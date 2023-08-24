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Петр Дерябин

Свекла: От профилактики сердечных заболеваний до борьбы с анемией

3:43
Здоровье

Листья свеклы богаты калием, который помогает уменьшить задержку воды в организме. Минерал достигает этого, увеличивая выработку мочи и снижая уровень натрия.

Свекла: От профилактики сердечных заболеваний до борьбы с анемией
Фото: https://www.tuttogreen.it/

100 граммов приготовленных листьев свеклы содержат 909 мг калия, что составляет 19,34% от вашей суточной нормы.

Удовлетворение потребности в калии позволяет снизить артериальное давление путем удаления избытка натрия из организма. Высокий уровень натрия может привести к повышению артериального давления, а высокое артериальное давление является фактором риска заболеваний сердца.

Кроме того, исследования показали, что потребление калийсодержащей диеты может предотвратить инсульты.

Фактически, одно исследование выявило, что люди, потреблявшие наибольшее количество калия, имели на 24% меньший риск инсульта по сравнению с теми, кто потреблял его меньше.

2. Помощь в профилактике остеопороза:

Остеопороз характеризуется ослабленными, пористыми костями, связанными с низким уровнем кальция.

Исследования показали, что диеты, богатые калием, могут предотвратить остеопороз, уменьшая потерю кальция через мочу.

Фактически, одно исследование выявило, что женщины, потреблявшие наибольшее количество калия, имели наибольшую общую костную массу.

3. Профилактика образования почечных камней:

Почечные камни образуются в концентрированной моче и часто являются результатом повышенного уровня кальция в моче.

Исследования показали, что калий снижает уровень кальция в моче и предотвращает образование почечных камней. Фактически, 12-летнее исследование выявило, что люди, потребляющие наибольшее количество калия ежедневно, имеют на 35% меньший риск образования почечных камней.

4. Профилактика возрастной дегенерации:

100 граммов приготовленных листьев свеклы содержат 383 мкг витамина A (54,7% РСП), 1,81 мг витамина E (12,06% РСП) и 24,9 мг витамина C (38,3% РСП).

Исследования показали, что все эти питательные вещества в совокупности предоставляют защиту от возрастной макулярной дегенерации у людей, находящихся в высоком риске заболевания. Однако это не относится к людям с катарактой.

5. Улучшение здоровья кожи:

Содержание витаминов C и E в листьях свеклы может сделать это листовое растение отличным средством против проблем кожи.

Исследования показали, что витамин C действует как антиоксидант и критически важен для синтеза коллагена. Он также борется с повреждением свободными радикалами из-за воздействия солнечных лучей, особенно в сочетании с витамином E.

Кроме того, оба витамина помогают поддерживать увлажнение кожи и предотвращают появление морщин.

6. Способствует здоровому пищеварению:

Листья свеклы содержат 2,9 грамма пищевых волокон на 100 граммов порции. Волокно из пищи попадает в кишечник и впитывает воду, создавая объем, который кишечные мышцы легко выводят из организма в виде отходов.

Естественно, достаточное потребление листьев свеклы поможет вам избежать запоров.

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Вот Что Будет, Если Съедать 1 Свеклу Каждый День (Удивительно)
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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