сжигали значительно больше энергии, чем те, кто пил обычную воду — сжигали около 281 кДж. Чай в этом случае заваривали из 15 г чайных листьев, выпивали в пять приемов по 300 мл в течение дня. Окисление жира у этой группы было также выше, чем у тех, кто пил воду, на 12%.

Хотя данное исследование было проведено только на мужчинах, отдельное исследование также выявило подобные эффекты у женщин.

Исследование, проведенное в Японии, показало, что энергозатраты через 60, 90 и 120 минут после употребления чая были значительно выше, чем после потребления обычной воды.

Помощь в снижении веса и сжигании жира:

Если вы имеете лишний вес, чай может помочь вам с похудением. Одно исследование показало, что 70% сильно ожиревших людей, потреблявших 8 г оолонг чая ежедневно в течение 6 недель, потеряли более 1 кг веса, а 22% даже потеряли более 3 кг!

Около 66% лиц с избыточным весом и 64% ожиревших также потеряли более 1 кг в течение этого времени, и у 12% всех испытуемых также уменьшилось подкожное содержание жира. Как видно из другого вышеупомянутого исследования, окисление или сжигание жира было на 12% выше у субъектов, употреблявших чай улун ежедневно.

Возможное снижение всасывания пищевого жира:

Чай улун не только помогает избавиться от жира, накопившегося в организме, но также может регулировать способ его всасывания и переработки. Другими словами, употребление чая может даже уменьшить количество жира, которое вы всасываете и удерживаете в организме после приема пищи.

Одно исследование показало, что когда здоровым испытуемым давали чай улун, обогащенный полифенолами, в период высокожировой диеты, это увеличивало количество липидов, выделяемых организмом с помощью фекалий.

В дни, когда испытуемые употребляли чай, экскреция холестерина была выше, чем при приеме плацебо. Доля липидов в фекалиях составляла 21%, когда испытуемые пили обогащенный полифенолами оолонг чай, по сравнению с 13%, когда они употребляли чай с плацебо.

Это, в сочетании с тем, что употребление чая не вызывало побочных эффектов, побудило исследователей предположить, что чай можно употреблять как ежедневный напиток здоровыми людьми для контроля всасывания липидов.

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