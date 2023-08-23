Черника: Ключ к здоровью костей и сердца

Для тех, у кого высокое артериальное давление, перекусывание горстью черники время от времени приносит пользу.
Диеты, бедные питательными веществами, такими как калий, кальций и магний (которые содержатся в чернике), могут увеличивать артериальное давление. Регулярное употребление черники может помочь удовлетворить ежедневную потребность в питательных веществах и поддерживать уровень артериального давления.
Согласно исследованиям, употребление 50 г черники каждый день может снизить артериальное давление на 4-6% у людей с избыточным весом. Такие же результаты были получены у женщин в постменопаузе. Это, в свою очередь, предотвращает жесткость артерий и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования показывают, что употребление 50 г черники каждый день в течение восьми недель может снизить окисление ЛПН на 27% у людей с избыточным весом. Также употребление 75 г ягод вместе с высокоуглеводным, низкожировым завтраком также существенно снижает окисление ЛПН.
Учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти в мире, увеличение потребления продуктов, которые предотвращают эти расстройства, разумно, особенно если у вас есть семейная предрасположенность к ним.
Помимо того, что черника снижает артериальное давление, что является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, исследования показали, что пища, богатая флавоноидами, такими как черника, улучшает общее здоровье сердца.
Витамины группы B, содержащиеся в чернике, особенно предотвращают накопление гомоцистеина, аминокислоты в крови, накопление которой связано с повреждением кровеносных сосудов и проблемами с сердцем.
Кроме того, черника также может уменьшить окисление ЛПН, процесс, при котором частицы ЛПН в организме взаимодействуют с свободными радикалами (неустойчивые молекулы, продукты обмена веществ, болезни или воздействие токсинов).
Окисление ЛПН увеличивает риск заболеваний сердца и часто является первым этапом развития коронарной болезни сердца.
Одно исследование показало, что молодые и среднего возраста женщины, потреблявшие больше антоцианинов, водорастворимых пигментов, придающих чернике цвет, имели на 32% меньший риск инфаркта миокарда. Тем не менее, учитывая, что исследование было наблюдательным, нельзя с уверенностью сказать, что только антоцианины снизили этот риск.
В каждой чашке черники содержится:
Черника может стать вкусным и интересным способом улучшить функцию мозга.
Вот несколько аспектов познавательной деятельности и функционирования мозга, на которые она оказывает положительное воздействие:
Черника борется с возрастным снижением памяти.
Фактически исследования показали, что употребление черники оказывает заметное воздействие на краткосрочную память и улучшает долгосрочную референтную память всего через восемь недель участия. Участники большинства исследований были пожилыми людьми с начальным снижением памяти и повышенным риском деменции.
Кроме того, даже на краткосрочной основе питание с добавлением черники предотвращало и обращало потерю памяти при распознавании объектов у стареющих крыс.
Кроме того, высокое потребление полифенолов, антиоксидантов, содержащихся в чернике, также связано с лучшей языковой и вербальной памятью, а также обучением. В результате этот суперфрукт также может бороться и предотвращать болезнь Альцгеймера, улучшая память, доступ к словам и концепциям, а также повышая познавательную деятельность и функцию мозга.
Если с каждым годом вы становитесь более нерешительными, черника может помочь. Исследования показали, что крысы, которым в течение трех недель давали питание с добавлением двух процентов черники, принимали решения быстрее при выборе, чем те, которым этого не делали.
Черника способствует улучшению вашего ориентирования и навигации. Если верить исследованиям, то фитохимические вещества и флавоноиды, содержащиеся в пище, такой как черника, помогают обращать возрастные нарушения двигательной функции и пространственной рабочей памяти.
В эксперименте на животных ученые продемонстрировали, что стареющие крысы, которым в течение трех недель давали питание с добавлением двух процентов черники, проявили значительное улучшение в пространственной рабочей памяти.
Черника содержит такие питательные вещества, как железо, фосфор, кальций, магний и цинк, необходимые для построения и поддержания структуры и прочности костей. Они также содержат железо и цинк, которые играют важную роль в поддержании прочности, целостности и эластичности костей и суставов.
Кроме того, черника также содержит кальций, который важен для прочности костей. Витамин К в этих ягодах улучшает усвоение кальция и предотвращает переломы костей.
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