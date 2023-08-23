Черника: Ключ к здоровью костей и сердца

7:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для тех, у кого высокое артериальное давление, перекусывание горстью черники время от времени приносит пользу.

Фото: http:// kareliafishing.ru

Диеты, бедные питательными веществами, такими как калий, кальций и магний (которые содержатся в чернике), могут увеличивать артериальное давление. Регулярное употребление черники может помочь удовлетворить ежедневную потребность в питательных веществах и поддерживать уровень артериального давления.

Согласно исследованиям, употребление 50 г черники каждый день может снизить артериальное давление на 4-6% у людей с избыточным весом. Такие же результаты были получены у женщин в постменопаузе. Это, в свою очередь, предотвращает жесткость артерий и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддерживает здоровье сердца:

Исследования показывают, что употребление 50 г черники каждый день в течение восьми недель может снизить окисление ЛПН на 27% у людей с избыточным весом. Также употребление 75 г ягод вместе с высокоуглеводным, низкожировым завтраком также существенно снижает окисление ЛПН.

Учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти в мире, увеличение потребления продуктов, которые предотвращают эти расстройства, разумно, особенно если у вас есть семейная предрасположенность к ним.

Помимо того, что черника снижает артериальное давление, что является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, исследования показали, что пища, богатая флавоноидами, такими как черника, улучшает общее здоровье сердца.

Витамины группы B, содержащиеся в чернике, особенно предотвращают накопление гомоцистеина, аминокислоты в крови, накопление которой связано с повреждением кровеносных сосудов и проблемами с сердцем.

Кроме того, черника также может уменьшить окисление ЛПН, процесс, при котором частицы ЛПН в организме взаимодействуют с свободными радикалами (неустойчивые молекулы, продукты обмена веществ, болезни или воздействие токсинов).

Окисление ЛПН увеличивает риск заболеваний сердца и часто является первым этапом развития коронарной болезни сердца.

Одно исследование показало, что молодые и среднего возраста женщины, потреблявшие больше антоцианинов, водорастворимых пигментов, придающих чернике цвет, имели на 32% меньший риск инфаркта миокарда. Тем не менее, учитывая, что исследование было наблюдательным, нельзя с уверенностью сказать, что только антоцианины снизили этот риск.

Улучшает функцию и здоровье мозга:

В каждой чашке черники содержится:

Витамин К: 0,0286 мг (23,8% от суточной нормы)

Витамин С: 14 мг (16% от суточной нормы)

Витамин Е: 0,84 мг (5,6% от суточной нормы)

Витамин B1: 0,055 мг (4,6% от суточной нормы)

Витамин B2: 0,061 мг (4,7% от суточной нормы)

Витамин B3: 0,619 мг (3,9% от суточной нормы)

Витамин B6: 0,077 мг (4,5% от суточной нормы)

Витамин B9: 0,009 мг (2,3% от суточной нормы)

Витамин А (бета-каротин): 0,024 мг (1,6% от суточной нормы)

Калий: 114 мг (2,43% от суточной нормы)

Железо: 0,41 мг (2,3% от суточной нормы)

Цинк: 0,24 мг (2,2% от суточной нормы)

Магний: 9 мг (2,1% от суточной нормы)

Фосфор: 18 мг (1,4% от суточной нормы)

Кальций: 9 мг (0,7% от суточной нормы)

Черника может стать вкусным и интересным способом улучшить функцию мозга.

Вот несколько аспектов познавательной деятельности и функционирования мозга, на которые она оказывает положительное воздействие:

Память:

Черника борется с возрастным снижением памяти.

Фактически исследования показали, что употребление черники оказывает заметное воздействие на краткосрочную память и улучшает долгосрочную референтную память всего через восемь недель участия. Участники большинства исследований были пожилыми людьми с начальным снижением памяти и повышенным риском деменции.

Кроме того, даже на краткосрочной основе питание с добавлением черники предотвращало и обращало потерю памяти при распознавании объектов у стареющих крыс.

Кроме того, высокое потребление полифенолов, антиоксидантов, содержащихся в чернике, также связано с лучшей языковой и вербальной памятью, а также обучением. В результате этот суперфрукт также может бороться и предотвращать болезнь Альцгеймера, улучшая память, доступ к словам и концепциям, а также повышая познавательную деятельность и функцию мозга.

Принятие решений:

Если с каждым годом вы становитесь более нерешительными, черника может помочь. Исследования показали, что крысы, которым в течение трех недель давали питание с добавлением двух процентов черники, принимали решения быстрее при выборе, чем те, которым этого не делали.

Двигательная функция и пространственная память:

Черника способствует улучшению вашего ориентирования и навигации. Если верить исследованиям, то фитохимические вещества и флавоноиды, содержащиеся в пище, такой как черника, помогают обращать возрастные нарушения двигательной функции и пространственной рабочей памяти.

В эксперименте на животных ученые продемонстрировали, что стареющие крысы, которым в течение трех недель давали питание с добавлением двух процентов черники, проявили значительное улучшение в пространственной рабочей памяти.

Поддерживает здоровье костей:

Черника содержит такие питательные вещества, как железо, фосфор, кальций, магний и цинк, необходимые для построения и поддержания структуры и прочности костей. Они также содержат железо и цинк, которые играют важную роль в поддержании прочности, целостности и эластичности костей и суставов.

Кроме того, черника также содержит кальций, который важен для прочности костей. Витамин К в этих ягодах улучшает усвоение кальция и предотвращает переломы костей.

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Черника – для чего нужно съедать 100 граммов в день?